Dwayne Johnson defiende “Moana” frente a las duras críticas

El live action “Moana” llegó a los cines con un recibimiento crítico que dista mucho del cálido abrazo que recibió la película animada original. Con un preocupante 31% en Rotten Tomatoes y un 42% en Metacritic, la cinta protagonizada por Dwayne Johnson no logró convencer a la prensa especializada, aunque su estrella principal afirma que lo más importante es la opinión del público.

En una reciente entrevista con People, Johnson habló sobre la tibia acogida que ha tenido la película y cómo ha gestionado la oleada de críticas negativas. El actor, conocido por su habitual optimismo, confesó que el proceso no ha sido fácil, pero que ha aprendido a navegar por las aguas turbulentas de la industria.

¿Qué dijo Johnson?

El actor afirmó que las primeras reseñas fueron “increíbles”, pero que después la percepción de la crítica cambió. Dijo: “Pensé ‘se fue por otro camino, como a veces pasa’. Así es como funciona porque estamos en este negocio”.

El intérprete reveló que ha tenido largas conversaciones con su pareja, Lauren Hashian, en la intimidad de su hogar, reflexionando sobre cómo encajar el ruido mediático en el contexto más amplio de su carrera y su vida familiar.

“Mi esposa y yo teníamos muchas de estas conversaciones en casa, en la isla de la cocina a altas horas de la noche cuando los bebés duermen. El reto era: “Okay, recordemos qué habrá más allá de este fin de semana inaugural. Recordemos lo que está pasando ahora y el ruido que está ocurriendo ahora mismo’”.

A pesar de la crítica, Johnson se muestra firme en su orgullo por el proyecto y defiende el espíritu de la cinta. “Si te encanta, genial. Si no lo haces, no hay problema”, sentenció el actor.

Para él, lo fundamental ha sido el impacto positivo que la película ha tenido en el público, un termómetro que considera mucho más valioso que las puntuaciones de los agregadores de críticas.

Sin embargo, las cifras no mienten, y el batacazo económico de “Moana” parece ser igual de contundente que el crítico. Según informes de Variety, la producción podría llegar a perder al menos $100 millones durante su emisión en cines, una cifra que ha puesto en alerta a los estudios Disney.

Durante la conferencia de resultados de la compañía el pasado 5 de agosto, el nuevo CEO Josh D’Amaro reconoció que la taquilla de “Moana” había sido floja, aunque prefirió ver el vaso medio lleno y destacó el valor estratégico de estas franquicias más allá de la venta de entradas.

“Incluso cuando nuestras franquicias no cumplen con nuestras expectativas de taquilla, como con “Mandalorian y Grogu” y el live action de “Moana”, nuestras inversiones en estas propiedades principales impulsan otras partes de nuestra compañía“, afirmó D’Amaro.

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