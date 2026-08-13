Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 13 de agosto de 2026
Cambios fuertes en el amor se comienzan a cocinar para ti, Leo, y esta vez no serán de esos que nomás llegan a revolverte el gallinero y después desaparecen como si debieran renta. Se marca la llegada o acercamiento de una persona de piel trigueña que despertará tu curiosidad y podría hacerte cambiar ciertas ideas que traías muy arraigadas sobre las relaciones. No necesariamente será amor a primera vista, pero sí habrá química, conversación y una sensación extraña de conocerle desde hace mucho. Ve despacio, porque una cosa es sentir mariposas y otra andar criando zopilotes por emocionarte antes de tiempo.
Este 13 de agosto de 2026 tendrás que vigilar mucho aquello que deseas y pides, porque podrías recibir justamente una oportunidad que llevabas tiempo buscando y entonces descubrir que no estabas tan preparado como presumías. Si quieres cambios, tendrás que aceptar también las responsabilidades que vienen pegadas. No puedes pedir un bistec y cuando llegue querer seguir comiendo frijoles porque te dio miedo el precio.
Deja de fabricar tragedias en tu cabeza. Últimamente podrías estar imaginando conversaciones que nunca ocurrieron, problemas que todavía no existen o finales para historias que apenas están comenzando. Esa costumbre de adelantarte veinte capítulos te está quitando tranquilidad. Ocúpate de lo que tienes enfrente. Habrá una situación durante estos días que se resolverá mucho más fácil de lo que imaginabas y ahí entenderás que sufriste de oquis.
También necesitas dejar de cargar culpas ajenas. Has permitido que ciertas personas te hagan sentir responsable por decisiones que ellas mismas tomaron. Una cosa es reconocer cuando la cajeteaste y otra muy distinta andar pagando platos que ni rompiste. Aprende a decir: “eso no me corresponde” y sigue caminando. Perdonarte será parte importante de esta nueva etapa, porque mientras sigas recordándote cada error cometido, vas a seguir siendo juez, acusado y verdugo de tu propia vida.
En cuestión de amistades se descubre mugrero. Podría llegar a tus oídos un comentario que alguien cercano hizo sobre ti pensando que jamás te enterarías. Antes de armar la tercera guerra mundial, confirma bien quién dijo qué, porque también habrá gente queriendo ponerle limón a la herida para disfrutar del espectáculo. Si compruebas la traición, no necesitas hacer circo: simplemente modifica el acceso que esa persona tiene a tu vida. Hay gente que merece asiento en primera fila y otra que debe mirar tu felicidad desde el estacionamiento.
En dinero se presenta una oportunidad pequeña pero inteligente: una venta, comisión, devolución, pago pendiente o posibilidad de sacar provecho de algo que sabes hacer. No desprecies cantidades pequeñas porque podrían convertirse en algo constante. También cuida las compras hechas por puro antojo; podrías gastar en algo que en dos semanas estará arrumbado agarrando polvo.
En trabajo tendrás que demostrar carácter sin caer en pleitos. Una persona podría intentar atribuirse una idea, esfuerzo o mérito que realmente salió de ti. Guarda mensajes, fechas y pruebas de lo que haces; no para vivir desconfiando, sino porque papelito habla y hocico mentiroso se queda callado.
En familia se marca una conversación pendiente que finalmente podría darse. No quieras tener siempre la última palabra. A veces conservar la paz vale más que ganar una discusión.
Leo, esta jornada será para seleccionar mejor tus batallas, tus compañías y hasta tus pensamientos. No todo merece respuesta, explicación ni segunda oportunidad. Tu energía vale demasiado para desperdiciarla tratando de convencer a gente que ya decidió entenderte mal.
Color del día: Dorado miel.
Frase del día: “No voy a cargar culpas ajenas ni explicar mi corazón donde ya decidieron entenderme mal.”
VIRGO – 13 de agosto de 2026
Ponte las pilas, Virgo, porque este 13 de agosto de 2026 necesitas dejar de hacerte chiquito o chiquita para que otras personas se sientan grandes. Tienes carácter, inteligencia y suficiente colmillo para conseguir muchas de las cosas que deseas, pero de repente te apendej*s esperando que los demás reaccionen como tú reaccionarías. No todos tienen tu corazón ni tu manera de corresponder. Aprende esa diferencia y te ahorrarás varias decepciones.
En el amor vas a comenzar a mirar ciertas situaciones con otros ojos. Una persona que anteriormente te parecía muy interesante podría empezar a perder encanto cuando observes comportamientos que no cuadran con lo que dice. Y qué bueno que lo notes ahorita y no cuando ya estés hasta las manitas. Las palabras bonitas cualquiera las acomoda; lo difícil es sostenerlas con acciones. No persigas a nadie ni intentes convencer a una persona de escogerte. Quien realmente tenga interés buscará la manera de permanecer.
Si tienes pareja, podrían surgir diferencias por tiempos, responsabilidades o porque uno siente que está poniendo más de su parte. No conviertas cualquier desacuerdo en juicio de divorcio. Hablen claro y sin indirectas de Facebook, porque esas fregaderas nomás hacen más grande el problema.
La vida comenzará a mostrarte oportunidades en terrenos que habías descuidado. Una invitación, propuesta o conversación aparentemente sencilla podría darte una idea para mejorar tus ingresos o comenzar algo por tu cuenta. No será dinero caído del cielo, sino una oportunidad que necesitará disciplina. También aparecerá alguien queriendo saber demasiado sobre lo que estás planeando. No cuentes hasta cuántos frijoles trae tu plato. Hay personas que preguntan por interés genuino y otras para calcular cómo competir contigo.
En cuestiones familiares se pueden presentar discusiones por una decisión que dividirá opiniones. Tú podrías quedar en medio porque alguien buscará tu aprobación. Si desconoces toda la historia, cierra el hocico elegantemente. Opinar desde la ignorancia puede hacerte quedar mal con alguien que quieres y después tendrás que andar recogiendo palabras como calzones del tendedero después del norte.
Una nostalgia inesperada podría pegarte durante la noche. Una canción, fotografía, olor o lugar despertará recuerdos de alguien que se fue de tu vida o que actualmente se encuentra lejos. Extrañar no significa que tengas que regresar ni buscar. A veces el corazón recuerda personas simplemente porque fueron importantes, no porque deban volver.
También existe alguien que está mostrando sentimientos sinceros hacia ti y tú podrías estar haciéndote el fuerte para no quedar vulnerable. No escondas demasiado lo que sientes. Mostrar interés no te hace débil; rogar por migajas sí. Si esa persona está correspondiendo bonito, date permiso de conocer hasta dónde puede llegar esa historia.
Cuida las vías respiratorias, alergias y molestias relacionadas con cambios de temperatura. Si aparece dificultad para respirar o síntomas persistentes, atiéndelos profesionalmente y no quieras resolver todo con el menjurje milagroso que recomendó la tía.
Se visualiza además oportunidad de viaje, posiblemente relacionado con descanso, familia o una vuelta que llevabas tiempo queriendo hacer. Curiosamente, antes podría cancelarse una salida o reunión con amistades. Te dará coraje porque posiblemente ya estabas listo hasta con perfume, pero esa cancelación terminará evitando un gasto o una situación incómoda.
Virgo, durante este día entenderás algo importante: no necesitas demostrar cuánto vales; necesitas aprender dónde sí vale la pena quedarte. Deja que las personas se retraten solitas. Tú observa quién aparece cuando estás bien, quién celebra tus avances y quién únicamente se acerca cuando necesita que le saques las castañas del fuego.
Color del día: Azul petróleo.
Frase del día: “Ya no voy a perseguir a nadie; quien quiera estar en mi vida tendrá que aprender también a caminar hacia mí.”
LIBRA – 13 de agosto de 2026
Ponte las pilas, Libra, porque este 13 de agosto de 2026 tendrás que demostrarte que tus metas no se cumplen nomás con visualizarlas mientras estás acostado viendo el techo. Traes planes que podrían darte muy buenos resultados antes de terminar agosto, pero necesitas organización y, sobre todo, dejar de abandonar las cosas cuando no salen rápidamente. Tu problema algunas veces no es falta de capacidad, sino querer resultados de microondas para proyectos que necesitan cocinarse a fuego lento.
En cuestiones del corazón traes atravesada a una persona que un día parece que te quiere bajar hasta la luna y al siguiente desaparece como papá irresponsable. Esa actitud ya comenzó a cansarte y con justa razón. No permitas que el interés intermitente de alguien determine tu estado de ánimo. Si te escribe, eres feliz; si desaparece, comienzas a preguntarte qué hiciste mal. ¡Pues no! Tú no eres foco navideño para que cualquier cabr*n te prenda y te apague cuando tenga ganas.
Si realmente te interesa esa persona, podrías tomar tú la iniciativa y aclarar las cosas. No tiene nada de malo dar el primer paso. Pregunta, propón una salida o demuestra directamente tu interés. Si recibes una respuesta positiva, perfecto; y si te batean, también será ganancia porque dejarás de desperdiciar tiempo imaginando una historia que solamente existía en tu cabeza. Un rechazo duele unos días; la incertidumbre puede tenerte meses como menso esperando.
Para quienes están solteros se marca movimiento interesante mediante redes sociales, mensajes o una conversación inesperada por internet. Podría aparecer alguien con quien inicialmente habrá mucha carrilla, bromas y conversaciones largas, pero poco a poco la cosa podría agarrar otro sabor. No entregues inmediatamente hasta el acta de nacimiento y la contraseña del banco; primero comprueba que esa persona sea realmente quien dice ser.
Si tienes pareja, habrá oportunidad de recuperar cierta complicidad que últimamente estaba medio apagada. Una salida sencilla o cambiar la rutina podría mejorar bastante el ambiente entre ustedes.
En dinero debes cuidar muchísimo tus pertenencias. Se marcan distracciones que podrían ocasionarte la pérdida de llaves, cartera, documentos, audífonos, teléfono o algún objeto que utilizas diariamente. También mantente alerta en lugares concurridos. No necesitas vivir paranoico, simplemente deja de andar aventando tus cosas donde caigan porque luego haces un escándalo buscando algo que tú mismo dejaste hasta quién sabe dónde.
En trabajo o proyectos personales se presenta una decisión relacionada con tiempos y prioridades. Tendrás que dejar una actividad secundaria para concentrarte en algo que puede producir mejores resultados. Aprende a diferenciar entre estar ocupado y realmente estar avanzando.
Una amistad te buscará próximamente y vendrá con dos posibilidades: necesita un consejo importante o trae un chisme tan caliente que casi llegará echando humo. Escucha, pero no conviertas información ajena en periódico de circulación nacional. Lo que te confíen deberá quedarse contigo, porque podrías terminar involucrado en un problema que ni vela tenías en ese entierro.
También podrías recibir una invitación que inicialmente pensarás rechazar. Considérala dos veces, porque precisamente ahí podrías conocer a alguien útil para un proyecto, amistad o incluso para cuestiones sentimentales.
Libra, este día necesitas dejar de vivir esperando señales. Cuando alguien quiere estar, se nota; cuando no sabe qué quiere, también. No desperdicies tus mejores días tratando de descifrar personas complicadas. Tu vida tiene demasiadas posibilidades como para estacionarla esperando que a alguien se le hinche la gana decidirse.
Color del día: Rosa viejo.
Frase del día: “No voy a detener mi vida esperando a quien todavía no sabe si quiere formar parte de ella.”
ESCORPIÓN – 13 de agosto de 2026
Tu carácter será una de tus mejores armas este 13 de agosto de 2026, Escorpión, pero tendrás que utilizarlo con inteligencia porque una cosa es tener pantalones y otra andar queriendo atropellar gente con ellos. Traes una seguridad diferente y comenzarás a darte cuenta de que muchas situaciones que antes te hacían perder el sueño ahora te valen tres hectáreas de pepino. Eso se llama crecimiento: aprender dónde gastar energía y dónde simplemente decir “que Dios te bendiga” mientras cierras la puerta.
Hay una meta personal que has venido postergando por miedo a equivocarte o porque esperabas tener todas las condiciones perfectas. Pues vas a esperar sentado si sigues así. Durante estos días tendrás oportunidad de mover una pieza importante y comprobar que eres mucho más capaz de lo que pensabas. Tu valentía y fuerza de voluntad podrían llevarte a un escenario nuevo relacionado con trabajo, proyecto personal o una decisión que llevabas semanas analizando.
En el amor ya no estás para que cualquier hijo de vecino llegue con dos palabras bonitas y te haga perder hasta la dignidad. Los golpes sentimentales del pasado te enseñaron bastante y ahora detectarás ciertas mentiras casi desde que vienen bajándose del camión. Sin embargo, tampoco conviertas la experiencia en desconfianza permanente. No todas las personas nuevas vienen a fregarte; algunas sí podrían traer buenas intenciones, pero necesitarán tiempo para demostrártelo.
Si estás conociendo a alguien, no entregues todo el changarro desde la inauguración. Deja que exista conquista, curiosidad y ganas de descubrirse mutuamente. No se trata de hacerte el difícil ni de aplicar estrategias ridículas, sino de permitir que las cosas maduren. Si solamente buscas diversión y ambas partes tienen claro el asunto, date vuelo sin cargar culpas ajenas; nomás cuídate y sé responsable. La gente siempre hablará: si haces porque haces y si no haces porque seguramente no puedes.
Para Escorpión con pareja, se marca una conversación que podría mejorar bastante la relación. Algo que anteriormente provocaba tensión comenzará a aclararse cuando ambos dejen de suponer y empiecen a preguntar. No castigues a tu pareja por errores que cometieron personas anteriores.
En familia viene una mejoría importante. Dos personas que habían estado distantes podrían comenzar a suavizar diferencias, y tú tendrás oportunidad de contribuir sin meterte de más. También se visualiza una noticia familiar que cambiará ciertos planes para finales de agosto.
En cuestiones económicas llegará un dinerito extra que te caerá como agua bendita después de misa larga. Puede tratarse de un pago atrasado, comisión, venta, devolución o ingreso que no estabas contemplando para esta fecha. Adminístralo bien porque también aparecerá una tentación para gastarlo casi inmediatamente. Primero resuelve lo necesario y después date un gusto; tampoco viniste al mundo nomás a pagar recibos.
En trabajo, cuidado con una persona que te hará una pregunta aparentemente inocente para averiguar más de tus movimientos. Responde únicamente lo necesario. No todo compañero necesita conocer tus próximos pasos.
También habrá un momento curioso durante el día: una coincidencia, mensaje inesperado o encuentro te hará reconsiderar una decisión que dabas por terminada. Analízala, pero no cambies tus planes solamente porque alguien apareció moviéndote el tapete.
Escorpión, estás entrando en una etapa donde será más difícil verte la cara de menso porque ya aprendiste cómo se disfrazan ciertas intenciones. No necesitas endurecer el corazón; necesitas mejorar el filtro. Disfruta, conquista, trabaja por lo tuyo y deja de preocuparte por las habladurías. Quien critica tu vida desde afuera seguramente bastante desmadre tiene pendiente en la suya.
Color del día: Vino tinto.
Frase del día: “No cerré mi corazón por lo vivido; nomás aprendí que ya no cualquiera merece entrar.”
PISCIS – 13 de agosto de 2026
Un viaje o salida que traías atravesada entre ceja y ceja podría comenzar a tambalearse este 13 de agosto de 2026, Piscis. La causa tendrá mucho que ver con presupuesto, cambios de planes y, principalmente, con personas que al principio estaban muy puestas y ahora se hacen más pendej*s que el que pregunta la hora mirando el reloj. No quieras cargar tú con todos los gastos ni solucionar la falta de interés ajena. Si el plan se cancela, ni modo; habrá otra oportunidad y probablemente termine siendo mucho mejor.
Necesitas aprender a medir cuánto estás dando en ciertas relaciones. Últimamente podrías estar resolviendo problemas, prestando atención y moviendo cielo, mar y tierra por gente que cuando tú necesitas algo apenas responde con un “ahorita veo”. No tienes que convertirte en una persona fría, pero tampoco en beneficencia pública. La reciprocidad también es una manera de demostrar cariño.
En el amor se podría poner sabroso el asunto. Si tienes pareja, aparece una situación relacionada con celos y una persona de piel clara que podría provocar preguntas incómodas. Quizás haya mensajes, demasiada confianza, comentarios o una actitud que se preste para malas interpretaciones. Antes de hacer una película donde ya pusiste hasta los créditos finales, investiga qué sucede realmente. Si existen motivos para desconfiar, habla directamente; si todo nació de una suposición, no incendies el jacal por ver salir tantito humo.
Quienes están solteros podrían notar que alguien comienza a buscarles con más frecuencia. No será necesariamente una persona desconocida; podría ser alguien que ya forma parte de tu entorno y que últimamente está encontrando cualquier pretexto para sacarte conversación. Tú observa, porque el pescado por la boca muere y el enamorado también.
Tu carácter estará bastante filoso. Has aprendido a defenderte y ya difícilmente permites que alguien te manipule, pero cuidado: una cosa es poner límites y otra traer el machete desenvainado hasta con quien solamente preguntó si ya comiste. Un cambio repentino de humor podría hacerte responderle mal a un familiar que no tiene culpa de tus preocupaciones. Después vas a querer disculparte cuando el otro ya tenga el hocico torcido. Cuenta hasta diez antes de soltar palabras que luego no podrás recoger.
En cuestiones de dinero y negocios para Piscis, viene una señal interesante. Ese proyecto que has pensado varias veces pero nunca termina de arrancar necesita dejar de ser solamente conversación. No requieres comenzar en grande. Investiga costos, define qué venderías o qué servicio ofrecerías, calcula cuánto necesitas realmente y establece una fecha para comenzar. Podrías descubrir que el principal obstáculo no era el dinero, sino querer tener todo perfecto antes de intentarlo.
Se marca además una posibilidad de ganancia relacionada con algo que sabes hacer bastante bien y que otras personas estarían dispuestas a pagar. No regales tu trabajo por quedar bien. Si cuesta tiempo, experiencia y esfuerzo, tiene valor.
En lo laboral podrías recibir una responsabilidad inesperada porque alguien reconocerá que eres bueno resolviendo bajo presión. Acepta solamente si también representa aprendizaje, reconocimiento o algún beneficio; que no te agarren de su puerquito nomás porque siempre sacas adelante el jale.
Este día también llegará información que te permitirá entender por qué una persona había estado comportándose distante. No saques conclusiones antes de conocer la historia completa.
Piscis, tu gran aprendizaje será dejar de pelear contra aquello que simplemente necesita acomodarse. No todo cambio de planes es una desgracia ni toda puerta cerrada significa pérdida. A veces la vida te cancela una salida para obligarte a invertir tiempo, dinero y energía en algo que realmente puede llevarte más lejos.
Color del día: Turquesa profundo.
Frase del día: “Ya no voy a gastar dinero, tiempo ni corazón donde solamente yo estoy poniendo de mi parte.”
ACUARIO – 13 de agosto de 2026
Momento de hacer limpia en cuestiones de amistad, Acuario, porque este 13 de agosto de 2026 comenzarás a descubrir que has estado regalando demasiado tiempo a personas que no sirven ni para ir a fregar a la gestora de sus días, mientras otras que realmente te estiman han quedado en segundo plano. No confundas diversión momentánea con amistad verdadera. El que está para la peda aparece rápido; el que está cuando se te cae el mundo, ese sí merece silla, café y hasta pan dulce.
Una amistad podría comenzar a distanciarse debido a falta de atención de tu parte. No necesariamente hubo pleito; simplemente esa persona se cansó de ser siempre quien escribe, pregunta o propone verse. Si realmente te importa, todavía estás a tiempo de recuperar la cercanía. Pero también habrá otra relación amistosa que ya cumplió su ciclo y será mejor dejarla descansar. No todas las personas que comenzaron contigo están destinadas a llegar hasta el final.
Deja también de modificar tu manera de ser para agradarle a alguien. Has hecho concesiones que en el fondo ni siquiera querías porque buscabas aceptación, cariño o evitar discusiones. Quien verdaderamente quiera permanecer contigo tendrá que aprender a convivir con tu esencia, no con una versión recortada que construiste para no incomodarle.
En cuestiones del corazón aparece una decisión fuerte. Una relación sentimental que venía funcionando más por costumbre que por ilusión podría llegar a su término. Si esto sucede, evita convertir la separación en competencia para ver quién demuestra primero que ya superó al otro. Nada de subir indirectas, fotos estratégicas o andar buscando reemplazo al día siguiente nomás para picar costillas. Cuando una historia termina, lo inteligente es sacar aprendizaje y no montar una telenovela de bajo presupuesto.
Para otros Acuario, el panorama será diferente: se visualiza un viaje, traslado o visita a otro lugar donde podrías coincidir con una persona bastante parecida a ti en sentido del humor, gustos o forma de ver la vida. La conexión podría sentirse inmediata, pero permite que el tiempo confirme si hay verdadera compatibilidad o solamente emoción por lo novedoso.
También se mueven asuntos de trámites, papeles y documentos. Podrías necesitar renovar, corregir, solicitar o entregar algo importante. Revisa nombres, fechas, firmas y requisitos antes de salir de casa porque un pequeño detalle podría obligarte a dar otra vuelta. Y qué hueva andar haciendo fila dos veces por no revisar un papel cinco minutos.
En trabajo o dinero se marca una oportunidad de reorganizar algo que venía funcionando a medias. No necesariamente recibirás más dinero inmediatamente, pero una decisión inteligente podría ayudarte a gastar menos o aprovechar mejor tus recursos durante las siguientes semanas. Cuidado con comprar por impulso para levantarte el ánimo; la felicidad dura veinte minutos y la mensualidad llega puntualita.
Una persona de piel blanca podría llegar a tu entorno mediante una amistad o conocido. Mantén cierta distancia al principio porque podría tener la lengua más larga que carretera federal. No le confíes asuntos íntimos, problemas familiares ni detalles sentimentales. Se visualizan chismes y versiones modificadas de algo que tú dijiste. Entre menos material proporciones, menos novela podrán fabricar.
En salud, presta atención a molestias de espalda y piernas, especialmente si pasas demasiado tiempo sentado o con poca actividad. Procura moverte, estirarte y mejorar tus hábitos; si el dolor es fuerte, persistente o empeora, corresponde revisarlo profesionalmente.
Acuario, este día te enseñará que hacer espacio también es avanzar. Habrá personas, hábitos y relaciones que ya no combinan con la etapa que estás construyendo. No necesitas terminar peleado con medio mundo; simplemente aprende a cambiar prioridades.
Tu tiempo vale. Tu tranquilidad también. Y quien quiera un lugar importante en tu vida tendrá que demostrar con hechos que no llegó únicamente a ocupar espacio y hacer desmadre.
Color del día: Azul eléctrico.
Frase del día: “No voy a perder a quien sí me quiere por andar entreteniendo a quien solamente me busca cuando le conviene.”
CAPRICORNIO – 13 de agosto de 2026
Grandes cambios comienzan a tomar forma para ti, Capricornio, y este 13 de agosto de 2026 será uno de esos días en que tendrás que decidir si sigues haciendo lo conocido o finalmente te atreves a mover aquello que lleva demasiado tiempo estancado. Se abre una etapa muy perra en la que podrías conseguir avances importantes, pero tampoco te confundas pensando que el universo llegará con charola de plata. Las oportunidades aparecerán; tú tendrás que agarrarlas antes de que otro cabr*n menos preparado, pero más aventado, se te adelante.
En las próximas fechas conocerás personas con una energía bastante diferente a la que acostumbrabas permitir en tu vida. Una de ellas podría convertirse en una amistad importante y otra tendrá posibilidades de ayudarte a conectar con un proyecto, trabajo o actividad que desconocías. Aprende a relacionarte sin pensar inmediatamente qué podría salir mal. No todo mundo viene con intención de chingarte la existencia.
En el amor tendrás que controlar los celos. Existe alguien que te interesa bastante y podrías descubrir que también anda conversando, saliendo o coqueteando con otra persona. Antes de comenzar a competir como si estuvieras en promoción de supermercado, recuerda algo: el cariño que necesita competencia termina saliendo demasiado caro. Si alguien no sabe qué quiere, déjalo averiguarlo lejos de ti. Next y que siga la fila, porque quien verdaderamente tenga interés encontrará la manera de acercarse sin tenerte adivinando cuál lugar ocupas.
Para Capricornio con pareja podría aparecer un enfrentamiento por un malentendido. Una palabra dicha fuera de contexto, un mensaje interpretado de manera incorrecta o información proporcionada por una tercera persona podría calentar el comal. No discutas cuando ambos estén encabronados porque acabarán sacando asuntos que nada tienen que ver. Deja que baje la temperatura y después aclaren directamente qué sucedió. Muchas relaciones se desgastan no por lo ocurrido, sino por todo lo que imaginan alrededor.
También necesitas revisar quién tiene acceso a tu tiempo. Hay personas que solamente aparecen cuando necesitan un favor, transporte, dinero, consejo o que les soluciones algún desmadre. Y tú, por no quedar mal, terminas corriendo. Empieza a utilizar una palabra maravillosa que se llama “no”. No necesita explicación, presentación de PowerPoint ni certificado ante notario.
En trabajo vienen movimientos. Podría modificarse una responsabilidad, dinámica, horario o manera de trabajar que inicialmente te sacará de onda. No rechaces inmediatamente el cambio, porque podría colocarte en una posición donde tengas mayor visibilidad. Eso sí: si te quieren aumentar obligaciones sin reconocer tu esfuerzo, aprende a preguntar claramente qué beneficio obtendrás. Ya estuvo bueno de trabajar como dueño cobrando como invitado.
Económicamente tendrás oportunidad de corregir una decisión que te estaba haciendo gastar más de la cuenta. Una compra que pensabas realizar podría esperar. Hacia finales de mes agradecerás no haberte dejado llevar por el calentón de la tarjeta.
En familia habrá noticias sobre un cambio relacionado con casa, trabajo o planes de una persona cercana. Podrían pedirte opinión y esta vez sí tendrás elementos suficientes para darla. Habla desde la experiencia, pero no quieras controlar la decisión ajena.
Capricornio, estás entrando en un periodo donde el éxito dependerá mucho de aprender a escoger: escoger personas, oportunidades, batallas y lugares donde realmente vale la pena invertir energía. No corras detrás de quien se aleja ni te desgastes tratando de convencer a alguien de tu valor.
Lo que sea para ti tendrá que encontrarte avanzando, no estacionado esperando migajas. Y lo que no quiera quedarse, que agarre sus tiliches y no tape la puerta, porque vienen cosas mejores queriendo entrar.
Color del día: Café canela.
Frase del día: “No voy a competir por un lugar en la vida de nadie; donde me quieran, que se note, y donde no, que no estorben.”
SAGITARIO – 13 de agosto de 2026
Cuida muchísimo lo que cuentas y a quién se lo cuentas, Sagitario, porque este 13 de agosto de 2026 habrá gente haciendo preguntas con cara de inocente cuando en realidad trae alma de Ministerio Público. No todo aquel que pregunta cómo estás necesita conocer el capítulo completo de tu vida. Hay información sobre dinero, relaciones y proyectos que será mejor mantener bajo siete llaves hasta que las cosas estén bien amarradas.
Una persona podría intentar sacarte información mediante halagos, comentarios aparentemente casuales o contándote primero un problema suyo para que tú agarres confianza y sueltes la sopa. No caigas. Tú eres muy dado a hablar cuando te sientes cómodo y después recuerdas hasta en la madrugada todo lo que dijiste. Aprende que ser discreto no significa esconderte, sino proteger aquello que todavía está creciendo.
Una amistad del pasado podría reaparecer de una manera inesperada. Quizá mediante mensaje, llamada o encuentro casual. Lo interesante será que entre ustedes podría sentirse nuevamente esa confianza que alguna vez existió. Si la separación ocurrió por distancia, tiempo o circunstancias y no por una fregadera imperdonable, date oportunidad de reconstruir la amistad. No intenten recuperar exactamente lo que tenían; mejor conozcan a las personas en quienes ambos se convirtieron.
En cuestiones de negocio o dinero habrá modificaciones importantes. Una idea que traías podría cambiar de dirección porque descubrirás que ciertos números no cuadran o que existe una alternativa más conveniente. No tomes ese cambio como fracaso. Algunas veces modificar el plan antes de invertir evita terminar vendiendo hasta los calzones para recuperar lo perdido. Haz cuentas, pregunta precios y no pongas dinero solamente porque alguien te prometió ganancias rápidas.
En el amor aparece una persona que podría confundirte bastante. Tendrá una manera peculiar de acercarse: por momentos mostrará muchísimo interés y después parecerá estar en otro planeta. No corras inmediatamente detrás de esa incertidumbre. Observa durante unos días qué tanto coinciden sus acciones con sus palabras. Podría existir atracción fuerte, pero la química por sí sola no paga estabilidad emocional.
Si tienes pareja, se visualizan celos o cuestionamientos por una situación que aparentemente no tendría tanta importancia. No respondas con sarcasmo ni intentes provocar más celos para “darle una cucharada de su propio chocolate”, porque terminarían haciendo una tormenta en una taza de café. Pregunta qué le incomoda realmente. Detrás del reclamo podría existir una inseguridad que nunca se había hablado claramente.
Tus planes personales necesitan protección, pero también constancia. No le eches toda la culpa a la envidia cuando algo no avance. Habrá gente que no celebre tus éxitos, sí, pero nadie puede detener aquello que tú trabajas con disciplina. Menos anuncio y más movimiento.
En salud, el sueño podría andar hecho un desmadre. Se marcan noches de darle vueltas a pendientes, conversaciones y preocupaciones. Trata de reducir estímulos antes de dormir y darle prioridad al descanso. Si el insomnio se vuelve persistente o afecta tu funcionamiento diario, conviene buscar orientación profesional en vez de acostumbrarte a vivir cansado.
En familia podrías enterarte de una decisión que alguien tomó sin consultarte y al principio te molestará. Recuerda que no necesitas controlar cada movimiento de las personas que quieres.
También se prepara una sorpresa importante antes de finalizar 2026, pero lo que ocurra durante agosto será una de las primeras piezas para llegar hasta ella. Una decisión aparentemente pequeña podría terminar modificando un plan mucho más grande.
Sagitario, este día tu poder estará en saber cuándo hablar, cuándo observar y cuándo guardar silencio. No todos necesitan conocer tus siguientes movimientos. Haz lo tuyo, protege tus planes y permite que tus resultados hagan el escándalo cuando llegue el momento.
Color del día: Morado ciruela.
Frase del día: “Mis planes no necesitan aplausos antes de tiempo; primero los cumplo y después que se entere hasta la vecina.”
ARIES – 13 de agosto de 2026
Aguas con una amistad, Aries, porque este 13 de agosto de 2026 podrías descubrir que algo que contaste en confianza ya anda paseándose de boca en boca como charola de bocadillos en quinceañera. Una persona cercana podría soltar información privada para quedar bien con terceros o simplemente porque trae la lengua más floja que tornillo de abanico viejo. Antes de reclamar, asegúrate de tener pruebas; pero si confirmas quién fue, aprende la lección y no vuelvas a darle acceso a información que no sabe respetar.
Curiosamente, tú también deberás controlar la lengua. Podrías enterarte de un asunto bastante jugoso y sentir ganas de comentarlo con alguien más. Ahí estará tu prueba. Antes de hablar, asegúrate de tener la cola más corta que la lengua, porque podrías señalar una situación y terminar sacando tus propios trapitos al sol. No critiques una casa cuando todavía tienes el patio sin barrer.
En cuestiones económicas se visualiza una mejoría para Aries relacionada con un ingreso que comenzará a darte mayor tranquilidad. También podría surgir una propuesta para negocio, venta, actividad independiente o proyecto entre dos personas. La oportunidad tendrá potencial, pero será necesario revisar números antes de emocionarte. Si vas a asociarte, deja acuerdos claros desde el principio; las palabras se las lleva el viento y después hasta los compadres terminan agarrándose del chongo por veinte pesos.
Deja también de recriminarte situaciones que no fueron responsabilidad tuya. Has cargado culpas por decisiones tomadas por otras personas y eso únicamente te mantiene conectado con una etapa que ya terminó. Lo que fue, fue. Aprende lo necesario, limpia el mugrero emocional y continúa. Tu presente necesita más atención que un pasado que ya no puedes editar.
Si tienes pareja, cuidado con sacar conclusiones a partir de información incompleta. Un cambio de actitud, mensaje o comentario podría despertar sospechas y hacerte imaginar hasta una doble vida con casa, perro y crédito Infonavit. Pregunta antes de acusar. Si necesitas revisar constantemente qué hace tu pareja para sentir tranquilidad, entonces el problema de fondo no será un mensaje, sino la confianza que existe entre ustedes.
También recuerda algo: seguridad no significa aguantar cualquier cosa. Confía en lo que eres y en lo que aportas. Si alguien quiere compartir camino contigo deberá ofrecerte claridad, respeto y reciprocidad; si constantemente tienes que competir por atención, ahí no es.
Para Aries soltero se marca una situación completamente distinta. Una persona que vive en otra ciudad o se encuentra a cierta distancia comenzará a mostrar interés más evidente. Las conversaciones podrían hacerse frecuentes y encontrarás una tranquilidad que hacía tiempo no sentías con alguien. No quieras acelerar el proceso. Deja que esa persona demuestre constancia y que la distancia no sea solamente pretexto para venderte una personalidad que no existe.
Si ambos hacen las cosas correctamente, esa conexión podría transformarse con el tiempo en una relación bastante estable. Lo importante será que no castigues a esta nueva persona por heridas provocadas por alguien anterior.
En trabajo se aproxima una oportunidad para demostrar iniciativa. Algo que otros ven complicado tú podrías resolverlo de manera sencilla y eso hará que una persona importante note tu capacidad. No minimices lo que sabes hacer.
También aparecerá una invitación o propuesta inesperada que te obligará a modificar un plan durante los próximos días. Acéptala solamente si realmente te entusiasma; ya no digas que sí por quedar bien y después andes buscando cómo rajarte.
Aries, este día será para entender que la confianza se entrega por niveles, no por costumbre. Cuida tus secretos, tu dinero y tu corazón con la misma inteligencia. No necesitas cerrarte al mundo; solamente dejar de darle llave de tu casa emocional a cualquiera que toque bonito la puerta.
Color del día: Rojo ladrillo.
Frase del día: “No todo el que conoce mis secretos merece seguir conociendo mi vida; la confianza también tiene fecha de caducidad.”
TAURO – 13 de agosto de 2026
Cambios importantes comienzan a acomodarse para ti, Tauro, y este 13 de agosto de 2026 podrías recibir la prueba que necesitabas para quitarte finalmente la venda de los ojos respecto a una persona. Algo que diga, haga o deje de hacer te mostrará una cara que anteriormente no querías aceptar. Y no será porque esa persona haya cambiado de repente; probablemente siempre fue así, nomás que tú le ponías más filtros que fotografía de quinceañera.
Deja de justificar comportamientos ajenos. Cuando quieres a alguien eres capaz de encontrarle explicación hasta a lo inexplicable: “seguramente estaba ocupado”, “quizás no quiso hacerlo”, “ha tenido problemas”. ¡Ya! Cada adulto debe hacerse responsable de sus fregaderas. No eres abogado defensor de oficio para andar justificando gente que ni siquiera se disculpa. Déjalos que se quemen en su propio infierno mientras tú utilizas esa energía para arreglar tu vida.
En proyectos llega momento de hacer inventario. Traes pendientes que continúan ocupando espacio mental aunque en realidad ya no tienes interés en terminarlos. No todo proyecto inconcluso representa fracaso. Algunas cosas se abandonan porque dejaste de ser la persona que las comenzó. Decide cuáles todavía tienen sentido y cuáles deben irse derechito al archivo muerto. Al liberar tiempo podrías retomar una idea mucho más relacionada con lo que actualmente quieres.
En cuestiones económicas, presta atención a un gasto relacionado con casa, transporte o algún aparato que podría necesitar reparación. Antes de comprar algo nuevo, pregunta cuánto cuesta arreglarlo. También podrías encontrar una manera de convertir una habilidad tuya en ingreso adicional. No será fortuna instantánea, pero sí una posibilidad bastante útil si eres constante.
En el amor hay una persona que se quedó decepcionada porque esperaba que entre ustedes sucediera algo y nunca terminó de concretarse. Tus miedos del pasado, preocupaciones económicas o inestabilidad emocional pudieron hacerte retroceder justamente cuando comenzabas a sentir algo. Eso no significa que tengas que correr a buscarle, pero sí reconocer que algunas oportunidades no se perdieron porque “no eran para ti”, sino porque tú todavía no estabas preparado.
Si esa persona continúa cerca y todavía existe interés de ambas partes, una conversación sincera podría aclarar mucho. Si ya siguió su camino, respétalo y utiliza la experiencia para no volver a cerrar una puerta nueva por culpa de alguien que te lastimó anteriormente.
Si tienes pareja, evita querer solucionar cada problema desde tu lógica. Tu pareja podría necesitar que simplemente escuches en lugar de recibir una conferencia de cuarenta minutos sobre lo que debería hacer.
También tendrás que cuidar los excesos. Una reunión, comida, bebida de más o ambiente donde agarres demasiada confianza podría hacerte soltar información que después preferirías haber guardado. Cuando la lengua empiece a sentirse demasiado valiente, mejor cámbiale al agua y mastica hielo.
En salud y bienestar conviene revisar hábitos de alimentación y movimiento sin obsesionarte con la báscula. Si has estado comiendo por ansiedad, aburrimiento o desorden de horarios, tu cuerpo podría comenzar a resentirlo. Muévete más, duerme mejor y busca constancia en lugar de castigos o dietas extremas.
Tauro, este día viene a enseñarte algo importante: no todo merece ser rescatado. Ni personas, ni proyectos, ni historias que solamente continúan porque te cuesta aceptar que terminaron.
Deja de cargar muertos que ni familiares tuyos son. Lo nuevo necesita espacio, y mientras sigas sosteniendo lo que ya caducó, tendrás las manos demasiado ocupadas para recibir algo mejor.
Color del día: Verde esmeralda.
Frase del día: “Ya no voy a justificar a quien sabe perfectamente lo que hace; cada quien que cargue con sus propias fregaderas.”
GÉMINIS – 13 de agosto de 2026
Nuevas personas comenzarán a entrar en tu vida, Géminis, y este 13 de agosto de 2026 podrías darte cuenta de que necesitabas cambiar de ambiente más de lo que imaginabas. Se visualizan amistades diferentes a las que acostumbras frecuentar, con ideas, maneras de vivir o intereses que terminarán sacándote de cierta rutina. Una de ellas podría convertirse en una pieza importante para un proyecto que desarrollarás posteriormente, así que no juzgues el libro por la portada ni al cristiano por los zapatos.
También comienza a tomar forma la culminación de uno de tus sueños más esperados. Algo por lo que has trabajado, esperado o incluso renegado podría finalmente mostrar resultados. No necesariamente llegará exactamente como lo imaginabas, pero sí tendrá elementos suficientes para hacerte sentir que todo el esfuerzo tuvo sentido. Cuando suceda, disfruta tu logro sin sentir necesidad de minimizarlo para no incomodar a otras personas. Si te costó, celébralo.
Si tienes pareja, una noticia podría unirlos muchísimo y ayudarlos a recuperar complicidad. Además, una persona que venía metiendo ruido entre ustedes comenzará a perder fuerza o simplemente saldrá del panorama. Aquí tendrás que entender que ninguna tercera persona puede destruir una relación donde existen límites claros. Si alguien estaba entrando demasiado era porque una puerta se había quedado medio abierta; ciérrenla y asunto arreglado.
Para Géminis soltero aparece un movimiento bastante curioso: alguien del pasado podría regresar, pero no necesariamente para reiniciar una historia. Su aparición servirá para mostrarte cuánto cambiaste y cuáles comportamientos ya no estás dispuesto a soportar. Podrías incluso preguntarte qué demonios le viste anteriormente. Y ahí entenderás que madurar también significa mejorar el gusto.
No confundas nostalgia con compatibilidad. Que alguien haya sido importante no significa que todavía tenga derecho a ocupar el mismo lugar.
Una noticia relacionada con una amistad podría incomodarte. Tal vez descubras una decisión que tomó sin contarte, algo que dijo o una situación en la que esperabas que actuara diferente. Antes de mandar todo al carajo, escucha su versión. Podría existir información que todavía desconoces.
Cuida también tu imagen y especialmente la manera en que reaccionas delante de otras personas. Se marca una situación donde podrías perder la paciencia y hacer un comentario que te haga quedar como protagonista de pleito de mercado. No le regales a nadie el gusto de verte fuera de control. Algunas batallas se ganan simplemente sonriendo y dejando que el otro haga solo su ridículo.
En trabajo vienen cambios que inicialmente podrían darte incertidumbre, pero terminarán enseñándote algo nuevo. No rechaces responsabilidades solamente porque nunca las has hecho. Tu capacidad de adaptación será precisamente lo que te coloque por encima de alguien que lleva más tiempo, pero tiene menos iniciativa.
En dinero evita comprometer una cantidad que todavía no tienes segura. Primero que caiga el depósito y después haces cuentas; porque tú eres bueno gastando hasta el dinero que apenas viene caminando.
También presta atención al entorno para evitar tropiezos, caídas o lesiones, especialmente si andas distraído, con prisas o usando escaleras. No vivas con miedo, simplemente bájale dos rayitas al acelerador y mira por dónde caminas.
Géminis, deja de maltratarte emocionalmente por quien solamente te proporciona dolores de cabeza. La vida te pondrá experiencias que harán evidente todo lo bueno que ya tienes y que algunas veces ignoras por estar mirando aquello que te falta.
Los cambios que se acercan no vienen a quitarte estabilidad; vienen a sacarte de lugares donde ya estabas demasiado cómodo para crecer. Atrévete a estrenar versión, porque no puedes pedir resultados nuevos mientras sigues tomando exactamente las mismas decisiones.
Color del día: Amarillo mostaza.
Frase del día: “Si el pasado regresa, que sea para confirmar por qué ya no vivo ahí.”
CÁNCER – 13 de agosto de 2026
Cuida mucho tus pensamientos este 13 de agosto de 2026, Cáncer, porque tu cabeza podría ponerse creativa para lo que no debe y llevarte nuevamente hasta una persona del pasado que, siendo sinceros, dejó más problemas que recuerdos bonitos. No confundas estar aburrido, sensible o nostálgico con seguir enamorado. El corazón a veces tiene pésima memoria: recuerda los besos y convenientemente se le olvidan las chingaderas. Antes de buscar, escribir o revisar perfiles, acuérdate también de las razones por las cuales aquello terminó.
Se presentarán cambios de última hora que modificarán un plan que dabas prácticamente por hecho. No permitas que la frustración te transforme en aquello que anteriormente criticabas de otras personas. Tú puedes molestarte, reclamar lo justo y poner límites sin convertirte en una versión amargada de ti mismo. Una decepción no tiene por qué modificar tus valores.
Ya es momento de despabilarte y tomar el toro por los cuernos en una decisión personal que has dejado demasiado tiempo en manos de opiniones ajenas. Familiares, amistades y conocidos podrán aconsejarte, pero quien va a vivir las consecuencias eres tú. Durante estos días necesitarás escoger algo relacionado con tu futuro, y mientras más preguntes a medio mundo, más confundido terminarás. Escucha consejos, sí, pero al final hazte responsable de tu propia elección.
También se aproxima un evento, reunión o celebración importante donde vas a destacar muchísimo. Tu presencia llamará la atención sin necesidad de hacer circo. Tienes facilidad para atraer personas por tu energía y manera de expresarte, pero tu carácter algunas veces funciona como repelente industrial. Cuida especialmente las respuestas cortantes. No toda pregunta es ataque ni toda diferencia de opinión necesita terminar en pleito.
En cuestiones sentimentales se marca movimiento nuevo. Una persona podría comenzar a mostrar interés de manera bastante directa y tú inicialmente desconfiarás porque sentirás que todo está ocurriendo demasiado fácil. Date oportunidad de conocer sin fabricar obstáculos. No porque anteriormente te dieron gato por liebre significa que ahora tengas que revisar hasta el árbol genealógico de quien te invite un café.
Si tienes pareja, procura no cargar a la relación problemas externos. Podrías llegar irritado por cuestiones de trabajo o familia y terminar descargando el mal humor precisamente con quien menos culpa tiene.
En amistades habrá una revelación importante. Una persona comenzará a alejarse después de que ciertas mentiras, contradicciones o deslealtades salgan a la luz. No necesitas organizar juicio público ni anunciar su expulsión de tu vida. Simplemente aprende y retira confianza. Hay gente que se despide solita cuando finalmente se le cae la máscara.
Tampoco adoptes pleitos ajenos como si fueran tuyos. Alguien podría contarte una bronca buscando que tomes partido. Escucha, pero no salgas con machete defendiendo una historia de la cual solamente conoces una versión.
En familia podría presentarse un malestar o enfermedad de alguien cercano que requerirá atención y seguimiento. Evita adelantarte a conclusiones y mejor asegúrense de que reciba valoración adecuada si la necesita.
Respecto a tu bienestar, cuida el sedentarismo, alimentación desordenada y molestias musculares. Más que obsesionarte con subir o bajar de peso, enfócate en sentirte mejor, moverte y recuperar hábitos que puedas mantener.
Y entre tanto movimiento llegará un mensaje inesperado que podría cambiarte completamente el humor. Vendrá de alguien que no imaginabas o traerá información que llevabas esperando.
Cáncer, este día no necesitas regresar a ninguna historia vieja para sentir algo nuevamente. Lo verdaderamente interesante está ocurriendo enfrente de ti. Deja de mirar por el retrovisor cuando la vida ya te está abriendo carretera nueva.
Color del día: Blanco perla.
Frase del día: “No voy a regresar donde ya conocí el final; esta vez prefiero descubrir lo que todavía no he vivido.” No