Los restos humanos hallados tras demoler una casa en Canadá son de una mujer desaparecida hace décadas

Los restos humanos hallados durante la demolición de una vivienda en Canadá en 2023 han sido identificados como los de una mujer desaparecida en la década de 1990.

Brenda Marie LeBlanc, nacida en 1963, fue identificada mediante genealogía genética en 2025, según informó el Servicio de Policía Regional de Niágara en un comunicado de prensa difundido el miércoles 12 de agosto.

Sus restos fueron descubiertos en la propiedad desocupada de Niágara Falls en noviembre de 2023. La vivienda había funcionado como residencia de alquiler con varias unidades desde finales de la década de 1970 hasta alrededor de 2018.

Tras ser desocupada, varias personas entraron ilegalmente en la propiedad, según la policía.

Los investigadores determinaron inicialmente que los restos pertenecían a una mujer adulta y que probablemente habían estado en la propiedad durante años, posiblemente desde mediados de la década de 1990, según el comunicado.

The NRPS Homicide Unit is seeking the public's assistance in an investigation. With the help of Investigative Genetic Genealogy, detectives were able to identify human remains recovered from a former house demolition in Niagara Falls as Brenda Marie LeBlanc. pic.twitter.com/lsCrPsq8Qe — NRPS (@NiagRegPolice) August 12, 2026

En 2025, las autoridades utilizaron la genealogía genética para identificarla como LeBlanc, con la ayuda del Servicio de Policía de Toronto, el Servicio de Patología Forense de Ontario y los Laboratorios Othram en Texas.

“Con base en la investigación realizada hasta la fecha y el examen forense de los restos, el Servicio de Policía de Niágara (NRPS) está investigando la muerte de Brenda como un homicidio”, dice el comunicado.

Según la policía, LeBlanc vivió en Niagara Falls y St. Catharines durante la década de 1990, cuando tenía unos 30 años, y era originaria de Nuevo Brunswick.

“Hasta el momento, los investigadores no han determinado cómo Brenda llegó a la propiedad de Stanley Avenue, y su conexión con la residencia sigue siendo desconocida”, dice el comunicado.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que conociera a LeBlanc o que pueda tener información sobre su paradero o actividades durante ese período que se presente, mientras los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias de su muerte.

La policía también indicó que los propietarios de la propiedad han colaborado durante toda la investigación.

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