Exigen excomulgar a la gobernadora de Massachusetts por aprobar un proyecto de ley sobre el aborto

Bajo el argumento de que eliminar las restricciones al aborto tardío es un grave pecado, CatholicVote, grupo de defensa política y acción cívica de tendencia conservadora formado por laicos católicos, solicitó excomulgar a la gobernadora de Massachusetts por aprobar un proyecto de ley que permitirá interrumpir embarazos no deseados a criterio de los médicos.

En Massachusetts antes se permitía realizar abortos previo a las 24 semanas de embarazo, pero únicamente en los casos donde un médico señalara que era necesario para preservar la vida o la salud de la madre.

Dicho enfoque cambiará a partir del 8 de noviembre, cuando la nueva ley aprobada entre en vigor eliminando esas restricciones legales.

A través de una carta abierta dirigida a los obispos católicos de Massachusetts, Kelsey Reinhardt, presidenta de CatholicVote, estalló en contra de Maura Healey porque considera que, siendo católica, su deber era abogar por la vida y no interrumpirla, así que exige excomulgarla.

Muchas mujeres de Massachusetts con embarazos de alto riesgo podrán interrumpirlos bajo el amparo de justicia. (Crédito: LM Otero / AP)

Posteriormente, durante una entrevista concedida a Fox News Digital, Reinhardt fue todavía más punzante en sus comentarios hacia la mandataria estatal señalada.

“No tenía por qué firmar esta ley, y no tenía por qué firmarla de la manera en que lo hizo, lo cual fue sumamente escandaloso para una católica, con gente aplaudiendo a su alrededor la muerte de un bebé, como ya mencioné, que podría haber nacido hoy, mañana o ayer sin ninguna dificultad.

La cuestión es si la firma de esta ley por parte de la gobernadora la convierte en cómplice de la expansión pública del aborto“, expuso.

Los obispos católicos de Massachusetts compartieron un comunicado firmado de manera conjunta donde definieron a la legislación propuesta como “una medida radical y gravemente inmoral”.

Horas más tarde, Ceirion H. Dewar, obispo misionero anglicano, recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para exigir a título personal la excomunión de la mujer responsable de gobernar a Massachusetts.

“No hay absolutamente ninguna manera de justificar la administración del sacramento a la gobernadora Healey en este momento. ¡Debe ser excomulgada inmediatamente por el Santo Padre!”, escribió.

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