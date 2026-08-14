Hombre de Arizona es acusado de ocultar el cuerpo de una mujer tras morir de sobredosis

Un hombre de Arizona se encuentra tras las rejas por aprovecharse de las pertenencias de una mujer fallecida y ocultar su cadáver, según informaron las autoridades del estado.

Kristopher Lauchner, de 52 años, está acusado de un cargo de abandono u ocultación de un cadáver, robo, tráfico de bienes robados, uso ilegal de un medio de transporte y posesión de un arma por una persona con antecedentes penales, según el Departamento de Policía de Gilbert.

Los hechos ocurrieron a principios de este mes, comenzando con la muerte de Cindy Miller, de 55 años, el 5 de agosto, según la policía.

La mujer y el acusado habían estado juntos la noche anterior y Miller falleció en la madrugada tras consumir drogas juntos, según declaró Lauchner a la policía, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la filial de ABC en Phoenix, KNXV.

El hombre declaró a los investigadores que intentó en vano reanimar a Miller después de que perdiera el conocimiento esa noche, que le practicó reanimación cardiopulmonar y que le tomó el pulso, pero que se negó a llamar al 911 porque sabía que estaba muerta y actuó por instinto de supervivencia.

Después, Lauchner vistió a Miller, colocó su cuerpo en el asiento del copiloto de su propio Mercedes, salió del hotel donde se hospedaban, condujo hasta la casa de la mujer en Gilbert y la llevó adentro, dejándola en la cama, arropada con una manta, según la policía.

Sin embargo, se quedó con el auto, un anillo y un collar de diamantes de Miller, y vendió las joyas en una casa de empeño en Tempe el 5 de agosto, según las autoridades.

El acusado también habría usado el celular de Miller para enviar mensajes de texto a varios de sus contactos para no levantar sospechas sobre su desaparición en los días siguientes. Hasta la fecha, el teléfono celular de la mujer no ha sido recuperado.

Según los registros judiciales, las grabaciones de vigilancia, las cámaras de seguridad domésticas y los registros telefónicos sitúan a Lauchner en la casa de Miller y en su vehículo en los días posteriores a su muerte.

El 8 de agosto, la familia de la víctima hizo un macabro descubrimiento en la casa de la mujer en West Islandia Drive, en Gilbert: tras varios días sin noticias de Miller, la encontraron muerta en su casa, según informaron las autoridades.

El 11 de agosto, los detectives intentaron contactar a Lauchner en un apartamento en Phoenix, según los registros judiciales. Al momento de su arresto, el acusado negó tener relación alguna con la muerte de Miller.

Cuando Miller falleció, Lauchner se encontraba en libertad condicional por un delito relacionado con la mujer cometido a principios de este año. De acuerdo con los términos de su libertad condicional, el acusado no debía tener ningún contacto con ella ni visitar su domicilio, según las autoridades.

Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, la policía le impuso un dispositivo electrónico de localización. Sin embargo, el dispositivo dejó de funcionar el 12 de julio.

Lauchner se encuentra detenido en la cárcel de Lower Buckeye sin derecho a fianza.

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