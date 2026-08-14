Mujer de Kentucky enfrenta 20 años por vandalizar el Memorial de la Segunda Guerra Mundial

Una mujer de Kentucky fue detenida y enfrenta dos cargos federales por el vandalismo registrado el jueves en el Memorial de la Segunda Guerra Mundial, en Washington, D.C., donde una fuente terminó cubierta de espuma y una pared fue marcada con pintura roja y verde.

La acusada es Melissa Farris, de 41 años, de Elizabethtown. Según la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, se le imputan depredación contra propiedad de Estados Unidos y destrucción de monumentos a veteranos. Cada delito contempla una pena de hasta 10 años de prisión.

Videos y fotografías llevaron a la investigación

La denuncia señala que Farris publicó videos en Facebook en los que aparece pintando el memorial con aerosol y preguntando por qué no había sido arrestada. También habría dicho que quería asumir las consecuencias de sus decisiones.

The vandal who spray painted the World War II Memorial filmed her own crime and posted it to Facebook, proud of degrading a monument to America's fallen heroes.



The radical left hates America so much they will desecrate the memory of the hundreds of thousands who died defending? pic.twitter.com/vz9ZS8yJGH — Trump War Room (@TrumpWarRoom) August 14, 2026

La investigación avanzó después de que un testigo fotografiara a una mujer durante el acto. Un agente de la Policía de Parques de Estados Unidos reconoció a Farris como una persona detenida tres días antes por acampar ilegalmente en propiedad federal, de acuerdo con la denuncia.

Trump vuelve a cuestionar a Pirro

El caso ocurre en medio de la tensión entre Donald Trump y la fiscal Jeanine Pirro por los daños registrados en el Estanque Reflectante del Lincoln Memorial. Pirro retiró cargos contra cuatro personas y atribuyó el deterioro a problemas de instalación.

Tras conocerse el arresto, Trump escribió: “Primero el Estanque Reflectante, ahora esto. ¡Estamos tras su rastro! ¿De dónde vienen estos animales?”.

Reuters señaló que no pudo verificar de manera independiente el origen de las fotografías difundidas por Pirro.

El Departamento del Interior condenó el ataque. El memorial de Washington honra a quienes sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial.

Our beautiful World War II Memorial was just hit by Spray Painting Vandals. THERE CAN BE NO GREATER INSULT TO THOSE AMERICAN HEROES WHO DIED IN WORLD WAR II. First the Reflecting Pool, now this. We are on their trail! Where do these animals come from??? President DJT



( TS: Aug? pic.twitter.com/itUW7Ike7A — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 14, 2026

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