NFL suspende a ala defensiva de los Falcons, James Pearce Jr. y otros tres jugadores

La NFL impuso este viernes sanciones a cuatro jugadores por distintas infracciones a las políticas de la liga, entre ellos James Pearce Jr., ala defensiva de los Atlanta Falcons, quien deberá cumplir una suspensión de ocho partidos durante la temporada 2026.

Pearce fue sancionado por violar la política de conducta personal de la NFL. La medida comenzará el domingo 30 de agosto, por lo que el jugador podrá participar hasta entonces en la pretemporada y en las actividades del equipo.

El defensor podrá regresar a la actividad el lunes 2 de noviembre, una vez disputado el partido correspondiente a la Semana 8, cuando Atlanta visite a los Tampa Bay Buccaneers. Los Falcons jugarán la semana siguiente frente a los Cincinnati Bengals en Madrid, España.

La suspensión está relacionada con un arresto ocurrido en febrero en Doral, Florida, después de una disputa doméstica con su exnovia, la jugadora de la WNBA, Rickea Jackson. Pearce enfrentó cargos por agresión con agravantes con un arma mortal, huir de la policía, resistirse al arresto y acoso menor.

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?? Atlanta Falcons DE James Pearce Jr. has been suspended for the first eight regular-season games for violating the NFL's personal-conduct policy.



?? Washington Commanders DE Dorance Armstrong? pic.twitter.com/L1eCjHhlA9 — EssentiallySports (@ES_sportsnews) August 14, 2026

De acuerdo con la información proporcionada, esos cargos podrían ser retirados si el jugador coopera con un programa de intervención previa al juicio. Entre las condiciones figuran someterse a pruebas de drogas aleatorias, mantenerse alejado de Jackson y evitar nuevos problemas legales durante un año.

Una baja importante para una defensa golpeada

La sanción llega en un momento complicado para la defensiva de Atlanta. El equipo perdió recientemente a Jalon Walker, cuya rotura del ligamento cruzado anterior puso fin a su temporada.

El grupo quedó reducido a Christian Harris, JD Bertrand, Samson Ebukam, Kendal Daniels y Bralen Trice, mientras que los Falcons incorporaron a Cameron Sample después de la lesión de Walker.

Pearce había sido seleccionado por Atlanta con el puesto 26 de la primera ronda del Draft de 2025, después de su etapa con los Tennessee Volunteers. En su primera campaña profesional tuvo un papel destacado en la defensa contra el pase y terminó como líder del equipo con 10.5 capturas.

Su ausencia se extenderá durante casi la mitad de la temporada regular inicial.

Armstrong, Johnson y Mathis también fueron sancionados

La NFL informó que Pearce no fue el único jugador castigado este viernes. Dorance Armstrong, ala defensiva de los Washington Commanders, recibió una suspensión de un partido por infringir la política de conducta personal.

Armstrong se perderá el primer encuentro de la temporada de Washington, programado contra Philadelphia el 13 de septiembre. El jugador había comenzado el campamento de entrenamiento en la lista de físicamente incapacitados para jugar, aunque posteriormente fue activado para volver a entrenar.

La campaña anterior solo participó en siete partidos antes de sufrir una rotura de ligamento en la rodilla. Actualmente afronta su novena temporada en la NFL y la tercera con Washington.

Nazeeh Johnson, safety de los Tennessee Titans, fue suspendido seis encuentros por incumplir la política de la liga sobre sustancias para mejorar el rendimiento. El jugador, de 28 años, firmó con Tennessee el 27 de julio, después de haber disputado sus primeras tres temporadas profesionales con los Kansas City Chiefs.

Johnson fue titular en seis de sus 29 partidos con Kansas City desde que fue seleccionado en la séptima ronda del Draft de 2022. Una lesión en el hombro limitó su participación a dos encuentros la temporada pasada, mientras que en 2023 se perdió toda la campaña por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Phidarian Mathis, también de 28 años, recibió una suspensión de tres partidos por violar la política de sustancias de abuso. El tackle defensivo participó en seis encuentros con los Buffalo Bills durante la temporada pasada y había disputado previamente 23 partidos con Washington en sus primeras tres campañas en la NFL.

Las cuatro suspensiones entrarán en vigor el 30 de agosto, fecha establecida por la liga para que los equipos definan sus plantillas de 53 jugadores.

Johnson podrá regresar el 25 de octubre, cuando Tennessee reciba a Cleveland, mientras que Mathis estará habilitado nuevamente para el encuentro de Buffalo como local ante New England, programado para el 4 de octubre.

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