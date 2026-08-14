Trump desafía al Senado: busca horario de verano fijo, pero líderes republicanos se oponen

El presidente Donald Trump presiona al Senado para aprobar la Ley de Protección de la Luz Solar, conocida como Sunshine Protection Act, pero el respaldo republicano está lejos de ser uniforme.

La Cámara de Representantes aprobó la propuesta el 14 de julio con 308 votos a favor y 117 en contra, en votación bipartidista. Si supera al Senado, el horario de verano quedaría vigente durante todo el año para los estados que actualmente lo aplican.

Reuters reportó que el principal obstáculo está en el Senado, donde se necesitan 60 votos para avanzar. El líder de la mayoría, John Thune, republicano de Dakota del Sur, se ha opuesto. “Soy de una región del norte. Voté en contra en el comité”, dijo.

El temor a las mañanas oscuras

La oposición republicana incluye al senador Tom Cotton, de Arkansas. Su argumento es sencillo: mantener una hora adicional de luz por la tarde significa perderla por la mañana.

Cotton ha advertido que en algunas zonas el sol podría aparecer cerca de las 9:00 de la mañana o incluso después. La senadora Shelley Moore Capito, de Virginia Occidental, planteó una preocupación similar y señaló que los niños podrían dirigirse a la escuela “en total oscuridad”.

Trump sostiene que terminar con el cambio de hora tendría beneficios económicos, de seguridad y de salud. En Truth Social, afirmó que el cambio es “tonto, inconveniente y, en algunos casos, muy costoso”, y pidió a los republicanos del Senado aprobar la iniciativa.

For many years, the vast Majority of Americans have asked to make Daylight Saving Time permanent, but no Administration has been able to get it properly done, until now. I am proud to announce that the House of Representatives has passed the Bill, and it has now gone to the? pic.twitter.com/tE5kHU1GUm — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 12, 2026

Una batalla que no es solo partidista

El debate tiene un fuerte componente regional. The Hill señaló que la oposición tiene un fuerte componente regional: estados del norte y del Medio Oeste temen los amaneceres tardíos, mientras Florida ve ventajas en contar con más luz durante la tarde.

La propuesta llega con el Senado en receso. Reportes publicados esta semana señalan que la cámara regresará el 14 de septiembre, por lo que el proyecto enfrenta poco margen antes de la próxima temporada de cambio de horario.

El intento tiene un resultado incierto: la Cámara ya dijo que sí, pero el Senado todavía no tiene los 60 votos necesarios.

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