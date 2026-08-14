Tu Samsung Galaxy S Ultra puede convertirse en una mini PC con monitor, teclado y mouse

Un Samsung Galaxy S Ultra ya no tiene por qué vivir únicamente en tu bolsillo. Al conectarlo a un monitor, un teclado y un mouse, el teléfono puede transformarse en una mini PC sorprendentemente completa para trabajar, navegar, estudiar, ver contenido y jugar desde una interfaz mucho más cómoda y amplia.

La herramienta que hace posible esta experiencia se llama Samsung DeX. Es una función integrada en los Galaxy de gama alta que proyecta una interfaz tipo escritorio en una pantalla externa, con ventanas, barra de tareas, accesos directos y multitarea. El móvil mantiene toda su potencia, tus archivos, tus cuentas y tus aplicaciones, aunque la sensación al usarlo cambia radicalmente cuando tienes un monitor delante.

Samsung DeX convierte el Galaxy S Ultra en una computadora de bolsillo

La idea es que puedes tomar tu Galaxy S Ultra, lo conectas mediante un cable USB-C a HDMI o un adaptador compatible, enlazas un teclado y un mouse por Bluetooth o USB, y en segundos tienes un escritorio listo para usar en el monitor.

No necesitas instalar Windows, comprar una torre ni llevar una laptop en la mochila. El teléfono es el cerebro de todo el sistema. Desde allí se ejecutan las apps, se almacenan los archivos y se administra la conexión a internet. El monitor aporta el espacio visual, mientras que el teclado y el mouse hacen que todo se sienta mucho más cercano a una computadora convencional.

Samsung describe DeX como una experiencia de escritorio para dispositivos Galaxy. La interfaz permite abrir varias aplicaciones en pantalla, mover ventanas, cambiar de una tarea a otra y utilizar el teléfono como panel táctil si en algún momento no tienes un mouse a mano.

Lo mejor es que esta configuración cabe literalmente en una mochila. Un Galaxy S Ultra, un pequeño hub USB-C y un teclado compacto pueden resolver una jornada de trabajo fuera de casa. Para un periodista, estudiante, creador de contenido o profesional que necesita escribir, responder correos y gestionar documentos, esta opción tiene mucho sentido.

El teléfono deja de ser una pantalla pequeña y pasa a convertirse en el centro de tu espacio digital. Tus fotos, tus archivos descargados, tus chats, tus credenciales y tus aplicaciones siguen ahí, sin procesos pesados de sincronización ni copias manuales entre dispositivos.

Todas tus aplicaciones ganan espacio en un monitor

Al activar DeX, las aplicaciones Android se ejecutan desde el mismo teléfono y aparecen en el monitor con un formato más cómodo para productividad. Puedes abrir Chrome para investigar, Samsung Notes para tomar apuntes, Google Docs para redactar, Gmail para gestionar mensajes y Spotify para poner música de fondo mientras trabajas.

También puedes dividir tu atención de una manera mucho más natural. Imagina tener una videollamada abierta en una ventana, un documento en otra y varias pestañas del navegador al lado. Es el tipo de rutina que normalmente asociamos a un portátil, pero ocurre desde un móvil que probablemente ya llevas contigo todos los días.

La enorme mayoría de aplicaciones Android pueden abrirse en DeX porque no existen apps exclusivas para esta plataforma. DeX funciona sobre Android y aprovecha el catálogo que ya tienes instalado en el teléfono. Algunas aplicaciones se adaptan especialmente bien a las ventanas redimensionables, mientras que otras mantienen una proporción más similar a la de una pantalla móvil. Aun así, siguen siendo accesibles y funcionales.

Los juegos también se disfrutan de otra manera

La parte más divertida aparece al abrir los juegos. Un Galaxy S Ultra cuenta con hardware de primer nivel, pantallas de alta frecuencia y chips preparados para ejecutar títulos exigentes de Android. Con DeX, esos juegos pueden mostrarse en un monitor más grande, algo ideal para disfrutar de carreras, acción, estrategia, emuladores o propuestas multijugador desde una posición mucho más cómoda.

Tu biblioteca de juegos sigue estando disponible porque los títulos se ejecutan directamente en el teléfono. Puedes usar un mando Bluetooth para una experiencia más natural en juegos de acción, conducción y plataformas. También hay títulos que reconocen teclado y mouse de forma nativa, especialmente propuestas de estrategia, simulación o juegos diseñados con controles más flexibles.

Conviene tener una expectativa realista con los controles. No todos los juegos móviles aceptan teclado y mouse de forma directa, ya que muchos fueron creados para controles táctiles. Eso no impide abrirlos y jugarlos en el monitor, aunque en esos casos puede ser más práctico usar la pantalla del teléfono como control táctil o conectar un gamepad Bluetooth.

El resultado final sigue siendo muy atractivo. Tienes una mini PC para tareas cotidianas y una consola Android ligera en el mismo dispositivo. Puedes terminar un documento, cerrar una videollamada, abrir una plataforma de streaming y luego pasar a una partida sin cambiar de equipo.

Un Samsung Galaxy S Ultra con DeX no busca reemplazar una estación profesional con software especializado de escritorio. Lo que consigue es algo bastante más útil para mucha gente. Concentra trabajo, entretenimiento, aplicaciones y juegos en un único dispositivo que puede desplegar un escritorio completo cuando lo necesites.

Sigue leyendo:

• Galaxy S26+: El teléfono más inteligente de Samsung llega con una oferta imposible de ignorar

• Samsung lo confirma: el Galaxy S23 actualizará a One UI 9 con Android 17, pero será su gran despedida

• Samsung Galaxy S26 Ultra: precio, especificaciones y funciones de IA que lo ponen en la pelea por el mejor Android de 2026