Karol G, Maluma y más artistas llevarán su música a concierto benéfico por el terremoto en Colombia

Los esfuerzos para brindar apoyo a las familias afectadas por el terremoto en Colombia continúan ganando terreno desde diversas trincheras. Recientemente se confirmó que más de una decena de artistas decidieron sumar su talento en un concierto benéfico para las víctimas del desastre natural que sacudió al país latinoamericano.

Dicha iniciativa, la cual lleva por nombre “Voces por la vida”, tendrá lugar el próximo 23 de agosto en el recinto Vive Claro de Bogotá y los fondos recaudados serán destinados a “Presentes Corporación” para apoyar en las tareas de reconstrucción de las zonas más afectadas por el sismo.

Según un comunicado difundido por la organización del evento, los cantantes que ya han confirmado su participación son: Silvestre Dangond, Miguel Bosé, Sebastián Yatra, Maluma y Karol G. Esta última participará vía “livestream” en colaboración con su Fundación Con Cora, “dedicada a empoderar a mujeres y comunidades en situación de vulnerabilidad”, se destaca en el anuncio.

Asimismo, a la iniciativa “Voces por la vida” contará con las presentaciones de Grupo Niche, Andrés Cepeda, Draco Rosa, Bonka, Daniel Habif, Eladio Carrión, Galy Galiano, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Manuel Medrano, Pedro Capó y Timo.

“La industria de la música en Colombia decidió unirse detrás de un mismo propósito: donar su trabajo para ayudar en la reconstrucción de las zonas más afectadas y contribuir a que las familias que perdieron sus viviendas puedan volver a tener un techo y comenzar a reconstruir sus vidas”, detallaron los organizadores del concierto.

Según el comité del evento, las donaciones del público comenzarán desde $100,000 pesos colombianos, es decir $32 dólares, a través de “Presentes Corporación”. Dicho donativo incluye la entrada para asistir al espectáculo “Colombia: Voces por la Vida”.

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