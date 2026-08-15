Policías de Jalisco capturan a adolescente que reclutaba a jóvenes para el crimen organizado

Un adolescente de 17 años es acusado por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas y por intentar reclutar a una menor de edad para incorporarla a actividades del crimen organizado.

De acuerdo con información publicada por el semanario Zeta, el pasado 14 de agosto el joven fue detenido en el municipio de Tlaquepaque cuando daba instrucciones a una adolescente a la que recogería en la Nueva Central de Autobuses de Guadalajara.

El operativo ocurrió luego de que policías de la Comisaría Municipal de San Pedro Tlaquepaque recibieran apoyo de trabajadores de una empresa de transporte foráneo para localizar y poner a salvo a la menor.

La adolescente habría sido contactada mediante redes sociales con la promesa de una oferta laboral en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Según su testimonio, desconocía las actividades que realizaría, el salario que recibiría y la dirección del supuesto empleo. El adolescente arrestado habría mantenido comunicación con ella mediante mensajes y llamadas telefónicas.

Rescatan a otra víctima

En un hecho ocurrido con pocos minutos de diferencia, otra adolescente de 16 años fue auxiliada en la misma central camionera después de acudir al módulo de la Policía de Tlaquepaque.

La menor relató que había sido contactada por desconocidos a través de TikTok, quienes le ofrecieron un supuesto empleo en el municipio de Ocotlán con un salario de alrededor de $500 dólares semanales.

Según su declaración, recibió instrucciones para trasladarse a la terminal de autobuses, donde sería recogida por el conductor de un vehículo solicitado mediante una plataforma.

La víctima señaló que desconocía tanto los datos de la supuesta empresa como las características del trabajo que realizaría.

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