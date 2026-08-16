¿Cuánto más puede aguantar Irán la guerra con Estados Unidos?

Siete meses después del inicio de la guerra, y a pesar de la enorme presión sobre la economía y la infraestructura de Irán, los líderes de la nación islámica aún no parecen tener prisa por ponerle fin.

Es posible que Teherán quiera demostrar que Estados Unidos no es el único que determina el ritmo de la guerra; también puede que espere aumentar los costos militares, económicos y políticos para Washington y, en última instancia, lograr que el gobierno de Donald Trump se incline por aceptar algunas de sus demandas.

Pero mucho depende de la respuesta a una pregunta crucial: ¿cuánto tiempo podrá Irán continuar realmente dentro del conflicto?

El tablero militar

AFP via Getty Images: La situación económica iraní era complicada incluso antes de la guerra.

Si bien se han atacado sectores de la industria de defensa iraní y sus instalaciones de producción de misiles, no existen cifras independientes que cuantifiquen los daños. En su último análisis, el centro de estudios Chatham House afirma que no existe una estimación fiable de las reservas actuales de misiles de Irán.

Con el tiempo, las oleadas de lanzamientos de misiles balísticos de Irán se han reducido, pero la capacidad de continuar la guerra no se mide únicamente por el número de misiles: los drones y los misiles de crucero son más fáciles y rápidos de producir, los comandantes abatidos hasta ahora han sido reemplazados y la estructura de mando permanece intacta.

Mohammad Ghaedi, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad George Washington, declaró al servicio persa de BBC News que “Irán probablemente podrá mantener su capacidad para realizar lanzamientos durante mucho tiempo, aunque con menor intensidad, y aún así podrá causar perturbaciones en el estrecho de Ormuz”.

Los responsables políticos iraníes creen que un conflicto prolongado también podría perjudicar a su enemigo.

La interceptación de misiles y drones iraníes ha consumido parte de las reservas de defensa de Estados Unidos, y algunos análisis estadounidenses advierten que estas municiones no se pueden reemplazar rápidamente.

El profesor Ghaedi también afirma que “el impacto de la guerra en los precios del petróleo y las consideraciones políticas internas de Estados Unidos han generado en Teherán la esperanza de que pueda obligar a Washington a aceptar algunas de sus condiciones”.

A nivel interno, el apoyo al presidente Donald Trump entre los votantes republicanos se mantiene relativamente fuerte, pero las encuestas siguen mostrando la desaprobación estadounidense del conflicto y la preocupación de que Trump no esté alcanzando sus objetivos bélicos.

Si el cálculo de Teherán es correcto, el objetivo no es necesariamente derrotar militarmente a Estados Unidos: una guerra más larga y costosa podría ser en sí misma una forma de ejercer presión.

Por ahora, no hay indicios de que las limitaciones militares por sí solas obliguen a Irán a detener la guerra.

El plano económico

Getty Images: El estrecho de Ormuz es tan importante para Irán como para la economía mundial.

Incluso antes del inicio de la guerra, la economía iraní ya enfrentaba una alta inflación, escasa inversión, una devaluación de su moneda, el rial, y profundos desequilibrios estructurales.

Según una estimación del Banco Mundial, la economía iraní se contrajo alrededor de un 2,7% durante el año fiscal 2025-2026, de los cuales solo las últimas semanas coincidieron con el conflicto bélico.

La guerra ha generado nuevas presiones. Según cifras del Centro de Estadística de Irán, la inflación interanual alcanzó el 62%. La presión ha sido mayor en las provincias del sur, más expuestas a los efectos de la guerra: en Hormozgan, por ejemplo, la inflación superó el 101%.

En el mercado laboral, la guerra ha costado más de un millón de puestos de trabajo y ha dejado a alrededor de dos millones de personas desempleadas, directa o indirectamente, según el viceministro de Trabajo de Irán.

El Fondo Monetario Internacional también prevé que la economía iraní se contraerá en torno a un 5,4% en 2026 y que la inflación se acercará al 69%.

La duración de la guerra y el alcance de las interrupciones en el comercio y las exportaciones de petróleo tendrán un impacto enorme.

El estrecho de Ormuz es, a la vez, un instrumento de presión y un punto vulnerable: las interrupciones en esta ruta pueden aumentar el costo de la guerra para Estados Unidos y el mercado energético mundial, pero el bloqueo naval estadounidense y las restricciones a la navegación también dificultan las exportaciones de petróleo iraní.

Sin embargo, la presión económica no necesariamente forzará el cambio.

Ghaedi afirma que los gobiernos autoritarios pueden sobrevivir durante años, incluso en condiciones económicas extremadamente difíciles.

En su opinión, la inflación, el desempleo y los desequilibrios estructurales pueden aumentar el descontento, pero no alterar la política militar de Teherán, a menos que vayan acompañados de protestas generalizadas o divisiones dentro del gobierno.

Desacuerdos al interior de Irán

Getty Images:

No existe una sola versión en Teherán sobre el mejor camino a seguir.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento y jefe de la delegación negociadora iraní, había advertido previamente que Irán no debía verse atrapado en “conflictos de desgaste” y criticó a quienes se oponían a las negociaciones.

Sin embargo, Amirhossein Sabeti, un representante de línea dura de Teherán en el Parlamento, afirmó que incluso si Estados Unidos aceptara todas las condiciones de Irán y firmara el acuerdo, la guerra seguiría su desarrollo.

Esta discrepancia no puede dividirse simplemente en dos bandos: uno a favor de la guerra y otro a favor de la paz. Ghalibaf también afirma que no aceptará un acuerdo que no garantice los derechos de Irán.

La discrepancia radica más bien en cuánto tiempo puede la presión continua generar mayor influencia para Teherán, y en el punto en que sus costos comienzan a superar sus beneficios.

¿Qué opina la ciudadanía? No existen encuestas de opinión independientes y fiables sobre la continuidad de la guerra, y las redes sociales no reflejan la opinión de toda la sociedad.

Sin embargo, en una entrevista con la BBC, Hamidreza Azizi, experto en Irán e investigador visitante del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP), sugiere que el frente más peligroso para la República Islámica podría ser, en última instancia, el interno.

Afirma que esto se debe a la grave inflación, los problemas económicos y la presión sobre la infraestructura del país.

Una guerra que necesita una estrategia de salida

Getty Images:

Una guerra prolongada también podría tener consecuencias regionales para Irán.

En los últimos años, Teherán ha intentado restablecer las relaciones con los estados árabes del Golfo, en particular con Arabia Saudita. Los continuos ataques contra bases, infraestructuras y rutas marítimas en estos países podrían revertir esta situación.

Hasta ahora, estos Estados han intentado reducir las tensiones y retomar las negociaciones. Pero cuanto más se perciben expuestos a ataques de Irán, o de fuerzas afines, mayor es su incentivo para fortalecer la cooperación en materia de defensa con Estados Unidos y, potencialmente, contra Irán.

La presión que ejerce una guerra prolongada sobre Estados Unidos solo adquiere valor político para Teherán si logra convertirla en concesiones en la mesa de negociación. Aún no está claro cómo sería un acuerdo que proporcionara a Irán una solución aceptable para la guerra, ni cómo podría alcanzarse.

“Lo que le falta a la estrategia de Irán”, afirma el profesor Azizi, “es una explicación clara de cómo la influencia obtenida durante la guerra puede transformarse en un acuerdo político duradero. Teherán ha demostrado que puede perturbar el suministro energético mundial e imponer costes a Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, existe incertidumbre sobre cómo podrá mantenerse permanentemente en un estado de confrontación con Estados Unidos y los estados del Golfo”.

Hasta ahora, ninguna de las limitaciones militares, económicas o políticas ha impedido, por sí sola, que Irán continúe la guerra. Pero cuanto más se prolongue el conflicto, mayor será la presión económica interna, más se deteriorarán las relaciones regionales de Irán y más difícil será alcanzar un acuerdo que compense estos costos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC:

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