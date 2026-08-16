Indiana enfrenta sus peores inundaciones en décadas: seis muertos y miles de afectados

Al menos seis personas murieron en Indiana como consecuencia de las fuertes tormentas y las inundaciones que han golpeado al estado desde el 11 de agosto, mientras los equipos de emergencia continúan realizando rescates y evacuaciones ante el riesgo de nuevas crecidas.

Las autoridades estatales confirmaron inicialmente cinco fallecimientos el sábado y posteriormente informaron de una sexta víctima. Entre los muertos se encuentra un niño de 4 años del condado de Jennings, en el sureste del estado, quien falleció el martes después de que un árbol cayera sobre su vivienda durante las tormentas.

También murieron un hombre de 19 años y una mujer de 58 años en el condado de Delaware, en el este de Indiana.

La emergencia se mantiene activa debido a que nuevas rondas de lluvias y tormentas podrían generar más inundaciones repentinas en zonas donde el suelo permanece completamente saturado.

más de 150,000 clientes permanecían sin electricidad el sábado. Crédito: Departamento de bomberos de Indianápolis | AP

Indianapolis enfrenta sus peores inundaciones en décadas

La situación es especialmente crítica en Indianapolis, donde las autoridades locales describieron las inundaciones como las más graves registradas en más de 30 años.

El alcalde Joe Hogsett señaló que las condiciones cambiaban rápidamente y que la ciudad enfrentaba un episodio sin precedentes para las generaciones recientes.

Los equipos del Departamento de Bomberos de Indianapolis realizaron decenas de rescates acuáticos durante las últimas horas. Para el sábado por la tarde, los funcionarios reportaban 95 personas y 45 mascotas rescatadas.

Cientos de residentes tuvieron que abandonar sus viviendas en distintos sectores de la ciudad, mientras los servicios de emergencia recibían numerosas llamadas relacionadas con personas atrapadas por el agua.

Las autoridades también realizaron evacuaciones y revisiones de bienestar en distintas comunidades afectadas.

El río White rompe un récord de más de un siglo

Uno de los principales indicadores de la magnitud de la emergencia se registró en el río White, cuyo nivel superó un récord establecido hace más de un siglo.

En Noblesville, al norte de Indianapolis, el río alcanzó los 24,6 pies, superando el récord de 23,8 pies establecido en 1913.

El alcalde de Noblesville, Chris Jensen, calificó las últimas 48 horas como un período sin precedentes para la comunidad.

Las aguas provenientes de zonas ubicadas río arriba provocaron inundaciones en comunidades situadas a lo largo del cauce, incluso en lugares que habían recibido menos lluvia directamente.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que algunas áreas recibieron más de 11 pulgadas de lluvia en un período de dos días, una cantidad suficiente para saturar rápidamente el terreno y elevar los niveles de los ríos.

Evacuaciones y rescates continúan en varias zonas

La emergencia no se limita a Indianapolis. Más de una docena de condados han declarado desastres locales, mientras las autoridades continúan atendiendo comunidades afectadas por las inundaciones.

En el condado de Delaware se realizaron más de 350 evacuaciones, incluida la salida de residentes de una comunidad de viviendas móviles para adultos mayores.

También se reportaron rescates y verificaciones de seguridad en el condado de Fayette.

En algunas zonas, el agua cubrió viviendas, carreteras y vehículos. Las imágenes difundidas desde distintos puntos del estado muestran calles convertidas en ríos y casas parcialmente sumergidas.

Los equipos de emergencia utilizaron embarcaciones para llegar hasta personas que permanecían atrapadas dentro de sus viviendas.

La Guardia Nacional también participa en las operaciones de respuesta.

Cientos de personas han sido evacuadas en diferentes condados de Indiana. Crédito: Indianapolis Fire Department | AP

Más de 150,000 usuarios siguen sin electricidad

La tormenta también provocó importantes interrupciones del servicio eléctrico.

Jonathan Whitham, director ejecutivo del Departamento de Seguridad Nacional de Indiana, informó que más de 150,000 clientes permanecían sin electricidad el sábado.

Las autoridades advirtieron que la recuperación será gradual y que, antes de comenzar plenamente con las labores de reconstrucción, todavía deben atenderse los riesgos asociados con las inundaciones.

“En cuanto a las inundaciones, nuevamente, es un problema en curso”, señaló Whitham durante una conferencia de prensa. “Eso continuará durante al menos las próximas 24 horas y después comenzaremos el proceso de recuperación”.

Indiana mantiene activa la emergencia

El gobernador Mike Braun declaró previamente el estado de emergencia debido a las tormentas y posteriormente informó que conversó con el presidente Donald Trump sobre las condiciones provocadas por las lluvias y las inundaciones.

Según Braun, el gobierno federal acordó proporcionar asistencia a Indiana.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) indicó que la declaración de emergencia federal permite disponer de ayuda para el estado.

Mientras tanto, los pronósticos mantienen el riesgo de inundaciones repentinas en una extensa zona del centro y este de Estados Unidos.

Durante la tarde del sábado permanecían vigentes alertas de inundación para ciudades como Indianapolis, Columbus, Ohio, y Charleston, West Virginia.

Los meteorólogos advirtieron que nuevas lluvias intensas podrían provocar rápidamente más inundaciones debido a que el suelo se encuentra saturado.

Un desastre que rompe récords

Las autoridades locales describieron el fenómeno como un evento extraordinario.

Jacob Spence, director de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado de Marion, calificó las inundaciones como un fenómeno que ocurre “una vez en la vida” y señaló que la región está estableciendo nuevos récords.

La magnitud de las lluvias también ha provocado daños en otras zonas del Medio Oeste, donde se han registrado tormentas severas, tornados, lluvias torrenciales e inundaciones repentinas.

Los daños se extienden desde el área de Chicago hasta el oeste de Pennsylvania.

Aunque algunos niveles de agua comenzaron a disminuir al norte de Indianapolis, las autoridades mantienen la vigilancia debido a que nuevas precipitaciones podrían provocar una nueva subida de los ríos.

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