Irán exige a Qatar la liberación de tres pilotos de guerra

Irán exigió la liberación de tres de sus pilotos de caza que, según denunció, fueron capturados durante un ataque dirigido en marzo contra una base estadounidense en Qatar, cuyo gobierno negó la detención, en el marco de la guerra en Oriente Medio.

“Tres pilotos iraníes fueron capturados con vida por las fuerzas cataríes tras el accidente de sus aviones Su-24” el 2 de marzo, declaró el general Mohamad Baqerzadeh, citado por la agencia de noticias Fars.

“Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian y Omran Behraveshian están detenidos por las fuerzas cataríes (…) y el gobierno catarí aún no les ha permitido reunirse ni contactar con sus familias ni con las autoridades”, añadió Baqerzadeh en una carta dirigida al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Baqerzadeh llamó al CICR a “reunirse con los pilotos iraníes lo antes posible, informarse sobre su estado de salud y facilitar su liberación”.

Qatar rechaza detención de pilotos

Sin embargo, el portavoz de la cancillería de Qatar, Majed Al Ansari, negó que haya pilotos iraníes retenidos en su territorio.

“Negamos firmemente las afirmaciones sobre la detención de pilotos iraníes y estamos sorprendidos por estas declaraciones engañosas precisamente ahora, en medio de los esfuerzos diplomáticos y las iniciativas destinadas a rebajar tensiones en la región”, indicó el vocero en la red social X.

El 2 de marzo, la Fuerza Aérea catarí anunció que había derribado dos bombarderos Sukhoi Su-24 procedentes de Irán tras unos disparos iraníes contra instalaciones de gas en el emirato, pero no precisó qué había pasado con los pilotos.

A finales de julio, el ejército iraní anunció haber recuperado el cuerpo de uno de ellos, Majid Kazemi, muerto durante un ataque a principios de marzo contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Qatar.

Las autoridades señalaron que otros tres pilotos estaban desaparecidos desde ese ataque, sin decir que habían sido capturados.