Padres de Florida son acusados de sacudir hasta la muerte a su bebé y jugar Call of Duty antes de llamar al 911

Una pareja de Florida fue arrestada varios meses después de la muerte de su hija de siete semanas, a quien las autoridades encontraron inconsciente en su vivienda de Hollywood con graves lesiones cerebrales que, según los investigadores, eran compatibles con un traumatismo provocado por una sacudida violenta.

Robert Lee Ingram Jr., de 22 años, y Gracie Jai Tellez, de 20, fueron detenidos el viernes por agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Jacksonville. Ambos enfrentan cargos de homicidio involuntario agravado de un menor y negligencia infantil, derivados de la muerte de su hija ocurrida en octubre pasado.

La investigación del Departamento de Policía de Hollywood determinó que la bebé, que previamente había sido considerada saludable, sufrió lesiones que no serían compatibles con un accidente.

La oficina del médico forense del condado de Broward estableció que la muerte se produjo por complicaciones derivadas de un traumatismo craneal contundente y la clasificó como homicidio.

La bebé fue encontrada inconsciente en su vivienda

El caso comenzó el 14 de octubre del año pasado, cuando los padres llamaron al 911 para reportar que su hija se encontraba inconsciente en una vivienda ubicada en el bloque 2200 de Farragut Street, en Hollywood.

La pareja inicialmente aseguró a los investigadores que habían alimentado a la niña con un biberón y posteriormente la habían colocado en su moisés para que durmiera.

La bebé fue encontrada en estado crítico. Policías y paramédicos realizaron maniobras de reanimación antes de trasladarla al Joe DiMaggio Children’s Hospital de Hollywood.

Los médicos detectaron posteriormente una lesión cerebral traumática, fracturas en el cráneo, hemorragias en la retina y desprendimiento de retina, de acuerdo con la información proporcionada en la investigación.

Los especialistas concluyeron que las lesiones eran compatibles con un traumatismo craneal no accidental provocado por una sacudida violenta.

La niña fue declarada con muerte cerebral el 18 de octubre y falleció cuatro días después, luego de que se retirara el soporte vital.

Los teléfonos contradijeron parte de la versión de los padres

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la actividad registrada en los teléfonos celulares de los padres durante las horas previas a la llamada de emergencia.

Según una declaración jurada citada en la investigación, los padres habían dicho que utilizaban sus teléfonos para hacer videollamadas por FaceTime como una especie de monitor para vigilar a la bebé.

Sin embargo, el análisis forense de los dispositivos habría mostrado una actividad diferente.

El teléfono de Ingram registró partidas del videojuego Call of Duty hasta aproximadamente las 11:49 de la mañana del 14 de octubre. El dispositivo de Tellez, según los documentos, continuó conectado al juego hasta las 11:52 a.m.

La llamada al 911 fue realizada aproximadamente a las 11:53 a.m.

Los registros también indicaron que Ingram había jugado Call of Duty durante varias horas de la madrugada, desde aproximadamente las 5:12 a.m. hasta las 8:39 a.m.

Los investigadores concluyeron que la información proporcionada inicialmente por los padres no coincidía con los datos recuperados de sus dispositivos.

Detectives cuestionaron las versiones de Ingram

La investigación también reveló inconsistencias en los relatos proporcionados por Ingram.

Según los documentos del caso, el joven ofreció a los detectives diferentes versiones sobre lo ocurrido el día en que su hija fue encontrada inconsciente.

Las discrepancias incluían detalles relacionados con el momento en que la bebé había sido alimentada y cuándo había sido colocada en el moisés.

Los investigadores también señalaron que Ingram realizó una recreación de lo sucedido que difería de otros elementos obtenidos durante la investigación.

Las autoridades consideraron además que las características de la vivienda —su tamaño y distribución— hacían poco probable que los padres no hubieran tenido conocimiento de lo que provocó las lesiones de la bebé.

La niña había sido examinada por un pediatra días antes

Otro elemento señalado en la investigación es que la bebé había sido considerada saludable antes de sufrir las lesiones que terminaron provocando su muerte.

La niña había sido examinada por un pediatra el 8 de octubre, apenas seis días antes de que fuera encontrada inconsciente.

Los investigadores determinaron posteriormente que las lesiones que presentaba no eran accidentales.

El caso fue investigado durante meses por detectives de homicidios hasta que se emitieron órdenes de arresto contra ambos padres el 27 de julio.

Los cargos fueron presentados ante el Tribunal del Séptimo Circuito Judicial del condado de Broward.

Los padres huyeron a Jacksonville

Después de que se emitieran las órdenes de arresto, Ingram y Tellez abandonaron el condado de Broward y se trasladaron a Jacksonville.

Una fuerza especial regional del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos localizó a la pareja en una vivienda ubicada en Marsh Grass Court.

Ambos fueron arrestados y trasladados inicialmente a la cárcel del condado de Duval.

Posteriormente fueron extraditados al condado de Broward, donde permanecen detenidos.

Los dos están retenidos sin derecho a fianza, de acuerdo con los registros de arrestos citados en la información del caso.

Durante su primera comparecencia ante el tribunal, Ingram y Tellez ejercieron su derecho a permanecer en silencio.

Además, un juez les ordenó no tener contacto con niños mientras continúa el proceso judicial.

La investigación permanece abierta y los acusados deberán responder ante los tribunales por las acusaciones relacionadas con la muerte de su hija.

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