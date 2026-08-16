Papa León XIV pide fin de la violencia contra palestinos en Cisjordania

El papa León XIV reclamó este domingo que terminen los actos violentos contra la población civil palestina en Cisjordania y urgió a la comunidad internacional a progresar hacia la solución de dos Estados.

El sumo pontífice se pronunció en un contexto de repunte de la violencia de colonos israelíes asentados en el territorio contra comunidades palestinas.

A finales de julio, la ONU advirtió sobre una peligrosa escalada en la zona, mientras que su Oficina de Derechos Humanos expresó alarma por el aumento de los asentamientos, los llamados al castigo colectivo y las amenazas de convertir el territorio en otra Franja de Gaza.

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“Reitero mi llamado para que cesen los repetidos actos de violencia contra la población civil palestina en Cisjordania”, manifestó el líder de la Iglesia católica tras el rezo del Ángelus, que presidió desde el palacio pontificio de Castelgandolfo.

Además pidió “urgentemente” a la comunidad internacional “que garantice el progreso hacia la solución de dos Estados para una paz justa y duradera”.

Este domingo, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ofició una misa en Taybeh, el último pueblo completamente cristiano de Cisjordania ocupada, donde reafirmó el compromiso de la Iglesia con sus fieles frente a los crecientes ataques de colonos israelíes.