Qué son los TOPS y por qué aparecen en todas las laptops nuevas

Las fichas técnicas de las portátiles han sumado una palabra que hasta hace poco parecía reservada para ingenieros y fabricantes de chips. Se llama TOPS y ya aparece junto a datos mucho más conocidos como la memoria RAM, el procesador o la autonomía. Si estás mirando una laptop nueva, es muy probable que veas cifras como 40 TOPS, 45 TOPS o incluso más.

No es una moda completamente vacía. Esa cifra ayuda a anticipar qué tan preparada está una portátil para ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el equipo, con respuestas más ágiles, menor consumo energético y una menor dependencia de los servidores en la nube. Aun así, conviene mirar el número con cabeza fría antes de convertirlo en el único motivo de compra.

TOPS en una portátil y por qué aparece ahora

TOPS significa trillions of operations per second, o billones de operaciones por segundo en español. Es una medida que indica cuántas operaciones matemáticas puede procesar un chip cada segundo cuando trabaja con cargas de inteligencia artificial.

La IA generativa, la traducción instantánea, los desenfoques inteligentes de cámara y la creación de imágenes requieren una enorme cantidad de cálculos. Para manejar estas tareas, los fabricantes han incorporado en sus procesadores una NPU, siglas de Neural Processing Unit. Se trata de un componente diseñado específicamente para ejecutar redes neuronales con buena eficiencia.

Hasta hace nada, la mayoría de estas funciones necesitaba enviar la petición a internet. Escribes un texto, grabas audio o pides eliminar un objeto de una foto y el trabajo se procesa en un centro de datos remoto. Con una NPU capaz, parte de ese procesamiento puede suceder dentro de la portátil. Eso puede traducirse en menor latencia, más privacidad y una mejor gestión de la batería.

Los TOPS sirven como indicador del potencial de esa NPU. Una cifra mayor sugiere que el equipo puede enfrentar tareas de IA más exigentes o varias tareas simultáneas. Imagina una videollamada en la que se eliminan los ruidos de fondo, se corrige la mirada hacia la cámara, se difumina el entorno y se generan subtítulos en tiempo real. Todo eso puede apoyarse en aceleración local de IA sin que el procesador principal se convierta en una tostadora.

Los 40 TOPS que están cambiando Windows

La cifra que más importa hoy en el universo Windows es 40 TOPS dedicados en la NPU. Microsoft utiliza ese mínimo para identificar a las Copilot+ PC, una categoría de equipos preparada para ejecutar varias experiencias avanzadas de IA de Windows de forma local. Entre ellas están los subtítulos en directo con traducción, efectos mejorados de Windows Studio, herramientas creativas y otras funciones que varían según el dispositivo, el idioma y las actualizaciones disponibles.learn.microsoft

Ese sello también exige al menos 16 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, lo que deja claro algo importante. Los TOPS no funcionan en solitario. Una portátil con una NPU muy capaz y poca memoria puede quedarse corta cuando se usan aplicaciones pesadas, muchas pestañas del navegador, edición de vídeo o modelos de IA ejecutados localmente.

Aquí hay una trampa de marketing que vale la pena detectar. Algunas marcas anuncian los TOPS totales del sistema y suman el rendimiento del CPU, la GPU y la NPU. El número puede parecer espectacular, aunque la NPU individual tenga una cifra mucho menor. Para saber si el portátil cumple con el estándar Copilot+ PC, hay que buscar el dato preciso de la NPU por encima de 40 TOPS, no el total combinado de la plataforma.

Esto no vuelve inútiles a los equipos con 10, 13 o 20 TOPS. Pueden acelerar ciertos filtros, efectos de videollamada, reconocimiento de voz y herramientas de productividad. La diferencia está en que no accederán a todas las funciones diseñadas para la nueva categoría Copilot+ PC. Microsoft explica que varias de sus experiencias de IA requieren una NPU de 40 TOPS o superior.

¿Debes exigir TOPS en tu próxima laptop?

Sí conviene prestar atención a los TOPS, especialmente si piensas conservar tu portátil durante varios años. La inteligencia artificial ya se está integrando en Windows, en suites de oficina, en edición fotográfica, en videollamadas y en herramientas de creación. Comprar una laptop con una NPU moderna ofrece más margen para aprovechar ese software cuando madure.

Para un estudiante, un redactor, un profesional que pasa el día en reuniones o alguien que trabaja con imágenes y clips para redes, una portátil con 40 TOPS o más puede aportar comodidad real. Las traducciones, los subtítulos, el aislamiento de voz y algunos procesos creativos locales dejan de depender tanto de la calidad de tu conexión. También resulta atractivo para quien maneja información delicada y prefiere que determinadas tareas se resuelvan dentro del dispositivo.

Ahora bien, los TOPS no sustituyen los fundamentos. Una portátil sigue necesitando una buena pantalla, teclado cómodo, autonomía sólida, memoria suficiente, almacenamiento rápido y un procesador equilibrado. Quien juega títulos exigentes o edita vídeo 4K debería mirar con atención la GPU dedicada o integrada, porque muchas cargas gráficas pesadas siguen pasando por ahí. Una cifra alta de TOPS no garantiza más fotogramas por segundo ni reduce mágicamente los tiempos de renderizado tradicionales.

La recomendación más sensata para una compra nueva apunta a una NPU de al menos 40 TOPS, 16 GB de RAM como base y un SSD de 512 GB si el presupuesto lo permite. Esa combinación entra en el ecosistema Copilot+ PC y evita comprar un equipo que ya llegue limitado a las funciones de IA que están ganando espacio.

Al final, TOPS es una cifra útil porque revela una parte del futuro inmediato de las portátiles. No hace falta obsesionarse con perseguir el número más alto del escaparate. Lo relevante es que tu próxima máquina tenga potencia de IA local suficiente, buena memoria y un conjunto de especificaciones equilibrado. La inteligencia artificial está dejando de ser una pestaña abierta en el navegador para convertirse en una función silenciosa que acompaña casi todo lo que haces en el ordenador.

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