Revelan riesgos ocultos de desinfectantes comunes en el hogar

Patricia Hunt, investigadora de la Universidad Estatal de Washington, ha identificado problemas reproductivos en ratones, que atribuye a la exposición química a los compuestos de amonio cuaternario (QAC), recoge CNN.

Este hallazgo recuerda a su anterior investigación sobre bisfenol A (BPA) que demostró efectos adversos similares.

Los compuestos de amonio cuaternario son ingredientes comunes en una variedad de productos de limpieza y desinfección, incluyendo geles hidroalcohólicos y toallitas para bebés. Aunque históricamente considerados seguros, estudios recientes cuestionan su inocuidad, especialmente en entornos donde se usan frecuentemente.

Efectos en la salud y riesgos inminentes

Investigaciones han demostrado que la exposición a QACs puede ocasionar problemas en sistemas inmunitarios, respiratorios y reproductivos. Además, se ha encontrado que estos compuestos pueden acumularse en órganos clave, lo que sugiere un posible vínculo con mecanismos de infertilidad y otros trastornos de salud.

Expertos advierten que los QACs podrían convertirse en una nueva historia tóxica, similar al BPA y otros productos químicos nocivos. No obstante, representantes de la industria sostienen que los estudios actuales no justifican alarmas sobre los riesgos para la salud vinculados a estos compuestos.

Efectos a largo plazo de estos compuestos

Los compuestos de amonio cuaternario, presentes en muchos desinfectantes y limpiadores, pueden causar sobre todo efectos en el lugar de contacto tras una exposición repetida: irritación o dermatitis cutánea, irritación ocular y problemas respiratorios. La exposición inhalatoria ocupacional se ha relacionado particularmente con asma o empeoramiento de síntomas respiratorios.

Posibles efectos a largo plazo

Piel: dermatitis irritativa o alérgica, especialmente por contacto frecuente con productos concentrados.

dermatitis irritativa o alérgica, especialmente por contacto frecuente con productos concentrados. Vías respiratorias: irritación persistente, sensibilización y posible asma ocupacional; el riesgo aumenta al pulverizar productos o trabajar en espacios mal ventilados.

irritación persistente, sensibilización y posible asma ocupacional; el riesgo aumenta al pulverizar productos o trabajar en espacios mal ventilados. Reproducción y desarrollo: algunos estudios experimentales sugieren posibles efectos sobre fertilidad, espermatozoides, embriones y desarrollo, pero la evidencia en humanos todavía es limitada y no permite establecer un riesgo concreto para todos los productos.

algunos estudios experimentales sugieren posibles efectos sobre fertilidad, espermatozoides, embriones y desarrollo, pero la evidencia en humanos todavía es limitada y no permite establecer un riesgo concreto para todos los productos. Efectos celulares y metabólicos: investigaciones toxicológicas han señalado posibles alteraciones mitocondriales, inmunitarias y del metabolismo lipídico; su importancia clínica en personas expuestas a concentraciones habituales aún no está bien definida.

investigaciones toxicológicas han señalado posibles alteraciones mitocondriales, inmunitarias y del metabolismo lipídico; su importancia clínica en personas expuestas a concentraciones habituales aún no está bien definida. Microbiota y resistencia antimicrobiana: el uso prolongado podría alterar comunidades microbianas de la piel y contribuir a la selección de microorganismos resistentes, aunque las consecuencias clínicas siguen en estudio.

Qué está demostrado

No todos los amonios cuaternarios tienen la misma toxicidad, y el riesgo depende de la sustancia, concentración, vía de exposición, frecuencia, ventilación y uso de protección. Para varios compuestos comunes, evaluaciones regulatorias no han encontrado evidencia convincente de carcinogenicidad, genotoxicidad o efectos sistémicos importantes cuando se usan según las instrucciones; los efectos críticos descritos son principalmente irritación de piel, ojos y vías respiratorias.

Cómo reducir el riesgo

Evita pulverizar desinfectantes; aplícalos sobre un paño cuando sea posible.

Ventila bien el área y no mezcles estos productos con cloro, ácidos u otros limpiadores.

Usa guantes adecuados y protección ocular si manipulas concentrados.

Respeta la dilución y el tiempo de contacto indicados en la etiqueta.

Si aparecen tos persistente, silbidos al respirar, falta de aire, dermatitis recurrente o irritación ocular, suspende la exposición y consulta a un profesional de salud.

La ingestión de productos concentrados o una exposición intensa puede ser una urgencia médica, aunque no represente la forma típica de exposición cotidiana.

Recomendaciones al consumidor

Los expertos sugieren que se preste atención a las etiquetas de los productos que afirman ser desinfectantes o antibacterianos, recomendando alternativas más seguras como y peróxido de hidrógeno.

Entre las alternativas más efectivas a los compuestos de amonio cuaternario suelen estar el ácido cítrico, el hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético y, en algunos usos, el alcohol etílico o isopropílico; para desinfección sin residuos también destaca la luz UV-C

Se aconseja a los consumidores que evalúen cuándo es realmente necesaria la desinfección y cuándo basta con el uso de agua y jabón.

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