Revelan riesgos ocultos de desinfectantes comunes en el hogar
Los compuestos de amonio cuaternario pueden causar, tras su exposición: irritación o dermatitis cutánea, irritación ocular y problemas respiratorios
Patricia Hunt, investigadora de la Universidad Estatal de Washington, ha identificado problemas reproductivos en ratones, que atribuye a la exposición química a los compuestos de amonio cuaternario (QAC), recoge CNN.
Este hallazgo recuerda a su anterior investigación sobre bisfenol A (BPA) que demostró efectos adversos similares.
Los compuestos de amonio cuaternario son ingredientes comunes en una variedad de productos de limpieza y desinfección, incluyendo geles hidroalcohólicos y toallitas para bebés. Aunque históricamente considerados seguros, estudios recientes cuestionan su inocuidad, especialmente en entornos donde se usan frecuentemente.
Efectos en la salud y riesgos inminentes
Investigaciones han demostrado que la exposición a QACs puede ocasionar problemas en sistemas inmunitarios, respiratorios y reproductivos. Además, se ha encontrado que estos compuestos pueden acumularse en órganos clave, lo que sugiere un posible vínculo con mecanismos de infertilidad y otros trastornos de salud.
Expertos advierten que los QACs podrían convertirse en una nueva historia tóxica, similar al BPA y otros productos químicos nocivos. No obstante, representantes de la industria sostienen que los estudios actuales no justifican alarmas sobre los riesgos para la salud vinculados a estos compuestos.
Efectos a largo plazo de estos compuestos
Los compuestos de amonio cuaternario, presentes en muchos desinfectantes y limpiadores, pueden causar sobre todo efectos en el lugar de contacto tras una exposición repetida: irritación o dermatitis cutánea, irritación ocular y problemas respiratorios. La exposición inhalatoria ocupacional se ha relacionado particularmente con asma o empeoramiento de síntomas respiratorios.
Posibles efectos a largo plazo
- Piel: dermatitis irritativa o alérgica, especialmente por contacto frecuente con productos concentrados.
- Vías respiratorias: irritación persistente, sensibilización y posible asma ocupacional; el riesgo aumenta al pulverizar productos o trabajar en espacios mal ventilados.
- Reproducción y desarrollo: algunos estudios experimentales sugieren posibles efectos sobre fertilidad, espermatozoides, embriones y desarrollo, pero la evidencia en humanos todavía es limitada y no permite establecer un riesgo concreto para todos los productos.
- Efectos celulares y metabólicos: investigaciones toxicológicas han señalado posibles alteraciones mitocondriales, inmunitarias y del metabolismo lipídico; su importancia clínica en personas expuestas a concentraciones habituales aún no está bien definida.
- Microbiota y resistencia antimicrobiana: el uso prolongado podría alterar comunidades microbianas de la piel y contribuir a la selección de microorganismos resistentes, aunque las consecuencias clínicas siguen en estudio.
Qué está demostrado
No todos los amonios cuaternarios tienen la misma toxicidad, y el riesgo depende de la sustancia, concentración, vía de exposición, frecuencia, ventilación y uso de protección. Para varios compuestos comunes, evaluaciones regulatorias no han encontrado evidencia convincente de carcinogenicidad, genotoxicidad o efectos sistémicos importantes cuando se usan según las instrucciones; los efectos críticos descritos son principalmente irritación de piel, ojos y vías respiratorias.
Cómo reducir el riesgo
- Evita pulverizar desinfectantes; aplícalos sobre un paño cuando sea posible.
- Ventila bien el área y no mezcles estos productos con cloro, ácidos u otros limpiadores.
- Usa guantes adecuados y protección ocular si manipulas concentrados.
- Respeta la dilución y el tiempo de contacto indicados en la etiqueta.
- Si aparecen tos persistente, silbidos al respirar, falta de aire, dermatitis recurrente o irritación ocular, suspende la exposición y consulta a un profesional de salud.
La ingestión de productos concentrados o una exposición intensa puede ser una urgencia médica, aunque no represente la forma típica de exposición cotidiana.
Recomendaciones al consumidor
Los expertos sugieren que se preste atención a las etiquetas de los productos que afirman ser desinfectantes o antibacterianos, recomendando alternativas más seguras como y peróxido de hidrógeno.
Entre las alternativas más efectivas a los compuestos de amonio cuaternario suelen estar el ácido cítrico, el hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético y, en algunos usos, el alcohol etílico o isopropílico; para desinfección sin residuos también destaca la luz UV-C
Se aconseja a los consumidores que evalúen cuándo es realmente necesaria la desinfección y cuándo basta con el uso de agua y jabón.
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