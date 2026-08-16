Trump recorta ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur por costos elevados

El presidente Donald Trump ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, reducir “sustancialmente” los ejercicios militares conjuntos que Estados Unidos realiza con Corea del Sur, una decisión que llega a pocas horas del inicio de nuevas maniobras y en medio de renovadas tensiones con Corea del Norte.

Trump explicó este domingo en una publicación en Truth Social que no está “contento con el hecho de que Estados Unidos haya accedido hace mucho tiempo a participar” en estos ejercicios, debido principalmente a su costo y a lo que considera una señal innecesariamente hostil hacia Pyongyang.

El mandatario afirmó que Estados Unidos cubre una parte importante de los gastos de las maniobras y sostuvo que Corea del Norte “no ha sido una amenaza y ha sido respetuoso” durante su actual mandato.

Trump también vinculó su decisión con las relaciones entre Seúl y Washington, al señalar que recientemente preguntó al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, si estaba dispuesto a colaborar con Estados Unidos en los esfuerzos para la “desnuclearización” de Irán. “¡No, gracias!”, aseguró Trump que fue la respuesta del mandatario surcoreano.

President Trump just ordered a major reduction in joint military exercises with South Korea. Trump says the drills are expensive and send the wrong signal to North Korea. Trump cites his strong relationship with Kim Jong Un and North Korea’s respectful posture. He has directed? pic.twitter.com/YfO839fyDe — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 17, 2026

Corea del Norte considera los ejercicios un ensayo de guerra

Los ejercicios militares conocidos como Ulchi Freedom Shield están programados del 17 al 27 de agosto y forman parte de la cooperación defensiva entre Estados Unidos y Corea del Sur. Las maniobras incluyen simulaciones de puestos de mando, ejercicios informáticos y operaciones militares sobre el terreno, entre ellas prácticas con fuego real.

Trump indicó que ya es demasiado tarde para cancelar completamente los ejercicios de este año, por lo que Hegseth deberá reducir su magnitud. Corea del Norte ha denunciado las maniobras como un “ensayo para una guerra agresiva” y advirtió que los ejercicios serían este año de naturaleza “más grave, provocadora y peligrosa” que los anteriores.

La tensión aumentó después de que Corea del Norte lanzara la semana pasada un misil balístico hacia el mar de Japón, en lo que fue interpretado como una protesta ante las próximas maniobras. Trump, quien se reunió tres veces con Kim Jong Un durante su primer mandato, tampoco ha descartado mejorar nuevamente sus relaciones con el líder norcoreano.

El sábado publicó una fotografía junto a Kim y afirmó que ambos se llevan “GENIAL”, pese a la expresión seria del dirigente asiático. En 2018, durante su primera cumbre con Kim en Singapur, Trump ya había planteado suspender los ejercicios militares conjuntos para reducir costos y facilitar las negociaciones con Pyongyang.

La nueva orden representa otro cambio en la política militar estadounidense hacia la península coreana y podría generar dudas sobre el alcance de la preparación conjunta entre Washington y Seúl frente a las amenazas regionales.

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