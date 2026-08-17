Cómo silenciar temporalmente las notificaciones de una app en Android y recuperar tu concentración

Hay días en los que el móvil se convierte en una máquina de interrupciones. Estás escribiendo un informe, estudiando, trabajando en una presentación o simplemente intentando ver una serie sin distracciones, y aparece un vídeo de TikTok, un mensaje de WhatsApp o una alerta de Instagram. Cada aviso parece pequeño, aunque el efecto acumulado puede romper tu concentración durante varios minutos.

Android cuenta con varias herramientas para bajar el ruido digital sin necesidad de desinstalar aplicaciones ni apagar por completo el teléfono. La más útil cuando quieres apartar durante un rato las apps que te quitan foco es el modo Concentración. Esta función permite pausar las aplicaciones seleccionadas y silenciar sus notificaciones mientras está activa. Cuando terminas tu tarea, basta con desactivarla para volver a usarlas normalmente.

Usa el modo Concentración para pausar TikTok, Instagram o WhatsApp

El modo Concentración está pensado justo para esos momentos en los que necesitas trabajar sin que una red social decida competir por tu atención. En teléfonos Android compatibles suele encontrarse dentro de Ajustes, Bienestar digital y controles parentales, y después en Modo Concentración. El nombre de algún apartado puede cambiar ligeramente según la marca y la versión del sistema, algo habitual en móviles Samsung, Xiaomi, Motorola, OPPO, Pixel y otros fabricantes.

Al entrar, Android mostrará una lista de aplicaciones que puedes marcar como distractoras. Selecciona TikTok, Instagram, Facebook, X, juegos o cualquier app que suela empujarte a abrir el teléfono “solo un momento”. Cuando actives el modo, esas aplicaciones quedarán pausadas, sus iconos pueden aparecer atenuados y dejarás de recibir sus notificaciones hasta que decidas finalizar la sesión. Google explica que las apps elegidas no se pueden usar y tampoco envían avisos mientras este modo está encendido.

Lo interesante es que no se trata únicamente de silenciar el sonido. La idea es añadir una pequeña barrera entre tú y la aplicación. Si abres Instagram por costumbre mientras intentas terminar un artículo, Android te recordará que esa app está en pausa. Esa fricción puede ser suficiente para evitar el viaje automático hacia los reels, los mensajes pendientes y el scroll infinito.

También puedes establecer un horario. Por ejemplo, puedes programar el modo Concentración de lunes a viernes durante tus horas de trabajo, desde que empieza la jornada hasta el momento de descanso. Así no tendrás que acordarte de activarlo cada día y el móvil será bastante menos invasivo en las franjas donde más necesitas rendimiento.

Posponer una notificación es la salida rápida

No siempre hace falta bloquear una aplicación entera. A veces recibes un mensaje o una alerta que merece atención, aunque no en este preciso segundo. Para eso está la opción de posponer notificaciones, una función muy práctica cuando quieres quitar un aviso de la pantalla y recuperarlo más tarde.

Desliza hacia abajo desde la parte superior para abrir el panel de notificaciones. Busca el aviso que quieres apartar, deslízalo suavemente hacia un lado sin eliminarlo por completo y toca el icono de reloj o de campana, dependiendo de la interfaz de tu móvil. Android permite aplazar ciertas notificaciones y devolverlas posteriormente al panel.

En muchos equipos podrás elegir un intervalo como 15 minutos, 30 minutos, una hora o dos horas. Es una solución ideal para una notificación de WhatsApp que no es urgente, un directo de TikTok que puede esperar o un aviso de Instagram que no quieres olvidar. En lugar de borrarlo y confiar en tu memoria, el sistema se encarga de traerlo de vuelta cuando hayas terminado esa tarea que ahora mismo requiere toda tu atención.

Posponer funciona especialmente bien para notificaciones individuales. Si el problema es que una aplicación entera está disparando avisos cada pocos minutos, conviene pasar al modo Concentración o ajustar sus permisos de notificación desde los ajustes del sistema.

Ajusta cada aplicación sin apagar tu teléfono

Android también permite controlar las notificaciones de cada app de forma independiente. Entra en Ajustes, busca Notificaciones y accede al apartado de notificaciones de aplicaciones. Desde ahí podrás localizar TikTok, Instagram o WhatsApp y decidir si sus avisos se muestran, si hacen sonido o si deben permanecer en silencio. Google confirma que Android permite cambiar los ajustes para aplicaciones concretas y escoger si sus notificaciones interrumpen o se silencian.

Esta alternativa resulta útil si quieres conservar mensajes privados de WhatsApp, aunque te cansan las notificaciones de grupos, promociones o actualizaciones poco relevantes. Algunas apps separan sus avisos por categorías, por lo que puedes reducir la parte más ruidosa sin renunciar por completo a lo importante. Personalizar las alertas evita convertir el teléfono en un dispositivo aislado cuando lo que realmente necesitas es orden.

Para una reunión, una siesta o una sesión intensa de trabajo, también puedes usar No molestar desde los ajustes rápidos. Android permite activar este modo desde el panel que aparece al deslizar hacia abajo y configurarlo según el tiempo que necesites. A diferencia del modo Concentración, No molestar silencia las interrupciones del dispositivo de forma más amplia, aunque puedes permitir excepciones para llamadas, alarmas o contactos prioritarios.

La clave está en dejar de tratar todas las notificaciones como si fueran urgentes. Un mensaje importante seguirá estando ahí dentro de unos minutos. Un vídeo recomendado por TikTok, una reacción de Instagram o una conversación que puede esperar no deberían decidir el ritmo de tu día. Con estas herramientas, Android te devuelve el control sin obligarte a desaparecer de WhatsApp ni a desconectarte por completo.

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