Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 17 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este lunes 17 de agosto de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.04 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 16.74 y 16.74 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un valor de 17.04 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.79 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercado de divisas. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar retorna a su línea habitual que es cotizar en positivo. Luego de mantener el día previo a la baja, hoy se promedió a 446.12 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 58.55 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.04 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.79 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 446.12 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.55 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos comparar precios primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Revisa el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.