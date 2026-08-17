Estos son los nombres que suenan para “Juego de Villanos” de Telemundo

Telemundo anunció en su Upfront del presente año que un nuevo reality se une a sus filas de contenido. Hablamos de “Juego de villanos”. Gracias a este proyecto, programas como “En Casa con Telemundo” han contado con la presencia de celebridades con quienes ha conversado sobre este nuevo show.

Personajes como Maripily Rivera, Cristina Porta, Curzy Zelma, Salvador Zerboni, Josh Martínez y Aleska Génesis han dado sus aportaciones a lo que sería ser parte de este proyecto. Razón por la cual sus nombres están engalanando las especulaciones alrededor de este.

Luca Onestini, Stefano Piccioni e incluso Oriana Marzoli han rondado las numerosas posibilidades de conformar este nuevo reality de Telemundo. Por ahora sabemos que la competencia no contará con la votación popular. Razón por la cual son muchos los que creen que este proyecto se decidirá en base a rendimiento y dinámicas de convivencia. Algo así como lo que tuvimos con “Los 50”.

Este año, al igual que en 2025, Telemundo ha vivido un fuerte desacierto con uno de sus programas. Hablamos de “Operación Triunfo Estados Unidos” en su primera temporada. El año pasado, el programa con el que vivieron un resultado similar, en donde el interés del público decayó considerablemente en el transcurso de la competencia, fue “Miss Universe Latina El Reality”.

De momento, queda descartado el nombre de Manelyk González y el de Kunno, ya que ellos formarán parte de la segunda temporada de “La Granja VIP”. Siguen dentro de la expectativa posibles participantes como Celia Lora, Alicia Machado, Alejandra Tijerina e incluso Erubey De Anda.

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