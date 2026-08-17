Pentágono exige auditar cooperación académica de 30 instituciones de EE.UU. con entidades vinculadas a China

El Departamento de Defensa ordenó este lunes a 30 universidades e instituciones académicas del país realizar auditorías inmediatas de sus colaboraciones académicas, financieras y de investigación con determinadas entidades extranjeras, especialmente aquellas relacionadas con China. La medida busca proteger investigaciones consideradas sensibles y evitar posibles transferencias no autorizadas de tecnología, robo de propiedad intelectual o explotación de proyectos financiados con dinero de los contribuyentes estadounidenses.

Las instituciones deberán revisar sus vínculos con entidades identificadas bajo la Sección 1286 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2019, además de organizaciones relacionadas con antiguos Institutos Confucio que hayan cambiado de nombre o estructura.

El Pentágono advirtió que las universidades notificadas deberán evaluar si investigaciones sensibles o sujetas a controles de exportación pudieron quedar expuestas y, cuando corresponda, establecer medidas de mitigación que podrían incluir la cancelación de determinadas asociaciones. Los resultados deberán ser entregados al Departamento de Defensa a más tardar el 31 de agosto de 2026.

? BREAKING: Secretary of War Pete Hegseth has immediately ordered AUDITS into 30 academic institutions regarding financial and research links to FOREIGN ENTITIES of concern



They must comply, or risk LOSING federal dollars ?



LFG!



PENTAGON: “The Department of War has zero? pic.twitter.com/Kq1eAOj3u1 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 17, 2026

Universidades deberán demostrar que sus investigaciones están protegidas

Entre las instituciones notificadas figuran el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Harvard, Georgetown, Cornell, Duke, Johns Hopkins y New York University, así como las universidades de California en Berkeley, San Diego y Los Ángeles (UCLA). También aparecen la Universidad de Texas en Austin, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, entre otras.

El gobierno no detalló públicamente qué colaboración específica provocó que cada institución fuera incluida en la revisión. La auditoría forma parte de un esfuerzo más amplio de Washington para reducir los riesgos asociados con vínculos académicos y tecnológicos con países considerados adversarios.

El Departamento de Defensa señaló que el objetivo es anticiparse a nuevas amenazas y proteger el liderazgo estadounidense en innovación. En su comunicado, Joseph Jewell, secretario adjunto de Guerra para Ciencia y Tecnología, sostuvo que las universidades son socios fundamentales de los programas de investigación de la dependencia y que sus inversiones deben estar protegidas frente a la explotación extranjera.

Emil Michael, subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, afirmó que el Pentágono mantiene una política de «tolerancia cero» frente a asociaciones académicas que puedan comprometer la seguridad nacional. La medida llega después de que el Departamento de Defensa identificara el año pasado 130 instituciones académicas y de investigación en China, Rusia e Irán que, según sus conclusiones, estaban relacionadas con la apropiación indebida de proyectos tecnológicos financiados por Estados Unidos.

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