Agentes de CBP en San Diego hallan cargamento de cocaína valorado en 20 millones de dólares

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) incautaron 1,077 libras de cocaína, equivalentes a poco más de 488 kilogramos, durante una inspección en el puerto de carga comercial de Calexico, California, en la frontera con Mexicali.

De acuerdo con información difundida por medios como el semanario Zeta, el cargamento se encontraba oculto en el interior de un camión con remolque que pretendía ingresar a Estados Unidos. La detección se realizó con apoyo de un agente canino de CBP.

La droga fue valuada por las autoridades estadounidenses en más de 20 millones de dólares, por lo que el decomiso se convirtió en uno de los más importantes registrados este año en la región.

CBP destacó que se trata de la segunda mayor incautación de cocaína registrada en el sur de California durante 2026.

Great work by our CBP officers at the Calexico Port of Entry cargo facility who recently intercepted over 1,000 pounds of cocaine. This significant interdiction marks the second-largest cocaine seizure in Southern California for 2026. ??

#CBP #Calexico #ImperialValley #SDFO pic.twitter.com/5bNPWYSym5 — Director of Field Operations Sidney Aki (@DFOSanDiegoCA) August 15, 2026

El operativo fue dado a conocer por Sidney Aki, director de Operaciones de Campo de CBP en San Diego, quien reconoció el trabajo de los agentes asignados al puerto comercial de Calexico.

La incautación ocurrió en una de las principales instalaciones de carga de la frontera entre Baja California y California, donde diariamente se realizan inspecciones a vehículos de transporte comercial.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado públicamente la identidad del conductor, el origen y destino final del cargamento ni si existen personas detenidas como resultado del decomiso.

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