Juez bloquea a Trump y congela $555 millones para la nueva sede del FBI en Maryland

La disputa por la nueva sede del FBI dio un giro judicial que deja en pausa $555 millones destinados al proyecto que la administración de Donald Trump buscaba trasladar de Maryland a Washington, D.C.

El juez federal Theodore Chuang determinó que el gobierno no podía cancelar la selección de Greenbelt, Maryland, ni redirigir esos recursos al Ronald Reagan Building, en la capital estadounidense. El fallo respalda la demanda presentada por Maryland y Prince George’s County.

Reuters informó que el magistrado concluyó que la administración Trump actuó en contra de las directrices establecidas por el Congreso. La agencia también señaló que la decisión impide avanzar con el plan para convertir el edificio Reagan en la nueva sede del buró.

VICTORY: Congress picked 3 possible sites for the FBI headquarters. The Trump administration overruled that decision and picked the Ronald Reagan Building instead. That's unlawful.



Today a federal court blocked that unlawful move and cleared the path back to Greenbelt. This? pic.twitter.com/aqYQ7ZLgRD — Anthony G. Brown (@OAGMaryland) August 17, 2026

Una disputa de $555 millones

El dinero es uno de los puntos centrales del enfrentamiento. La administración Trump intentó utilizar $555 millones para avanzar con la alternativa en Washington, después de revertir en 2025 la decisión de la Administración de Servicios Generales (GSA), que en 2023 había elegido Greenbelt tras un proceso de selección de varios años.

Maryland defendió que el Congreso había establecido reglas específicas para la elección del terreno. En documentos judiciales presentados por el Estado, sus abogados sostuvieron que las autoridades federales no podían destinar los fondos a un propósito diferente al aprobado por los legisladores.

El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, celebró la resolución y dijo que el gobierno federal debía respetar la decisión del Congreso.

El FBI cuestiona el fallo

El FBI, en cambio, criticó la resolución y la calificó de políticamente motivada. La agencia sostiene que continuará buscando la alternativa que considere más eficiente para sus operaciones.

El caso mantiene abierta la disputa por el futuro de una nueva sede para el FBI, una necesidad que se arrastra desde hace años debido al deterioro del actual edificio J. Edgar Hoover, en Washington.

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