Trump se jacta de haber logrado la mayor reducción de delitos violentos en la historia de EE.UU.

El presidente Donald Trump afirma que gracias a sus estrategias de seguridad se ha logrado en un tiempo relativamente corto la mayor reducción de delitos violentos en la historia de la nación.

Acompañado de los principales funcionarios encargados de velar por la tranquilidad de la ciudadanía, durante un evento efectuado en Long Island, Nueva York, el mandatario de la nación elogió el informe de criminalidad presentado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), donde asegura que la tasa de homicidios se encuentra en mínimos no vistos desde la década de 1950.

“Me complace anunciar que el FBI acaba de publicar un nuevo informe uniforme sobre delitos donde muestra cómo en 2025 logramos la mayor reducción de delitos violentos en la historia de Estados Unidos. Es realmente asombroso. Y el año pasado hubo más de 3,100 asesinatos menos que el año anterior a mi toma de posesión”, expresó.

Bajo la perspectiva del republicano de 80 años, gran parte del mérito de su estrategia debe atribuirse a Kash Patel, director del FBI; y a Todd Blanche, fiscal general.

“Digamos que no tienen un buen liderazgo, como el de Chicago, que es pésimo. Pero hemos logrado reducir las cifras gracias a la labor del gobierno federal. Les gusta atribuirse todo el mérito, pero todos sabemos que hemos hecho un trabajo extraordinario. Los fiscales federales, el FBI, todo el personal, Kash y Todd han sido increíbles”, subrayó.

El incremento de personal de algunas agencias federales vigilando las calles es uno tan sólo uno de los factores que impactado en los índices de criminalidad. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Previo a las declaraciones del magnate neoyorquino, Adam Gelb, presidente del grupo de expertos no partidista Consejo de Justicia Penal, presentó otro informe donde advierte que el descenso en las tasas de criminalidad debe analizarse con mayor detenimiento debido a que ya venían a la baja desde antes de comenzar el segundo mandato de Trump al frente de la Casa Blanca.

“La disminución de los homicidios es histórica y evidente. Pero ahora mismo, las razones que la impulsan son tan inciertas como un vaso de leche. Las tasas están bajando en ciudades con estrategias de seguridad pública, condiciones económicas y liderazgo político muy diferentes. La coherencia en todo el territorio debería hacernos ser cautelosos a la hora de atribuir el mérito a un solo líder, partido, política o programa antes de que las pruebas lo confirmen”, puntualizó.

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