Más de 40,000 personas quedaron desplazadas tras terremoto en Indonesia

El número de personas desplazadas y heridas por el potente terremoto ocurrido el sábado en Indonesia aumentó considerablemente, indicaron los servicios de emergencia este martes.

Asimismo, el de muertos tras el sismo de magnitud 7,7, que sacudió la isla de Flores, en el este del país, ascendió a 70 después de confirmarse dos nuevas víctimas mortales.

Más de 40.000 personas figuran como desplazadas, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), un fuerte aumento con respecto a las 12.800 notificadas el lunes. Además, al menos 1.100 personas están registradas como heridas, más de 10 veces la cifra establecida un día antes.

Réplicas aumentan temores en la población

El terremoto dañó cerca de 12.000 viviendas en varias localidades de Flores, donde un portavoz de la BNPB afirmó que muchos residentes se negaban a regresar a sus hogares debido a los cientos de réplicas que siguen sacudiendo la isla.

“El número de personas desplazadas no refleja la magnitud de los daños en las viviendas, sino más bien el impacto psicológico que están experimentando los residentes”, declaró el portavoz Berton Suar Pelita Panjaitan en rueda de prensa.

Desde el sábado se han registrado más de 2.100 réplicas, de las cuales 70 fueron lo suficientemente fuertes como para ser percibidas por los habitantes, señaló.