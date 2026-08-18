Miami: el tiempo para hoy martes 18 de agosto

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 18 de agosto indica que la temperatura alcanzará un máximo de 95 grados Fahrenheit (35ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 5% y se espera escasa nubosidad, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 9 y se esperan nubes escasas. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 109ºF (43ºC) de máxima y 109ºF (43ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:55 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:54 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 82 y los 91 grados Fahrenheit (28 y 33ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca del final de la primabera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también se incremente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.