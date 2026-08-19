ICE rocía gas pimienta a mujer que grababa operativo en Manhattan y ella demanda a la agencia

Linda Wolff, una mujer de 72 años que participa en labores de vigilancia comunitaria sobre operativos migratorios, emprendió acciones legales contra agentes de ICE después de afirmar que fue rociada con gas pimienta mientras grababa un operativo federal en Inwood, al norte de Manhattan.

El episodio ocurrió el 30 de julio, cuando Wolff acudió al vecindario tras enterarse de la presencia de agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con el relato recogido por CBS New York, la mujer comenzó a grabar con su teléfono desde la vía pública.

Un video difundido por el medio citado muestra a un agente enmascarado acercándose a Wolff y rociando un irritante químico hacia su rostro. La mujer posteriormente afirma que el agente le dijo que retrocediera.

“Mis ojos están ardiendo y son muy sensibles a la luz”, declaró Wolff días después del incidente.

Following a pepper-spray attack during a July 30th enforcement action in Inwood, community observer Linda Wolff is bringing a civil assault lawsuit against federal agents. Undeterred by state violence, Wolff made it clear that being maced "will not stop her from filming" officers? pic.twitter.com/4giz3ep2IC — CantStopPoppin (@CantStopPoppin) August 1, 2026

La propia Wolff sostiene que no estaba interfiriendo con el operativo y que únicamente documentaba lo ocurrido. “Esto no es violencia. No somos violentos”, dijo a NY1.

El caso llega en medio de una disputa por las nuevas leyes de NY

El abogado de derechos civiles John Burris representa a Wolff. Según información publicada por USA TODAY, Burris sostiene que su clienta no tuvo un enfrentamiento físico con los agentes y que estaba ejerciendo derechos protegidos por la Primera Enmienda.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, defendió la actuación de los agentes. En declaraciones recogidas por CBS New York, la dependencia afirmó que un grupo de personas se volvió “combativo y verbalmente agresivo” y que los agentes utilizaron “medidas apropiadas”.

El caso adquiere relevancia por una nueva legislación impulsada por la gobernadora Kathy Hochul. Nueva York aprobó una medida que permite presentar acciones civiles contra agentes federales cuando se alegue una violación de derechos constitucionales. El propio gobierno estatal señaló que la legislación busca ampliar las vías de rendición de cuentas frente a funcionarios federales.

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