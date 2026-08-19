Irán vuelve a advertir a países del golfo que no apoyen a Estados Unidos

Irán reiteró este miércoles su llamado a los países del golfo Pérsico a que no presten ningún apoyo al ejército estadounidense, lo que sería considerado como complicidad contra el régimen islámico, según las fuerzas armadas iraníes.

“Toda asistencia o facilitación prestada al ejército agresor estadounidense equivale a una participación en las operaciones militares estadounidenses”, afirmó el en un comunicado difundido por la agencia de noticias Mehr.

La guerra en Medio Oriente estalló el 28 de febrero con una campaña de bombardeos israelíes Ali Abdollahi iraniran armyy estadounidenses contra el régimen de Irán. Teherán respondió con ataques contra los países del golfo aliados que albergan bases militares de Estados Unidos.

Tensión regional ante el despliegue militar estadounidense

“Parece improbable que semejante número de aviones militares, en particular aviones cisterna, se encuentre en bases regionales sin el conocimiento de los países anfitriones”, aseguró Abdollahi.

Esta advertencia se produce mientras el portaaviones USS George Washington está siendo desplegado de nuevo en la región para relevar al USS Abraham Lincoln.

Los países del golfo Pérsico “que han publicado diversas declaraciones afirmando que no autorizarían a Estados Unidos a utilizar su territorio contra Irán deben saber que estamos perfectamente al corriente”, aseveró el general.