ISO, la droga más potente que el fentanilo que está generando alerta

La expansión del isotonitazeno, conocido como ISO, encendió las alertas de autoridades sanitarias y de seguridad en Estados Unidos.

Se trata de un opioide sintético de la familia de los nitazenos cuya potencia puede superar ampliamente a la del fentanilo y que, además, puede aparecer mezclado con otras drogas sin que los consumidores sepan de su presencia.

Aunque fue sintetizado originalmente en la década de 1950 durante la búsqueda de nuevos analgésicos, su uso médico no prosperó debido a sus efectos adversos y a su elevada potencia. En años recientes, la sustancia reapareció en el mercado ilícito.

Una droga más potente que el fentanilo

La principal preocupación alrededor del ISO es su potencia. Las estimaciones varían dependiendo del compuesto específico dentro de la familia de los nitazenos.

Investigaciones señalan que puede ser hasta nueve veces más potente que el fentanilo, pero mezclado con otros compuestos pueden alcanzar una potencia aproximadamente 20 veces superior a la del fentanilo.

El riesgo principal es la depresión respiratoria. Una cantidad muy pequeña puede provocar una sobredosis grave, particularmente cuando la persona desconoce que la sustancia está presente en otra droga.

Presencia creciente en Estados Unidos

De acuerdo con reportes de medios como el diario Redorma, el ISO ya ha sido detectado en 13 estados de Estados Unidos y se le relaciona con más de 1,000 muertes en ese país. Estas cifras muestran la preocupación por la expansión de nuevos opioides sintéticos en el mercado ilegal.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) también ha advertido sobre el crecimiento de los nitazenos.

En febrero de 2026 informó que se habían identificado 34 análogos de nitazenos, detectados en muestras de drogas incautadas y análisis toxicológicos de al menos 37 países.

La tendencia forma parte de una transformación más amplia del mercado mundial de opioides, en la que los productores clandestinos buscan nuevas sustancias sintéticas que puedan sustituir o complementar a drogas como la heroína y el fentanilo.

Cárteles mexicanos involucrados

Según el diario El Financiero, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa estarían vinculados con la fabricación y tráfico de nitazenos.

Incluso, hay acusaciones estadounidenses de que grupos criminales mexicanos operan laboratorios de síntesis de nitazenos y fentanilo en Canadá, agregó el medio citado.

De esta manera, la aparición de los nitazenos representa un desafío adicional a la crisis provocada por el fentanilo.

La UNODC advierte que el mercado de drogas sintéticas está experimentando una diversificación acelerada, con nuevas sustancias que pueden aparecer y desaparecer rápidamente y que dificultan tanto la detección como la respuesta sanitaria.

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