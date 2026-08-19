Michael Cohen entrevistará a Donald Trump a pesar que ambos se llegaron a detestar

Michael Cohen el abogado que llegó a ser mano derecha de Donald Trump y quien después declaró en su contra en dos juicios, ahora se prepara para entrevistarlo tras presuntamente haber superado sus diferencias.

Durante una década, el experto en leyes trabajó bajo las órdenes del magnate neoyorquino y en eso deriva el hecho de conocer cómo funcionan la mayoría de sus empresas.

Su cercanía con la familia Trump lo llevó a convertirse en copresidente de Trump Entertainment Resorts y miembro de la junta de la Fundación Eric Trump.

Sin embargo, su papel más conocido públicamente consistió en encargarse de negociar el silencio de Stormy Daniels, los detalles de la relación íntima que la actriz porno sostuvo con el actual presidente de la nación previo a las elecciones presidenciales celebradas en 2016, esto a cambio de $130,000 dólares y bajo la simulación de ser un pago por honorarios legales, acción que después lo puso en un aprieto legal.

En 2018, se declaró culpable de varios delitos financieros incluidos algunos relacionados con campañas electorales y también por mentirle al Congreso.

Michael Cohen disfrutó de buenos momentos al ser uno de los empleados mejor pagados de Donald Trump. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Todo ello le significó un año de prisión, pero en cuanto quedó en libertad asumió el rol de detractor del republicano de 80 años.

“Puedes estar seguro de que quiero que este hombre se pudra en prisión por lo que le hizo a mi familia”, expresó en su momento.

El punto controversial es que ambos personajes optaron por olvidar el pasado y llevar la fiesta en paz al grado de aceptar conversar durante el programa de radio conducido por Cohen.

“Me puse en contacto con la Casa Blanca, me puse en contacto con el presidente, y él amablemente aceptó.

Esta será la primera conversación pública entre el presidente y yo en ocho años. Como saben, ha habido conversaciones privadas que, por supuesto, se han hecho públicas, pero esta será la primera conversación pública”, señaló el abogado durante una entrevista concedida para la cadena de televisión CBS News.

El plan de Michael Cohen consiste en grabar toda la entrevista telefónica que sostendrá con el jefe de la nación este jueves por la mañana y parte de ese contenido será segmentado para difundirse por la noche, así como el domingo en el programa de radio “When You Know, You Know… with Michael Cohen”.

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