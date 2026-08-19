Padre de Utah es acusado de matar a su bebé tras dejarla sola en un sótano con drogas

Un hombre de Utah enfrenta cargos por la muerte de su hija de casi siete meses, luego de que, según las autoridades, la dejara sola durante 43 minutos en el sótano de una vivienda donde había drogas y otros elementos considerados peligrosos para una bebé.

Neal English Colby, de 32 años, fue acusado de homicidio por abuso infantil en primer grado y abuso infantil en relación con la muerte de Celia Aurora Colby, ocurrida en enero de 2025 en Murray, Utah.

La investigación comenzó la mañana del 17 de enero de 2025, cuando agentes acudieron a la vivienda de Colby después de recibir una llamada de emergencia. Al llegar, encontraron a la madre de la niña intentando practicarle reanimación cardiopulmonar en un sótano sin terminar.

La bebé fue trasladada de emergencia a un hospital, pero murió en la ambulancia, según las autoridades.

De acuerdo con los documentos judiciales citados en la información disponible, la madre de Celia estaba separada de Colby, aunque ambos vivían en la misma casa. La mujer había dicho a los investigadores que ella, su hijo pequeño y Celia habían presentado síntomas similares a los de una gripe.

La madre le habría administrado Tylenol a los niños y tenía previsto llevarlos al pediatra más tarde ese día.

Sin embargo, durante la madrugada, aproximadamente a las 2:30 a.m., le entregó a Celia a Colby para poder dormir.

Poco después, la situación cambió drásticamente.

La madre despertó tras escuchar los gritos del padre

Según los documentos judiciales, la madre fue despertada por los gritos de Colby y bajó hasta encontrar a la bebé boca arriba, con un líquido rojo saliendo de su cuerpo.

La mujer comenzó inmediatamente a practicarle RCP y, según los documentos, tuvo que llamar al 911 porque Colby no habría hecho la llamada de emergencia.

La investigación posterior llevó a los detectives a reconstruir los movimientos del padre durante las horas previas a la muerte de la niña.

Las autoridades determinaron que Colby habría salido de la vivienda alrededor de las 3:20 a.m. y se habría dirigido a un lugar de Murray conocido por la presencia y consumo de drogas.

La bebé habría quedado sin supervisión durante aproximadamente 43 minutos.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, los investigadores señalaron que Colby mostró una actitud que describieron como carente de remordimiento. También indicaron que lo encontraron vapeando cuando creía que los agentes no lo observaban.

El sótano donde encontraron a Celia estaba lleno de peligros

La inspección del lugar añadió nuevos elementos a la investigación.

Los detectives encontraron líquido rojizo sobre una manta oscura colocada sobre un colchón, además de botellas que contenían orina, según los documentos judiciales.

También localizaron drogas y parafernalia relacionada con su consumo.

Las condiciones del sótano fueron consideradas especialmente preocupantes debido a la presencia de residuos humanos y animales, además de sustancias ilícitas.

Un pediatra que revisó el caso señaló que el entorno donde fue encontrada la bebé era “dañino y potencialmente peligroso”.

La investigación médica también encontró lesiones que despertaron sospechas.

La Oficina del Médico Forense del estado de Utah documentó abrasiones alrededor de las fosas nasales, la mejilla derecha y el mentón de la niña.

Las lesiones en las fosas nasales fueron consideradas particularmente preocupantes por los especialistas. De acuerdo con los documentos judiciales, el patrón podía observarse en casos en los que un cuidador aprieta la nariz de un menor para impedirle respirar.

La causa de muerte de la bebé no pudo determinarse

A pesar de los hallazgos, la causa exacta de la muerte de Celia no pudo establecerse de manera definitiva.

La Oficina del Médico Forense de Utah certificó el modo de muerte como “no pudo determinarse”. Los documentos, sin embargo, señalan que no pudo descartarse una muerte por asfixia.

La investigación también tomó en cuenta las circunstancias en las que fue encontrada la bebé y el ambiente del sótano.

La combinación de las lesiones observadas, las condiciones del lugar y el tiempo durante el cual la niña habría permanecido sin supervisión llevó a las autoridades a presentar los cargos contra su padre.

No obstante, la acusación no significa que Colby haya sido declarado culpable. Deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente y se presume inocente mientras no exista una sentencia en su contra.

El obituario describió la muerte como un “trágico accidente”

La muerte de Celia fue presentada de una manera muy distinta en el obituario publicado tras su fallecimiento.

El texto describió su muerte como un repentino “trágico accidente” ocurrido en casa y recordó a la bebé por su personalidad alegre.

El escrito también destacó que uno de los lugares favoritos de la niña era estar al aire libre, sobre las piernas de su madre o su padre, en su cochecito o sobre una manta, disfrutando del sol, el viento y el sonido de los pájaros.

Más de un año después de la muerte de la bebé, la investigación desembocó en cargos criminales contra Colby.

El hombre fue ingresado en la cárcel del condado de Salt Lake y permanece detenido sin derecho a fianza mientras espera el desarrollo del proceso judicial, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y medios locales.

Sigue leyendo:

–Estudiante universitario muere tras caer de un balcón en Utah Tech

–Dos policías mueren y un tercero resulta herido en tiroteo en Utah

–Un hombre de Utah muere tras caer mientras descendía una montaña en el Parque Nacional Glacier