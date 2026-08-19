Temporada de Virgo 2026: qué pasará con tu signo del 22 de agosto al 22 de septiembre

La temporada de Virgo 2026 comienza el 22 de agosto y se extiende hasta el 22 de septiembre, un periodo en el que el Sol ilumina la energía práctica, ordenada y detallista de este signo de tierra.

Durante estas cuatro semanas, el zodiaco invita a poner en orden la vida cotidiana, mejorar hábitos y encontrar placer en las pequeñas cosas.

Las astrólogas Ophira y Tali Edut, conocidas como The AstroTwins, explicaron en su sitio online que Virgo representa la organización, la eficiencia y el cuidado de los detalles, pero su temporada no tiene por qué convertirse en una interminable lista de obligaciones.

La clave estará en transformar las rutinas en rituales que aporten bienestar, desde preparar las comidas de la semana hasta ordenar el espacio de trabajo o reservar tiempo para caminar, practicar yoga y disfrutar de la naturaleza.

Este tránsito también puede ser una oportunidad para revisar herramientas digitales, simplificar pendientes y crear sistemas que permitan aprovechar mejor el tiempo.

El objetivo no es hacer más, sino vivir con mayor eficiencia y tranquilidad. A continuación, consulta tu horóscopo de la temporada de Virgo 2026.

Aries

Para Aries, el Sol activa la sexta casa, relacionada con las rutinas, el trabajo cotidiano y el bienestar.

Será un periodo favorable para establecer hábitos más saludables y mejorar el rendimiento profesional. La clave estará en avanzar con constancia y no querer conseguir resultados inmediatos.

Tauro

Tauro tendrá al Sol iluminando su quinta casa, vinculada con la creatividad, el romance y el placer.

Hasta el 22 de septiembre, será importante reservar espacio para los amigos, las citas y los pasatiempos. Mostrar una versión auténtica de sí mismo será una de sus mayores fortalezas.

Géminis

Para Géminis, Virgo activa la cuarta casa, relacionada con el hogar y las raíces emocionales.

Puede aumentar la necesidad de privacidad, descanso y conexión con los recuerdos personales. Renovar el espacio donde vive o crear un ambiente más confortable podría tener un efecto positivo.

Cáncer

El Sol recorrerá la tercera casa de Cáncer, impulsando conversaciones, aprendizajes y contactos cercanos.

Será un buen momento para intercambiar ideas, escribir, estudiar y conectar con familiares, vecinos o personas del entorno cotidiano.

Leo

Después de su temporada solar, Leo entra en una etapa de evaluación. El Sol en su segunda casa pone el foco en el dinero, los recursos y las capacidades que pueden convertirse en nuevas fuentes de ingresos.

Virgo

Para Virgo, el 22 de agosto representa el inicio de su nuevo año solar. El Sol en su signo aumenta la vitalidad y favorece los nuevos comienzos.

Es un momento ideal para establecer objetivos, renovar la imagen personal y decidir qué versión de sí mismo quiere construir durante los próximos meses.

Libra

Libra tendrá al Sol en su duodécima casa, una zona asociada con el descanso, la introspección y el cierre de ciclos.

En lugar de llenar la agenda de compromisos, conviene bajar el ritmo y resolver asuntos pendientes antes de comenzar una etapa completamente nueva.

Escorpio

Para Escorpio, la temporada de Virgo ilumina la casa de las amistades, grupos y redes profesionales.

Participar en eventos, aceptar invitaciones y colaborar con otras personas puede abrir puertas inesperadas.

Incluso una actividad relacionada con una causa social podría generar conexiones importantes.

Sagitario

Sagitario recibirá un impulso importante en su carrera. El Sol transitará su décima casa, relacionada con la profesión, la reputación y las metas.

Entre el 22 de agosto y el 22 de septiembre puede obtener reconocimiento, asumir nuevas responsabilidades o llamar la atención de personas influyentes.

Capricornio

Para Capricornio, Virgo activa la novena casa, asociada con los viajes, los estudios y la expansión personal.

Planificar una aventura, comenzar un curso o desarrollar una idea empresarial puede convertirse en una experiencia transformadora.

Acuario

Acuario tendrá al Sol en su octava casa, por lo que preferirá relaciones profundas antes que interacciones superficiales.

Será una etapa para explorar vínculos importantes, proyectos transformadores y emociones que habían quedado pendientes.

Piscis

Con el Sol en su séptima casa, Piscis tendrá hasta el 22 de septiembre para fortalecer relaciones.

El periodo favorece las asociaciones, los vínculos sentimentales y las colaboraciones. Estar acompañado puede resultar especialmente enriquecedor durante estas semanas.

Sigue leyendo:

• 4 signos zodiacales cierran un esperado capítulo tras los eclipses de agosto

• Marte entra en Cáncer el 11 de agosto de 2026: qué pasará con tu signo

• 3 signos del zodiaco serán prósperos con Mercurio en Leo