Ana Isabelle: tesón y resiliencia en su ópera prima, “Fight Back”

Cuando Ana Isabelle contactó a un productor de su país —Puerto Rico—, para pedirle que le diera la mano en cuestión de presupuesto para hacer una película, él lo primero que hizo fue tratar de bajarle los humos. No concebía que una mujer que nunca había realizado un filme, quisiera debutar en el cine con un proyecto, según él, tan grande.

“Me dijo que estaba empezando muy ambiciosa, que por ser mi primera película yo tenía que hacer algo de menor presupuesto”, recordó Ana. “Que tenía que ser algo más pequeño”.

Ella le respondió que esa ambición y las ganas de hacer las cosas fue por lo que logró trabajar con el célebre director de cine Steven Spielberg en la reciente versión de West Side Story, donde interpretó el papel de Rosalía.

Ese tesón también la hizo ganadora del reality de Univisión “Viva el sueño” en 2007. Y grabar un disco luego de este triunfo fue una de sus mayores proezas. Aunque una disquera produjo el álbum “Por el amor”, faltaba dinero para la promoción; fueron sus padres quienes no dudaron en aportar lo que faltaba —hipotecando su casa—, para hacerle el sueño realidad a Ana.

“‘Así que yo voy para adelante, usted me apoye o no'”, le respondió la actriz al productor. “Cuando terminé la conversación me quedé horas en un sofá mirando al techo”.

La fortaleza de la artista no solo radicó en su enorme resiliencia, sino en la red de amigos y familiares que creyeron en ella y la apoyaron incondicionalmente. Ahora, luego de sortear esa y muchas otras vicisitudes, Ana estrenará en noviembre su ópera prima, Fight Back, en los cines del país.

La película tiene como telón de fondo las artes marciales, y la historia tiene muchas similitudes con la vida de Ana como artista: mucho aguante, reinventarse y asimilar los cambios que se presentan en la vida.

La idea del guion nació de un evento nada afortunado en la trayectoria de la artista, que ocurrió en los tiempo de la pandemia. Cuando parecía que todo iba viento en popa en la carrera de Ana, de un momento a otro su vida dio un giro tan dramático que no fue fácil asimilarlo.

Se le fue de las manos un musical que había pactado en Broadway en donde iba a ser una de las protagonistas y se deshizo un contrato para hacer una película. En el encierro, y mientras miraba la serie Cobra Kai en Netflix, pensó que quería hacer una historia que involucrara las artes marciales, una disciplina que practicó de los 6 a los 15 años.

“Siempre supe que quería tener algún personaje o hacer una historia que incluyera esta disciplina”, dijo.

Luego, cuando llegó el momento de elegir la banda sonora de la cinta, alguien le aconsejó que ella grabara los temas, que sería más barato que comprar los derechos de los temas que tendría que usar. Y así fue como nació el tema principal de la banda sonora, “Pa’lante voy”, que coescribió y canta a dúo con el rapero de música cristiana, Álex Zurdo.

El plan es también producir un disco con todos los temas que incluye la cinta, que serán unos doce. De aquí a noviembre, Ana espera promocionar algunos de los cortes.

En cuanto al productor que dudó de las habilidades de Ana, ella espera que vaya con toda su familia a verla, porque está segura de que la cinta tendrá éxito.