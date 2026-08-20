Cómo invocar a los 7 arcángeles para limpiar energéticamente tu hogar

Cuando el ambiente de una casa comienza a sentirse pesado, aparecen tensiones frecuentes o existe la sensación de que todo se complica, algunas tradiciones espirituales recomiendan realizar una limpieza energética del hogar.

Entre los rituales más populares se encuentra la invocación de los 7 arcángeles, una práctica simbólica que se desarrolla durante siete días y que busca renovar la energía de cada espacio.

De acuerdo con esta tradición, cada día de la semana está asociado con un arcángel y una intención determinada.

El ritual comienza el lunes y concluye el domingo, pasando por energías relacionadas con la sabiduría, el amor, la pureza, la sanación, la prosperidad, la transformación y la protección.

Es importante recordar que este tipo de prácticas pertenece al ámbito de las creencias y la espiritualidad.

Para quienes conectan con estos rituales, puede convertirse también en un momento de reflexión, oración y renovación personal dentro del hogar.

¿Qué necesitas para el ritual de los 7 arcángeles?

Para realizar esta limpieza energética se utilizan elementos como agua bendita, sal marina, limón, hielo, alcanfor, salvia, mirra y pétalos de rosa.

También se requieren siete velas, una roja, azul, verde, morada, blanca, amarilla y rosa, además de dulces, arroz, monedas y un frasco de vidrio.

Antes de comenzar, es recomendable limpiar y ventilar físicamente el hogar.

Durante el ritual, cualquier elemento que implique fuego o humo debe utilizarse con extrema precaución, manteniéndolo alejado de materiales inflamables, niños y mascotas, y asegurando una adecuada ventilación.

Día 1: lunes del Arcángel Jofiel para atraer luz y sabiduría

El primer día está dedicado al Arcángel Jofiel, relacionado en esta tradición con la iluminación, la sabiduría y la claridad.

En un recipiente de vidrio se coloca sal marina, unas gotas de agua bendita, un poco de amoniaco, agua y algunos cubos de hielo. También se corta un limón en cuatro partes y se prepara la vela amarilla.

La invocación puede realizarse con una oración personal enfocada en pedir luz, sabiduría y armonía para quienes habitan el hogar. Sobre la vela puede escribirse la frase: “Así es y así será”.

Después, el humo de la salvia puede utilizarse simbólicamente para recorrer los diferentes espacios.

El limón se deja debajo de la cama hasta terminar los siete días y la preparación líquida se puede rociar con cuidado en algunos rincones.

Martes del Arcángel Chamuel para invitar al amor

El segundo día corresponde al Arcángel Chamuel, vinculado espiritualmente con el amor, la armonía y las relaciones.

Se repite la preparación general del primer día, pero se utiliza una vela rosa y pétalos de rosa. La intención de la oración puede enfocarse en pedir paz, comprensión y amor dentro del hogar.

Los pétalos pueden colocarse simbólicamente en un espacio especial, mientras se realiza nuevamente la limpieza energética en las habitaciones.

Miércoles del Arcángel Gabriel para renovar la esperanza

El Arcángel Gabriel es invocado el miércoles con una vela blanca. En esta jornada, los dulces representan simbólicamente la inocencia, la dulzura y la pureza.

La oración puede estar enfocada en pedir esperanza, claridad y protección frente a influencias negativas.

Los dulces se distribuyen en diferentes espacios de la casa como parte del ritual. El objetivo espiritual de este día es renovar el ambiente y dejar atrás emociones que puedan generar pesadez o desánimo.

Jueves del Arcángel Rafael para la sanación del hogar

El cuarto día está dedicado al Arcángel Rafael, asociado tradicionalmente con la sanación y el bienestar. Para este ritual se utiliza una vela verde y mirra.

A diferencia de los primeros días, la práctica descrita evita quemar alcanfor y salvia durante esta jornada.

La intención de la invocación puede centrarse en pedir vitalidad, armonía y bienestar para todas las personas que viven en la casa.

La mirra puede utilizarse como elemento aromático y simbólico de purificación, siempre tomando las medidas necesarias para evitar riesgos.

Viernes del Arcángel Uriel para atraer prosperidad

El viernes corresponde al Arcángel Uriel, relacionado en estas tradiciones con la abundancia, la prosperidad y la luz interior.

Se utiliza una vela roja, mirra, arroz, monedas y un frasco de vidrio. Después de realizar la oración enfocada en la prosperidad y la armonía, se colocan el arroz y las monedas dentro del frasco.

El recipiente puede dejarse en un lugar importante de la casa y, según el ritual, continuar agregando monedas con el paso del tiempo.

Más allá de su significado espiritual, este objeto funciona como un recordatorio simbólico de la intención de construir estabilidad y valorar los recursos disponibles.

Sábado del Arcángel Zadquiel para transformar lo negativo

El sexto día se dedica al Arcángel Zadquiel y utiliza una vela morada junto con mirra. La intención principal es la transformación.

La oración puede enfocarse en dejar atrás resentimientos, promover el perdón y convertir las experiencias negativas en aprendizajes.

Este momento puede aprovecharse para reflexionar sobre los conflictos que han afectado la convivencia y establecer la intención de crear un ambiente más compasivo y equilibrado.

Domingo del Arcángel Miguel para cerrar el ritual

El séptimo y último día está dedicado al Arcángel Miguel, asociado con la protección y la fortaleza espiritual.

Se utiliza una vela azul, además de sal marina, mirra, salvia y, de acuerdo con el ritual tradicional, alcanfor.

La oración final puede expresar agradecimiento por la limpieza realizada y pedir que la sensación de armonía y protección permanezca en el hogar.

Al concluir, se retiran los elementos utilizados durante los días anteriores y se limpian los espacios.

Como cierre simbólico, puede colocarse una línea de sal cerca de la entrada principal mientras se agradece a los siete arcángeles por acompañar el ritual.

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