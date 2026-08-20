Estudio sugiere que un mayor consumo de café se asocia con un menor porcentaje de grasa corporal

Un estudio de la Cohorte de Nacimientos del Norte de Finlandia de 1966 revela que un mayor consumo de café se asocia con un menor porcentaje de grasa corporal y mayor masa muscular. Las diferencias en la composición corporal fueron notorias incluso al considerar el índice de masa corporal (IMC) uniforme entre los grupos.

Los resultados, publicados en el European Journal of Nutrition, destacan que la influencia del café en los niveles de testosterona es diferente entre hombres y mujeres. En hombres, el aumento en el consumo de café se traduce en mayores niveles de testosterona total y biodisponible, mientras que en mujeres la relación es más débil, sin asociaciones significativas con la testosterona total.

El estudio incluyó a 2,264 participantes y utilizó un enfoque de análisis de correlaciones y regresiones ajustadas para explorar vínculos entre el consumo de café y varios marcadores hormonales y metabólicos. Los hallazgos sugieren correlaciones específicas que dependen del sexo, revelando un patrón complejo en la relación entre el café y la salud metabólica.

Diferencia con respecto al género

Se observaron patrones distintos en los hombres y las mujeres:

Hombres: un mayor consumo de café se correlacionó con niveles más altos de testosterona total y bioasumible, pero niveles más bajos de testosterona libre.

un mayor consumo de café se correlacionó con niveles más altos de testosterona total y bioasumible, pero niveles más bajos de testosterona libre. Mujeres: en contraste, las correlaciones fueron menos significativas, destacando un aumento en la globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG) y una disminución en la testosterona libre.

Implicaciones y recomendaciones

Aunque el consumo de café presenta asociaciones interesantes con indicadores de salud hormonal y metabólica, los autores advierten que estos resultados son de población y no necesariamente reflejan cambios clínicamente significativos en individuos.

Los resultados, definitivamente, sugieren que se requiere cautela en la interpretación debido a la naturaleza transversal del estudio. Se requerirán más estudios longitudinales para explorar dinámicas con mayor profundidad.

Cantidades de café que se consideran seguras

Para la mayoría de los adultos sanos, una cantidad segura y potencialmente beneficiosa es de aproximadamente 2–3 tazas de café al día, equivalentes a unos 200–300 mg de cafeína. El límite superior generalmente aceptado es 400 mg de cafeína diarios, aunque la cantidad real depende del tipo y tamaño de la taza.

Cantidades orientativas

2–3 tazas estándar al día: rango moderado en el que suelen observarse asociaciones favorables con varios resultados de salud.

rango moderado en el que suelen observarse asociaciones favorables con varios resultados de salud. Hasta 400 mg diarios: límite considerado seguro para la mayoría de los adultos sanos; puede equivaler aproximadamente a 3–4 tazas filtradas de 240 ml , aunque el contenido varía mucho.

límite considerado seguro para la mayoría de los adultos sanos; puede equivaler aproximadamente a , aunque el contenido varía mucho. Máximo aproximado por toma: se aconseja no superar 200 mg de cafeína de una sola vez .

se aconseja no superar . Embarazo, búsqueda de embarazo o lactancia: limitar a 200 mg diarios, aproximadamente una taza grande, según la concentración.

Conviene contar también la cafeína de té, bebidas energéticas, refrescos, chocolate y algunos medicamentos. Si provoca insomnio, ansiedad, palpitaciones, temblores, reflujo o aumento de la presión arterial, hay que reducir la cantidad aunque esté por debajo de 400 mg.

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