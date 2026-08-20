Fausto Corrales, testigo clave en el secuestro de “El Mayo” Zambada fue capturado en México

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, señalado como testigo clave de los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado y Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado en Sinaloa.

Corrales fue arrestado este miércoles en la Ciudad de México, durante un operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de Interpol.

De acuerdo con la FGR, Corrales enfrenta una investigación por su probable responsabilidad en delitos relacionados con el encubrimiento del homicidio de Héctor Melesio Cuén y por presuntas declaraciones falsas o contradictorias ante las autoridades.

La Fiscalía sostiene que, después de los acontecimientos, el ahora detenido habría omitido información relevante y proporcionado versiones contradictorias sobre lo ocurrido, acciones que presuntamente habrían obstaculizado el esclarecimiento de los hechos.

#ÚLTIMAHORA ?| @FGRMexico detiene a Fausto Corrales Rodríguez, uno de los dos testigos clave en el “secuestro” de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.



Corrales era chofer del exrector de la @UASinaloa y rival político de Rubén Rocha Moya. ? pic.twitter.com/7GnX6jZKIt — Diego Mendoza López ? (@DiegmenL) August 20, 2026

La versión del presunto intento de robo

La detención adquiere relevancia porque Corrales estuvo presente durante los acontecimientos del 25 de julio de 2024. Ese día acompañó a Cuén Ojeda a una reunión en Culiacán, específicamente en un lugar que las investigaciones federales han relacionado tanto con el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) como con el secuestro de Zambada.

Después del asesinato de Cuén, Corrales declaró ante la Fiscalía de Sinaloa que el exrector había sido atacado a tiros en una gasolinera durante un supuesto intento de robo y que posteriormente fue trasladado para recibir atención médica.

Sin embargo, esa versión fue cuestionada por la investigación de la FGR. Los peritajes federales concluyeron que el lugar y las circunstancias del homicidio no correspondían con el relato inicialmente presentado, mientras que la investigación federal vinculó la muerte de Cuén con el mismo sitio donde habría ocurrido el secuestro de “El Mayo” Zambada.

La propia versión de Zambada, difundida después de su traslado a Estados Unidos, señalaba que había sido convocado a una reunión y que fue sometido y llevado contra su voluntad a territorio estadounidense. En ese mismo relato, sostuvo que Cuén fue asesinado en el mismo lugar.

Para la FGR, Corrales no sólo es un testigo de los hechos, sino una persona cuya actuación y declaraciones podrían ser relevantes para determinar qué ocurrió realmente durante aquella reunión y posteriormente con Cuén y Zambada.

Sigue leyendo:

– El secuestro de “El Mayo” Zambada ha dejado más de 3,000 muertos y 4,000 desaparecidos en Sinaloa.

– Aquí está la carta completa que “El Mayo” Zambada leyó antes de su sentencia a cadena perpetua.