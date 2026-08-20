Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 20 agosto de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 20 de agosto de 2026.

03/21 – 04/19

Experimentarás un período de profunda movilización que requerirá transformaciones. Te ocuparás de asuntos financieros y estarás persiguiendo una operación comercial para aumentar tu capital. Mantén el control y evita que el ego o la vanidad te dominen.

04/20 – 05/20

Esta Luna creciente ilumina tus vínculos sentimentales. Es tiempo de sanar aquello que aún pesa en la relación y superar viejos tropiezos. Si estás soltero, considera la posibilidad de abrirte a alguien diferente. Muchas veces, la persona indicada llega cuando te animas a elegir de otra manera.

05/21 – 06/20

Durante esta Luna creciente, la salud reclama un lugar importante. Es tiempo de transformar hábitos y escuchar las señales que el cuerpo viene dando. Comprométete con tu bienestar y alimenta tu organismo con aquello que lo fortalece. Toda sanación comienza desde adentro.

06/21 – 07/20

Durante esta Luna creciente, una energía especial puede llevarte a descubrir un hobby que te remueva profundamente o a vivir una experiencia intensa. Recuerda que el cariño verdadero no se compra ni se presume. Confía en lo que sientes y deja que tus emociones den trasfondo a cada experiencia.

07/21 – 08/21

La Luna creciente te pondrá de frente a importantes decisiones. También te preocupará la situación de tu hogar y de todos aquellos que dependen de ti. Ten en cuenta las emociones y los dolores de tu familia; comprender lo que están viviendo ayudará a sanar tus raíces.

08/22 – 09/22

Aprovecha esta Luna creciente para observar si algunos pensamientos no concuerdan con la realidad y no pierdas tiempo levantando castillos de arena. Comparte tu camino solo con quien esté dispuesto a sostener, junto a ti, un profundo compromiso con la verdad.

09/23 – 10/22

En este cuarto creciente deberás tener cuidado con el dinero, porque tenderás a gastar más de lo debido en actividades que no te convienen o en cosas que no necesitas. Busca una manera más eficaz de administrar e invertir tu capital. Tu subsistencia depende de las decisiones que tomes.

10/23 – 11/22

La Luna creciente podría traerte roces con figuras de autoridad, pero tienes armas muy poderosas para conseguir lo que deseas. Asume los conflictos como desafíos y redobla la apuesta. No busques impresionar al público; deja que cada paso te revele la fuerza que llevas dentro.

11/23 – 12/20

Este cuarto creciente te invitará a mirar hacia atrás en lugar de seguir avanzando. Son momentos poco frecuentes, pero necesarios para dar un paso hacia adentro y sanar el alma. Los grandes movimientos pueden esperar; primero sana tus propias heridas.

12/21 – 01/19

En este cuarto creciente estarás rodeado de gente, pero no permitas que investiguen tu vida ni intenten sacarte información. No contar tus intimidades no significa aislarte. Participa de una experiencia grupal, porque allí podrás encontrar herramientas valiosas para lo que viene.

01/20 – 02/18

En esta Luna creciente tendrás que dejar a un lado la vida social para defender lo que te pertenece con uñas y dientes, porque te lo has ganado. Tendrás la fuerza, el poder y el control necesarios para alcanzar tus metas de trabajo. No permitas que nadie se interponga en tu camino.

02/19 – 03/20

Nunca dudes de tu capacidad de crecer ni permitas que los problemas de cada día escriban tu historia. Será importante mantener una actitud de lucha frente al camino y no decaer ante las dificultades. Como un maestro sanador, el destino sabrá guiarte cuando llegue el momento.