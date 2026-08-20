Horóscopo de hoy para Acuario del 20 agosto de 2026

En esta Luna creciente tendrás que dejar a un lado la vida social para defender lo que te pertenece con uñas y dientes, porque te lo has ganado. Tendrás la fuerza, el poder y el control necesarios para alcanzar tus metas de trabajo. No permitas que nadie se interponga en tu camino.

Horóscopo de amor para Acuario Te sientes romántico, entusiasta sobre el amor y si ya estás en una relación eres extremadamente cariñoso con tu pareja. Cualquier desacuerdo existente se resuelve de manera que refuerza su conexión. Los solteros pueden dar un suspiro de alivio, existe una verdadera promesa de que conocerás a alguien especial pronto.

Horóscopo de dinero para Acuario No puedes encontrar la manera adecuada para hacer lo mejor con tus transacciones. No importa lo que hagas, tus inversiones tienden a tener pérdidas.Por supuesto, los resultados positivos no pueden forzarse, así que no trates de salirte con la tuya. Sería equivocado comprar cosas para consolarte, puedes acabar con los bolsillos vacíos.