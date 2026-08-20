Horóscopo de hoy para Escorpio del 20 agosto de 2026

La Luna creciente podría traerte roces con figuras de autoridad, pero tienes armas muy poderosas para conseguir lo que deseas. Asume los conflictos como desafíos y redobla la apuesta. No busques impresionar al público; deja que cada paso te revele la fuerza que llevas dentro.

Horóscopo de amor para Escorpio Las personas que te son cercanas llegan a confiar en ti, no importa que dificultades enfrenten, estas ahí para ellos y eres capaz de inyectar su confianza. Si no puedes lograr lo que quieres, no tienes miedo de pedir ayuda. Encuentras que las personas generalmente no se reúsan a tus pedidos y tratan de ser comprensivas.

Horóscopo de dinero para Escorpio Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.