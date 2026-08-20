Horóscopo de hoy para Géminis del 20 agosto de 2026

Durante esta Luna creciente, la salud reclama un lugar importante. Es tiempo de transformar hábitos y escuchar las señales que el cuerpo viene dando. Comprométete con tu bienestar y alimenta tu organismo con aquello que lo fortalece. Toda sanación comienza desde adentro.

Horóscopo de amor para Géminis Tu pareja puede buscar tu consejo y eres capaz de inspirarla con el positivo horizonte de tu vida. Parece que todos quieren hablar y tu estas de humor para conversar con todos ellos. Si eres soltero, alguien que te atrae y encuentras interesante y atractiva, puede encontrar el camino a tu corazón.

Horóscopo de dinero para Géminis Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.