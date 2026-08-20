Horóscopo de hoy para Géminis del 20 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 20 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Durante esta Luna creciente, la salud reclama un lugar importante. Es tiempo de transformar hábitos y escuchar las señales que el cuerpo viene dando. Comprométete con tu bienestar y alimenta tu organismo con aquello que lo fortalece. Toda sanación comienza desde adentro.

Horóscopo de amor para Géminis

Tu pareja puede buscar tu consejo y eres capaz de inspirarla con el positivo horizonte de tu vida. Parece que todos quieren hablar y tu estas de humor para conversar con todos ellos. Si eres soltero, alguien que te atrae y encuentras interesante y atractiva, puede encontrar el camino a tu corazón.

Horóscopo de dinero para Géminis

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Aun si tú y tu pareja son sexualmente activos lo que hacen es lo mismo que en la recámara donde la mayor parte de su acción sexual se lleva a cabo. Se más aventurero y emocionante logrando lo máximo de su tiempo juntos y verdaderamente aprende a apreciar la histamina y sensibilidad de cada uno.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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