Horóscopo de hoy para Leo del 20 agosto de 2026

La Luna creciente te pondrá de frente a importantes decisiones. También te preocupará la situación de tu hogar y de todos aquellos que dependen de ti. Ten en cuenta las emociones y los dolores de tu familia; comprender lo que están viviendo ayudará a sanar tus raíces.

Horóscopo de amor para Leo Tu vida amorosa mejora y puedes mostrar a los demás que eres capaz de mostrar afecto así como de mostrar un atractivo que encuentran difícil de resistir. Si soltero, tu acercamiento en calma y serenidad impresiona a la gente que conoces y alientan y aceptan tu manera confiada de coquetear abiertamente con ellos.

Horóscopo de dinero para Leo Habla con tus buenos amigos sobre negocios. Tienes facilidad para obtener información útil y eres capaz de obtener buenos tips de otras personas. Si eres lo suficientemente valiente y dinámico para ponerlos en práctica, seguramente te beneficiarás de ellos.