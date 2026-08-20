Horóscopo de hoy para Leo del 20 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 20 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna creciente te pondrá de frente a importantes decisiones. También te preocupará la situación de tu hogar y de todos aquellos que dependen de ti. Ten en cuenta las emociones y los dolores de tu familia; comprender lo que están viviendo ayudará a sanar tus raíces.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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