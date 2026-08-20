Horóscopo de hoy para Leo del 20 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 20 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

La Luna creciente te pondrá de frente a importantes decisiones. También te preocupará la situación de tu hogar y de todos aquellos que dependen de ti. Ten en cuenta las emociones y los dolores de tu familia; comprender lo que están viviendo ayudará a sanar tus raíces.

Horóscopo de amor para Leo

Tu vida amorosa mejora y puedes mostrar a los demás que eres capaz de mostrar afecto así como de mostrar un atractivo que encuentran difícil de resistir. Si soltero, tu acercamiento en calma y serenidad impresiona a la gente que conoces y alientan y aceptan tu manera confiada de coquetear abiertamente con ellos.

Horóscopo de dinero para Leo

Habla con tus buenos amigos sobre negocios. Tienes facilidad para obtener información útil y eres capaz de obtener buenos tips de otras personas. Si eres lo suficientemente valiente y dinámico para ponerlos en práctica, seguramente te beneficiarás de ellos.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tu vida personal está llena de emoción y sensualidad. No te sorprendas si tu pareja te detiene cuando vas hacia la puerta y te haga el amor en ese sitio. Tú también deberías pensar en una respuesta ingeniosa. Usa algo sexy, usa un poco de esa colonia embriagadora o tomen un baño de burbujas juntos. ¡Deja que las cosas se desarrollen a partir de allí!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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