Horóscopo de hoy para Sagitario del 20 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 20 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Este cuarto creciente te invitará a mirar hacia atrás en lugar de seguir avanzando. Son momentos poco frecuentes, pero necesarios para dar un paso hacia adentro y sanar el alma. Los grandes movimientos pueden esperar; primero sana tus propias heridas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending