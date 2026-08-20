Horóscopo de hoy para Sagitario del 20 agosto de 2026

Este cuarto creciente te invitará a mirar hacia atrás en lugar de seguir avanzando. Son momentos poco frecuentes, pero necesarios para dar un paso hacia adentro y sanar el alma. Los grandes movimientos pueden esperar; primero sana tus propias heridas.

Horóscopo de amor para Sagitario Te es fácil crear un ambiente de intimidad y cercanía, es por eso que los demás disfrutan de estar contigo y eres capaz de desarrollar la relación más allá del momento. Si eres soltero, haces una impresión favorable en las personas que conoces y si estas albergando un deseo secreto hay muchas posibilidades de que se cumpla.

Horóscopo de dinero para Sagitario Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.