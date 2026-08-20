Horóscopo de hoy para Tauro del 20 agosto de 2026

Esta Luna creciente ilumina tus vínculos sentimentales. Es tiempo de sanar aquello que aún pesa en la relación y superar viejos tropiezos. Si estás soltero, considera la posibilidad de abrirte a alguien diferente. Muchas veces, la persona indicada llega cuando te animas a elegir de otra manera.

Horóscopo de amor para Tauro Mantén tus contactos sociales aun mínimo indispensable. Mantente en tu área local, donde las personas te conocen y saben cómo manejar tu actual humor. Si tratas de hacer nuevos amigos o si tratas de encontrar una nueva pareja, es muy poco probable que tengas éxito y al contrario puedes descorazonarte más.

Horóscopo de dinero para Tauro Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.