Niño de 8 años muere tras ser golpeado por un árbol que cayó en un campamento YMCA en Massachusetts

Un niño de 8 años murió después de ser golpeado por un árbol que cayó dentro de un campamento de la YMCA en Massachusetts, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:40 a. m. del martes en Camp Chickami, ubicado en Wayland, un suburbio de Boston.

De acuerdo con la Policía y el Departamento de Bomberos de Wayland, el menor y un adulto fueron alcanzados por el árbol mientras se encontraban en las instalaciones del campamento.

El niño fue trasladado en un helicóptero médico al Massachusetts General Hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

El adulto también resultó herido y fue llevado a un hospital local para recibir atención médica. Las autoridades informaron que posteriormente fue dado de alta.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron la caída del árbol.

La comunidad de Wayland está de duelo

El accidente provocó una reacción de pesar entre las autoridades locales y la comunidad.

El jefe interino de la Policía de Wayland, Mark Hebert, expresó sus condolencias a los familiares y amigos del menor.

“Quiero ofrecer nuestros sinceros pensamientos y apoyo a la familia y los amigos que enfrentan esta trágica pérdida”, afirmó Hebert en un comunicado.

El jefe de Bomberos de Wayland, Neil McPherson, también lamentó la muerte del niño.

“Nuestra comunidad de Wayland está de duelo hoy y piensa en quienes perdieron tanto como consecuencia de este trágico accidente”, señaló.

Las autoridades no han informado si el árbol presentaba previamente algún riesgo o si existían advertencias relacionadas con su estado.

El campamento permanecerá cerrado durante el resto de la semana

El accidente también afectó a la comunidad de West Suburban YMCA, organización responsable del campamento.

Su presidente y director ejecutivo, Jack Fucci, informó que la institución se encuentra de luto por la muerte del menor.

“Toda la familia de West Suburban YMCA está de duelo”, afirmó Fucci en un comunicado.

El ejecutivo señaló que la prioridad de la organización es acompañar a los familiares del niño y anunció que se ofrecerán recursos de apoyo y asesoramiento para los empleados del campamento, los demás niños y sus familias.

“Mantenemos a la familia del campista como nuestra principal preocupación en este momento extraordinariamente difícil”, agregó.

Camp Chickami permanecerá cerrado durante el resto de la semana mientras continúa la respuesta al accidente.

Las autoridades no han divulgado la identidad del menor.

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