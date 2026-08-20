Sheinbaum presenta el modelo II del vehículo eléctrico mexicano “Olinia” en su versión de carga

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el modelo II del vehículo eléctrico mexicano “Olinia”, el cual será la versión de carga.

“El día de hoy presentamos Olinia carga, el modelo II de Olinia. Olinia como recuerdan es un proyecto que surge, a partir de que llegamos al gobierno, y el objetivo es promover la mini electromovilidad en nuestro país, quiere decir vehículos especiales para México y a otros paíse similares al nuestro diseñados para las características de nuestro país con la mejor ingeniería desarrollada por instituciones públicas de educación superior“, dijo.

Desde el patio central de Palacio Nacional, la mandataria mexicana aseguró que este nuevo vehículo será desarrollado a través de una inversión mixta, entre gobierno e iniciativa privada.

“Hoy se presenta el nuevo modelo de carga, pero además se presenta cómo vamos a proceder a la producción de Olinia, cual es el modelo que se eligió entre la secretaría de Ciencia, humanidades, tecnología e innovación, el proyecto Olinia y Nacional Financiera para desarrollar la producción de este vehículo a través de una inversión mixta”, adelantó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: José Méndez | EFE

Sheinbaum Pardo explicó que dentro de los objetivos de incorporar este vehículo eléctrico al mercado mexicano es porque es más limpio y menos contaminante para el ambiente, además de que permitirá a los mexicanos tener una opción más barata y eficiente.

“Es más barato para quien tiene un vehículo eléctrico, precisamente por ser más eficiente pues gastas menos en la operación de este vehículo. ¿Qué problema tienen hoy los vehículos eléctricos o híbridos incluso, que son de combustión interna o eléctrica?, que el costo del vehículo normalmente es más alto, ya ha ido disminuyendo, pero normalmente es más alto. La gente no tiene el recurso para comprar el vehículo eléctrico, la inversión digamos, y por lo tanto no pueden usar las ventajas de una operación más barata, por eso el diseño de un vehículo para las capacidades de las familias mexicanas y que la operación sea mucho más eficiente y contamine menos”, aseguró.

Por su parte la secretaria de Ciencia Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, precisó que Nafin realizará una convocatoria pública para seleccionar a los aliados estratégicos que participarán en la fabricación de Olinia, en un proceso abierto a compañías mexicanas y extranjeras.

“El objetivo es muy claro, construir una empresa sólida con mayoría de capital mexicano, capaz de producir estos vehículos en nuestro país”, afirmó.

Olinia Carga es presentado en el patio central de Palacio Nacional en Ciudad de México. Crédito: José Méndez | EFE

El vehículo Olinia, que tendrá un costo de $150,000 pesos mexicanos (alrededor de $8,300 dólares), estará compuesto por tres versiones: “Olinia I” de pasajeros; “Olinia II” de carga; y “Olinia III” Van.

“Olinia Uno es el primer producto de una plataforma automotriz desarrollada desde las instituciones académicas y de investigación del país junto con la industria nacional e internacional…Encontramos vehículos adaptados para mover mercancías que obligan al usuario a adaptarse a su vehículo y no al revés. A quien depende de su vehículo, cada ajuste cuesta tiempo y dinero”, señaló Roberto Capuano, titular del proyecto Olinia.

Dentro de las características técnicas con las que contará Olinia II está una cabina para dos personas; una autonomía superior a 120 kilómetros; podrá recargarse en un enchufe convencional; capacidad para transportar hasta 650 kilos; una plataforma que podrá llevar hasta 12 huacales de madera, además de que contará con una cajuela baja para llevar más artículos.

“Olinia Cargo también se conecta en cualquier enchufe convencional y tiene un costo de operación sumamente bajo. Operar Olinia cuesta cuatro veces menos que un vehículo ligero de carga y una tercera parte de lo que cuesta operar un motocarro”, mencionó Capuano.

Olinia: la inventiva y el conocimiento de jóvenes ingenieras e ingenieros mexicanos avanzan con este gran proyecto. https://t.co/AvNLrGXtJz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 20, 2026

Olinia es desarrollado por unos 70 especialistas de instituciones como el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como parte de la estrategia del Gobierno de Sheinbaum para impulsar la electromovilidad y aumentar el desarrollo tecnológico nacional.

Se espera que en el verano del 2027 el modelo I de Olinia, destinado para pasajeros, se comience a vender en México, mientras que este modelo II de carga será comercializado a finales de ese mismo año.

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