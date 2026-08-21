¿Cómo Tamaulipas batalla por la afectación al erario por exgobernador Cabeza de Vaca? El Fiscal García Repper explica el reto

Tamaulipas ha sido centro del debate de la política en México, luego de que exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN), huyera del país antes de terminar su mandato y tras el triunfo de Américo Villareal, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero dejara la entidad con finanzas comprometidas, por desvío de recursos y a la corrupción documentada en diversos medios e investigaciones oficiales.

Cabeza de Vaca acusa desde Texas que es un perseguido político del Gobierno federal mexicano, pero hay investigaciones que lo colocan como el centro de una red de corrupción que desfalcó por miles de millones de pesos al estado de Tamaulipas, que ahora tiene al frente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a Andrés García Repper, un aliado del movimiento de Morena, pero también un político respetado incluso por miembros de partidos de la oposición.

“Los panistas se me quedaban viendo y uno preguntó: ‘Dado que usted tiene un claro enfoque político en su carrera, ¿cómo garantiza usted que esto no va a ser una cacería de brujas?’ Y le dije, bueno, esto no se garantiza con palabras, se garantiza con hechos, pero sepan ustedes que lo que hay en los expedientes es con lo único con lo que nosotros vamos a trabajar”, compartió García Repper en entrevista.

Su nombramiento ocurrió en febrero de este año tras competir contra otros 16 aspirantes y ser uno de los tres que aprobó el examen de confianza. Su elección en el Congreso estatal fue de 27 votos a favor y 6 votos anulados. No hubo un posicionamiento oficial de congresistas del PAN a favor, pero tampoco en contra. A siete meses de su nombramiento –protegido por la Suprema Corte de la Nación en México– el fiscal afirma que no busca “descarrilar carreras ni hacer cacería de brujas”, porque va de por medio su propio prestigio forjado en años, pero tiene claro que la corrupción es un mal que aqueja a fondo a México.

“Si en México no nos tomamos en serio el combate a la corrupción, nos arriesgamos a cuestiones mucho más graves”, reconoció.

La conversación con el fiscal ocurrió en un hotel en Ciudad Victoria, donde incluso compartió su afición por la música.

El fiscal García Repper es amante de la música y toca varios instrumentos. Crédito: Fiscalía contra la Corrupción de Tamaulipas | Cortesía

¿Cuál fue la prioridad marcada para cuando usted llegó?

“Tenemos dos grandes tipos de asuntos. Yo llego y hay aproximadamente 900 carpetas en investigación. Tengo un equipo de 10 ministerios públicos. Cuatro de ellos muy experimentados, muy capaces y los otros seis en proceso de formación. Entonces estas carpetas, yo te diría que el 60 o 70% tienen que ver con abusos de autoridad, denuncias de abusos de autoridad que no necesariamente se comprueban, o sea, simplemente son quejas de ciudadanos […] lamentablemente son la mayoría de los casos y sobre los cuales tampoco hay mucha evidencia. […] Hay muchos casos que dicen no, ya no quiero [seguir], ya por mí que se cierra la investigación.

“Y luego están los casos de los quebrantos al erario, que son casos que venimos investigando, no nada más de la actual esta administración. Venimos investigando casos de la administración pasada, de la antepasada y de la ante-antepasada”.

Para entender mejor esto, porque obviamente se puede perseguir una acusación ¿hasta cuánto tiempo de que ocurrió el hecho?

“Los hechos prescriben cuando tú no has hecho nada, pero cuando estás investigando, está la investigación activa”

O sea, no importa el tiempo en realidad tanto.

“Bueno, si te tardas 50 años…”.

Exactamente, claro, pero si un delito prescribe es distinta la situación.

“No, porque la ley de prescripciones dice si son delitos que no ameritan prisión. En un año ya prescriben. Si amerita en prisión, depende. Tienes que establecer una equidistancia entre la máxima pena en prisión y la mínima… Y si empezaste a perseguirlo cuando te enteraste o empezaste a perseguirlo cuando sucedió tiene diferentes reglas la prescripción, todos los delitos suscritos a prescripción, pero en este caso, [los expedientes] que te refiero, siguen activos”.

Ahora de las para diferenciar de administraciones y entender de los porcentajes, ¿cuáles porcentajes de investigaciones por administración tiene, por ejemplo, de la previa?

“Qué bueno que me preguntas por porcentaje, porque no te podría dar cifras exactas y no debiera, pero yo te diría que de los asuntos importantes, un 20% son de presuntos hechos en la actual administración, que además son conocidos mediáticamente aquí como el tema de salud y el otro 40% o 60% de las administraciones anteriores. Y no es por una visión sesgada, sino es conocido que en la administración anterior hubo quebrantos muy graves al erario. Tan es así que tenemos a un exgobernante que se pasea en los estadios de fútbol [en Estados Unidos, en referencia a Cabeza de Vaca]”.

¿Cuánto se estima el quebranto, por ejemplo, de ese porcentaje?

“No podría yo decirlo, pero es suficientemente importante. Son investigaciones en curso. Obviamente todas rebasan las seis cifras, siete cifras [cientos de millones de pesos]”.

¿Cuáles serían las áreas más afectadas del gobierno?

“La seguridad social de los trabajadores, la salud y la educación”.

¿El trabajo que usted realiza está conectado con investigaciones que se lleva a cabo en otras dependencias o son independientes?

“Son internas, son muy de Tamaulipas, pero en los asuntos en los que tenemos orden que nosotros solicitamos órdenes de aprehensión para extradiciones, recibimos toda la colaboración de la Fiscalía General de la República, trabajamos juntos con ellos”

Cuando ya tienen como todo el proceso documentado, ¿cómo se coordinan?

“Necesitamos pedir una información, pues yo no tengo una facultad internacional, somos una dependencia de una entidad federativa. Entonces cualquier relación de una entidad federativa con el extranjero debe ser a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en caso de materia penal, a través de la Fiscalía General de la República. Si yo necesito que en Estados Unidos me informe tal o cual dato, sobre tal o cual persona, debo pedirlo a través de la Fiscalía y ellos se lo dirigen al Departamento de Justicia [de EE.UU.] para que nos informen.

“Nos ha costado, como te podrás imaginar, muchísimo trabajo que nos entreguen información. Esto sí te lo puedo decir sin decir nombres, pero si yo le pregunto, por favor dame los datos de Juan Pérez, ¿qué propiedades tiene en Estados Unidos y qué propiedades tendría su familia? Y me contestan: ‘Pero, ¿para qué quieres saber?’ Y yo, no, bueno, pues estoy haciendo un álbum del Mundial (risas), no te creas, porque me interesa saber si lo que ellos reportan se demuestra con sus propiedades en otros lugares”

¿Entonces solamente han tenido esas respuestas evasivas?

“Le dan muchísimas vueltas, muchas vueltas, pueden regresar tres veces un mismo documento. Oye: ‘Pero a ver, especifícame, ¿por qué me pides información sobre dónde trabaja? Dime cómo se llama el patrón de donde trabaja para que yo te ayude. Explícame, ¿por qué quieres saber por qué trabaja esa persona ahí?’…”.

Oiga, pero este tipo de colaboración institucional, ¿no debería de tener un tipo de respuesta distinto? Es decir, no está haciendo un trato de particulares, sino institucional.

“Sí, pues mira, como esto se lleva a nivel Estado. Yo solamente pido la información, recibo las respuestas y yo creo que debería ser un trato mucho más abierto y prácticamente de levantar la bocina y decir ayúdame con este dato, porque los dos estamos persiguiendo lo mismo y porque además de aquí para allá, como es sabido, se da toda la información y se entrega todo cuando he solicitado, pero de allá para acá [de Estados Unidos a México] siempre es un poco más complicado”.

Tenemos el caso de del exgobernador Cabeza Vaca y sus funcionarios. Vimos ahí una historia publicada en un medio en México sobre algunas investigaciones y los casos. ¿Qué está pasando ahí?

“Esta persona primero fue denunciada por la Fiscalía General de la República en 2021, siendo aún gobernador del estado. Se llevó a cabo un proceso de desafuero y generó todo un escándalo jurídico constitucional, porque se trataba de un delito federal. […] Él promueve que tenía muy buenas relaciones con la antigua corte, promueve suspensiones que no se deben otorgar en ese tipo de asuntos, le otorgan la suspensión […], mientras le dan tiempo al Congreso de Tamaulipas, [cuya mayoría era del PAN], para que promoviera un recurso jurídico diciendo: ‘Nosotros somos la última palabra quien decide si el señor tiene o no tiene protección’. Y la Corte, después de cuatro meses, dice la última palabra la tiene el Congreso del Estado, pero el artículo 111 constitucional dice: ‘Cuando se vote un desafuero, se comunicará a la legislatura del Estado para que actúe como corresponde’. […] Con esa protección llegó al final de su mandato y tres días antes se fue. No se esperó a entregar el poder”

Pero él es ciudadano estadounidense…

“Siempre dijo que se había acogido a un trámite que establece la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se llama certificado de nacionalidad. Significa que tú como mexicano dices, no obstante que tengo otra nacionalidad, renuncio a ella y me declaro mexicano. […] Hay un presidente de Haití en la cárcel, expresidente de Haití, por hacer lo mismo, nada más que eso, pues es un asunto que le correspondía perseguir a las autoridades de Estados Unidos, no a las autoridades mexicanas, porque el agravio, el perjurio aquí lo hizo, pero aquí eso no se persigue como delito, porque aquí sí presentó diciendo: ‘Yo quiero ser mexicano nada más’, pero o sea, finalmente está engañando a Estados Unidos que era ciudadano estadounidense, cuando ya supuestamente no es […], pero siendo gobernador antes de salir dijo: ‘No, yo soy estadounidense’. Y renunció”.

Luego compitió para otra posición federal…

“Se va a Estados Unidos, se registra como plurinominal para ser diputado local aquí, número uno [en la lista], o sea, para ganar. Pasara lo que pasara, él iba a quedar como el número uno, pero estando en Estados Unidos, cuando tiene que venir a rendir protesta, no viene y manda un oficio diciendo que tiene COVID, ‘por favor tómenme la protesta por Zoom’. En ese entonces yo era abogado”.

El fiscal Andrés García Repper considera que la lucha contra la corrupción en México es una prioridad. Crédito: Fiscalía contra la Corrupción en Tamaulipas | Cortesía

¿Ese fue el argumento?

“Impugnamos eso. Y él inmediatamente promueve un juicio de protección ciudadana ante la sala del Tribunal Electoral mexicano en Monterrey, que presidía la hoy magistrada en sala superior, Claudia Valle Águilas, y ella dice: ‘Tómenle protesta por Zoom’, porque está malito, ¿pero con quién lo comprobó? Lo hizo con una receta escrita a mano de una clínica de Reynosa que decía temperatura 39 grados, posible COVID. Cuando le habíamos contestado, oye, ven a México, saca un certificado del ISSSTE de que estás enfermo o te enviamos doctores, pero no lo iba a hacer, porque sabía que sin fuero constitucional pues podría ser detenido.

“Entonces impugnamos esa decisión y él inmediatamente, muy asesorado –yo me atrevo a decir que por gente cercana del tribunal—[…] promovió un incumplimiento de sentencia y entonces se iba a resolver. Nos cita la magistrada, vamos a llevar nuestros argumentos, nos regaña a todos, dice yo también soy norteña, a mí no me van ustedes a impresionar. Cuando pido la palabra, a tu servidor le dice: ‘Y si usted tiene algo que decir respecto de lo que yo acabo de decir, abogado, no me interesa escucharlo’. […] Bueno, ahora está en sala superiores, esperamos ver cómo se comporta, pero bueno, esto ha sido un problema en el que afortunadamente nos ha nos ha ayudado la autoridad federal. Cuando él se quiere inscribir como candidato, denunciamos que es prófugo de la justicia. El artículo 38 de la Constitución dice cómo se suspenden tus derechos si eres prófugo de la justicia. Y él, al no presentarse al juicio, es prófugo.

“[..] Él fue con un juez de amparo, que nada tiene que ver con materia electoral, y que hoy está sujeto a proceso porque lo denunciamos. Y ese juez de amparo le dijo: ‘Nadie te puede quitar el derecho a ser candidato, ni el Tribunal Electoral’, imagínate el tribunal constitucionalmente es la máxima autoridad. Entonces vamos corriendo a decirle al tribunal, mira lo que está haciendo ese juez; se enoja el tribunal, denuncia al juez, lo suspenden y ahí está sujeto a proceso, entre otras por esa resolución.

“Con esto te quiero decir que el trabajo que uno hace, que es un trabajo de mucho gabinete de investigación, siempre tiene estos grandes obstáculos. O sea, si yo ya tengo los, como decimos en México, los pelos de la burra en la mano, ahora agárralo, ¿no? Y si se van a Estados Unidos, olvídalo”.

Y ahí hay un proceso de extradición para entender que explicarlo bien.

“Hay una solicitud de extradición que se nos ha negado. Bueno, ese es un asunto, pero se le persigue por otros delitos también que se están, digamos, armando para poder seguir solicitando su extradición. Ese es el delito federal, pero aquí cometió delitos estatales que tenemos en investigación”.

Ahora, Cabeza de Vaca se fue, pero tampoco sus funcionarios no entregaron gobierno, ¿de eso hay investigaciones abiertas?

“El ex secretario de educación está en la cárcel, se logró la vinculación a proceso, se le condenó. Se amparó, perdió el amparo y ahorita está en revisión en un tribunal colegiado de circuito aquí en México. Está en la cárcel. Hay otros funcionarios bajo investigación también”.

Del ex gabinete, ¿cuántos están bajo investigación?

“Un número nada despreciable está sujeto a investigación.

“Una ex funcionaria de él está ya vinculada a proceso. Logramos la vinculación […] por un quebranto de $900 millones de pesos en materia de despensas”.

¿Cómo se llama?

“Yahleel Abdalá, la ex secretaria de Bienestar del gobierno anterior. Compraron despensas dizque para repartir y bueno, pues al parecer no la repartieron, ¿no? No las compraron. […]. Durante varias etapas del proceso ella decía, es que tengo que ir al médico, […] es que lastimé porque tengo la muela […]. Hasta que se dijo: ‘Ya te presentas o te presentas’. […] O sea, la audiencia se difirió seis veces. En una de esas nosotros pedimos que ya la consideraran evadida y entonces se amparó y ese amparo nos retrasa todo lo demás. Entonces lo delicado es que tienes que hacer todo también, para que ellos no se amparen, porque en cuanto se amparan se atora este proceso en lo que se resuelve el amparo”.

Ahora todos los casos son complejos, obviamente lo son. Sin especificar, ¿hay alguno en particular que diga: este es sumamente complejo?

“Los quebrantos, los quebrantos, porque es muy difícil rastrear el dinero que se desvió, pero no sabemos cómo se desvió, o sea, cuál fue su ruta…”.

¿Pero dónde se pierde la cadena del dinero asignado?

“Yo te digo a ti que tú eres la dirección de zoológicos, te tocan 20 millones para mantenimiento de jaulas, eso el Congreso del Estado te dijo… y tú como director del zoológico dices sí, pero no tengo alimento, a ver, agárrate de estos y compra el alimento y entonces tu director de administración dice okey, de mi cuenta saco este dinero y se lo pago. Bueno, ahí, aunque parezca un acto de nobleza estás desviando el recurso y eso ya es un delito. […] Si además esta compra de alimentos fue fraudulenta y realmente no había alimentos que comprar, entonces ahí ya estamos hablando de otro delito, ¿no? Y ahí empieza el problema”.

¿Cómo se desvía?

“Yo te digo: ‘Finge, por favor, que me vendes alimentos’. No, pues necesitamos una empresa, Andrés. Pues búscate a alguien que te dé una empresa. Tiene que estar dada de alta en el padrón de empresas. Entonces ve con alguien que registre empresas y que sea experto o que le pida prestada el nombre a una empresa para poder usar eso, que yo te lo pague. Y empiece todo el proceso de lavado de dinero para que tú te lo quedes. Bueno, esos son los casos difíciles”.

Sí, es que yo lo veo, digo pensando un poco como abogado del Diablo, yo lo voy a decir: ¿cómo lo demuestra?

“Sí, lo hemos logrado, pero eso nos cuesta mucho más trabajo. Lo puedes demostrar viendo obviamente las cuentas de la persona y, como dices, pues si no hay concordancia en el dinero que tenía realmente y porqué tiene una casa de $3 millones de dólares”.

¿Qué porcentaje de la gente que están investigando ya no están trabajando en el gobierno?

“A lo mejor hay algunos que se están portando mal y no saben que lo estamos investigando”.

¿Has recibido amenazas?

“No, porque la gente me conoce. Tú recibes amenazas si saben que eres corrupto”.

Bueno, también si no les gusta lo que estás haciendo, pues se lo digo yo, que yo soy un simple periodista y he recibido amenazas.

“Yo creo que también cuenta mucho cómo te ven, como tú me conoces, que estoy muy vinculado de México, como que dicen, híjole, ese fiscal no es cualquier fiscal, no es alguien que viene a hacer activismo. O sea, si le si le pasa algo, imagínate; me conoce toda la clase política aquí y saben que voy derecho, entonces pues no le van a entrar, más bien yo les digo, cuídense”.

¿Ese prestigio le ha abierto alguna puerta para investigar cosas que no se tenían en la mira?

“Sí, hay gente que se acerca y me ha planteado cosas y que tomo en cuenta, desde luego. […] Me piden, por favor, investiga este asunto, vimos tu interacción, métete a investigar. Pues perfecto, a mí me encanta eso, me encanta. Entre más te vean que estás investigando, porque además sirve de ejemplo, o sea, si ven que se está moviendo, la gente dice: ‘Hay que portarse bien, porque están metiendo a la cárcel las personas’ O sea, no está de adorno, estamos metiendo a la cárcel a la gente”.

Antes de terminar, un poco para que la gente entienda mil millones de pesos, ¿qué significa para un estado como Tamaulipas ese dinero?

“Es muy delicado cuando se roban el dinero porque lo utilizan para hacer fraudes, están dejando al Estado sin posibilidad de autofinanciarse. Son recursos que estaban etiquetados, sobre todo para el caso de pensiones de trabajadores que lo meten en un problema. […] Si se tenían que comprar unas camillas y no se compraron, pues no hay camillas, pero sí se gastó ese dinero y el efecto de resonancia, que yo creo que es el peor de todos, es el que le causo tanto daño a México. O sea, cuando en los medios sale un hecho de corrupción demostrado y que no se hizo nada, el desaliento que se crea es una falta de credibilidad en el estado de derecho, en la democracia, en los gobiernos”.

Nota: esta entrevista fue editada para una lectura más fluida.