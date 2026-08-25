Detector de CO defectuoso: la CPSC advierte que dejes de usarlo





La alerta de seguridad se emitió después de que CR informara a la agencia sobre varios reportes de hospitalizaciones relacionadas con detectores que no emitieron una alarma.

El detector enchufable (que se muestra aquí) se vendió bajo distintas marcas en sitios de venta en línea como Amazon y eBay.

By Courtney Lindwall

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) emitió una alerta de seguridad formal en la que pide a quienes compraron un detector enchufable de monóxido de carbono (CO) defectuoso —vendido como modelo KH158 bajo distintas marcas en Amazon, eBay y otros sitios de venta en línea— que dejen de usarlo de inmediato y lo desechen.

Según la CPSC, la agencia tiene conocimiento de 91 reportes en los que el detector no emitió una alarma a pesar de que había niveles peligrosos de monóxido de carbono o gas.

La advertencia llega después de que Consumer Reports pidiera a la agencia que investigara las quejas que los defensores de CR detectaron en el portal SaferProducts.gov de la CPSC, entre ellas reportes de enfermedades graves y hospitalizaciones.

En abril, CR también notificó a Amazon sobre las quejas, lo que llevó a la compañía a retirar los detectores de CO de su sitio. “Exigimos que todos los productos que se ofrecen en nuestra tienda cumplan con las leyes, regulaciones y políticas de Amazon aplicables”, declaró un representante de la compañía.

Según el informe, más de 375,000 de estos detectores defectuosos se vendieron en Amazon, eBay, AliExpress, microcenter.com y snapklik.com entre junio de 2024 y julio de 2026.

El detector de CO enchufable 4 en 1 se promocionó para uso general en el hogar y afirma medir la temperatura y la humedad, además de detectar CO y gases combustibles. El fabricante, Shenzhen Kanghua Shengshi Industrial Co., no ha aceptado retirar el detector del mercado tras la alerta de seguridad de la CPSC. La compañía tampoco respondió a nuestra solicitud de comentarios antes de la publicación de este artículo.

Los detectores defectuosos se vendieron bajo las siguientes marcas: Arikon, Elecoin, Flungsky, Haokesite, Hembisen, Jnhcd, Kakiment, KH Alert, Koabbit, Nicgol, Norjan, Oumebiu, Sooguard, Vilfet, Vzmcov, Weshlgd, XLA Alert y Yojock.

El detector Hembisen se compró más de 4,000 veces durante el mes anterior a que fuera retirado del sitio web de Amazon. Había recibido más de 800 reseñas de consumidores, tenía la designación Amazon’s Choice y había sido promocionado por influencers de Amazon.

En abril, un representante de Hembisen respondió por correo electrónico a la solicitud de comentarios de CR y dijo que la marca no estaba de acuerdo con los reportes, pero que no se había comunicado directamente con la CPSC.

Comprar un detector de CO de una marca poco conocida en internet puede ser riesgoso. Esto se debe a que no existe una norma de seguridad obligatoria para los detectores de CO, y en internet se siguen vendiendo dispositivos que ni siquiera cumplen con las normas de seguridad voluntarias.

Si compraste en Amazon uno de los detectores señalados por la CPSC, debes devolverlo, solicitar un reembolso y reemplazarlo por uno de los modelos mejor calificados en nuestras calificaciones.

Cómo protegerte del monóxido de carbono

Es importante comprar un detector de CO de una marca y un vendedor confiables. (Puedes consultar las calificaciones de detectores de CO de CR para ver qué modelos obtienen los mejores resultados en nuestras pruebas de laboratorio. Estas calificaciones están disponibles gratis para todos, al igual que las de otros productos que pueden salvar vidas, como los asientos de auto y los cascos para bicicleta.)

El detector que instales en tu hogar debe estar certificado por una organización de pruebas, como UL Solutions o Intertek Electrical Testing Labs (ETL). Por ejemplo, los modelos que tienen la marca UL o ETL en el producto o en la caja cumplen con la norma de seguridad UL 2034.

Algunos detectores están diseñados para detectar niveles de CO más bajos que los modelos para uso general en el hogar. Estos dispositivos, que suelen venderse como detectores portátiles, pueden servir como una herramienta de detección temprana o como medida de seguridad cuando viajas. A diferencia de los modelos convencionales, pueden alertarte de niveles de CO inferiores a 30 partes por millón, que aun así pueden enfermarte si estás expuesto durante suficiente tiempo. Sin embargo, los detectores de niveles bajos no reemplazan los detectores de CO certificados instalados en tu hogar.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la intoxicación accidental por CO causa más de 400 muertes y más de 100,000 visitas a salas de emergencia cada año en Estados Unidos. A 400 partes por millón, el monóxido de carbono puede causar lesiones mortales en cuestión de horas. Los primeros síntomas de exposición al CO incluyen dolor de cabeza, mareos, náuseas y fatiga. Es importante instalar detectores de CO en todos los niveles de tu hogar y fuera de las áreas donde se duerme.

Por supuesto, comprar un detector certificado de una marca confiable no garantiza que el dispositivo nunca vaya a fallar. Por eso, trata de probar tus detectores de CO una vez por semana y reemplázalos cada cinco años.

Si crees que un detector de CO que compraste está defectuoso o no te alertó de una exposición al CO, puedes reportar el problema a la CPSC en SaferProducts.gov. Esto puede dar lugar a una investigación adicional de la CPSC y ayudar a que tanto el fabricante como el público estén al tanto del problema.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.