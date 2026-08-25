LAFC presenta a su nuevo refuerzo: el ecuatoriano Sergio Vásquez

El LAFC anunció la incorporación del mediocampista ecuatoriano Sergio Vásquez, quien llegará procedente del Orense SC para continuar su carrera en la MLS. El futbolista de 22 años firmó un acuerdo que lo vincula con el conjunto angelino hasta la temporada 2029-2030, con una opción de club para extender su permanencia hasta 2030-2031.

El movimiento contempla la transferencia del 70 % de los derechos económicos del jugador, mientras que el conjunto ecuatoriano conservará el 30 % con miras a una eventual operación futura.

Vásquez ocupará una plaza internacional en el plantel del LAFC y será registrado como jugador de la Iniciativa U22, aunque todavía está a la espera de recibir su Certificado Internacional de Transferencia y la visa P-1.

Our latest addition ???



Bienvenido a Los Ángeles, Sergio Vásquez ?? pic.twitter.com/s7khbkaBn5 — LAFC (@LAFC) August 25, 2026

Una apuesta por un mediocampista formado en Orense

El nuevo jugador del LAFC desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en el Orense SC, club al que llegó desde las categorías inferiores cuando tenía 11 años.

Antes de dar el salto al primer equipo, Vásquez participó con Orense en la Copa Libertadores Sub-20 de 2022. Un año después hizo su debut en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano y comenzó a ganar protagonismo como mediocampista.

De acuerdo con los datos proporcionados por los clubes, el ecuatoriano disputó 91 partidos con Orense en todas las competiciones, 76 de ellos como titular, con 5 goles y 7 asistencias.

Su producción durante 2026 terminó de consolidarlo como una pieza habitual del equipo. Vásquez inició como titular los 26 partidos de liga que disputó esta temporada y registró cuatro goles y tres asistencias.

LAFC vuelve a mirar hacia el futbol ecuatoriano

La llegada de Vásquez también amplía la relación entre LAFC y el fútbol ecuatoriano, una conexión que ya ha dejado varios protagonistas importantes en el club de Los Ángeles.

Los ecuatorianos Diego Palacios y José Cifuentes acumulan 204 partidos combinados de temporada regular de la MLS con el conjunto angelino. Ambos, junto con Jhegson Méndez, formaron parte del plantel que conquistó la MLS Cup 2022.

Palacios, Cifuentes y Méndez también representaron a Ecuador en el Mundial de Qatar 2022.

Sergio Vásquez is Black & Gold.



? #LAFC acquires midfielder Sergio Vásquez from Ecuadorian Serie A side Orense SC. pic.twitter.com/fllS7lJQ2n — LAFC (@LAFC) August 25, 2026

Orense confirma la transferencia de Sergio Vásquez

El Orense SC también publicó que llegó a un acuerdo con LAFC para transferir el 70 % de los derechos económicos de su canterano.

“Se ha llegado a un acuerdo con el club LAFC de la MLS para la transferencia del 70 % de los derechos económicos de nuestro canterano Sergio Vásquez, para que continúe su carrera en Estados Unidos”.

El club ecuatoriano agregó que conservará el porcentaje restante:

“Orense mantendrá el 30 % de sus derechos económicos, con proyección a una futura transferencia”.

@Orense_SC ha llegado a un acuerdo con @LAFC de la @MLS para la transferencia del 70% de los derechos económicos de nuestro canterano Sergio Vásquez, quien continuará su carrera en ??.



Orense mantendrá el 30% de sus derechos económicos, con proyección a una futura transferencia. pic.twitter.com/ZiR8pUC3PB — Orense Sporting Club (@Orense_SC) August 25, 2026

Por su parte, LAFC presentó al mediocampista en sus redes sociales con un mensaje que destacó su llegada al equipo angelino:

“Sergio Vásquez es negro y oro”.

La operación representa así un nuevo paso en la carrera de un futbolista que pasó por las categorías inferiores de Orense, se consolidó en la primera división ecuatoriana y ahora tendrá su primera experiencia fuera de su país en la MLS.

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